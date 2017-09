Stand: 30.09.2017 12:22 Uhr

Mehr als 130 Kilometer Stau in Norddeutschland

134 Kilometer Stau und stockender Verkehr - auf diese Länge haben sich gegen 12 Uhr die aktuellen Verkehrsmeldungen für den Norden summiert. Vor allem auf der A 1 und der A 7 bildeten sich am Sonnabend lange Autoschlangen. Offenbar wollen viele Menschen das "Brückentags-Wochenende" für einen Kurzurlaub nutzen, außerdem haben in mehreren Bundesländern die Herbstferien begonnen.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise für die Straßen in ganz Norddeutschland. mehr

Viel Geduld brauchen Fahrer in Richtung Nord- und Ostsee

Am heftigsten trifft es zurzeit die Fahrer auf der A 7 Richtung Norden: Allein zwischen Bordesholm und Rendsburg-Büdelsdorf bildete sich an einer Baustelle ein zeitweise 20 Kilometer langer Stau. Zwischen Altwarmbüchen und Bad Fallingbostel herrschte am Mittag auf 25 Kilometern stockender Verkehr.

Videos 01:29 Niedersachsen: Verkehrsprobleme zum Ferienbeginn Niedersachsen 18.00 Uhr In sieben Bundesländern beginnen heute die Schulferien. Dementsprechend voll ist es sowohl auf den Autobahnen, als auch in den Zügen der Deutschen Bahn. Video (01:29 min)

Auf der A 1 Osnabrück Richtung Bremen stehen nach einem Unfall die Wagen zwischen Groß Ippener und Bremen/Brinkum auf 15 Kilometern. In der Gegenrichtung bildete sich zwischen Uphusen/Bremen-Mahndorf und Dreieck Stuhr nach einem Unfall ebenfalls ein langer Stau. Weitere Engpässe gibt es auf der A 19 und der A 28. An der Elbfähre Glückstadt - Wischhafen beträgt die Wartezeit in Richtung Glückstadt bis zu eine Stunde.

Fünf Verletzte bei schwerem Unfall

Bereits heute früh hatte sich auf der A 24 zwischen Wittenburg und Zarrentin ein Stau gebildet. Dort gab es in der Nacht in Richtung Hamburg einen schweren Unfall. Fünf Menschen wurden teils schwer verletzt. Ein Fahrzeug brannte aus, zwei weitere landeten im Straßengraben. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn zeitweise gesperrt werden.

Weitere Informationen Prognose: Wie wird das Wetter? Hier finden Sie das aktuelle Wetter und die Vorhersage für ganz Norddeutschland. mehr Die "Anti-Stau-Therapie" An Feiertagen und während der Schulferien kommt es auf vielen Autobahnen zu Staus. Wie können Reisende Engpässe vermeiden und was sollten sie tun, wenn sie doch im Stau festsitzen? mehr Rettungsgasse bilden: Video will aufrütteln Nach einem Unfall kann die Rettungsgasse Leben retten. Doch viele Autofahrer wissen nicht, wie man sie bildet. Wie es geht, zeigt ein Video des Miniatur Wunderlandes. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 30.09.2017 | 11:00 Uhr