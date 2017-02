Stand: 16.02.2017 19:33 Uhr

Matthiae-Mahl: Kanadas Premier wird Festrede halten

Anlässlich des traditionellen Matthiae-Mahls setzt Hamburg ein Zeichen: Noch vor dem Besuch des umstrittenen US-Präsidenten Donald Trump kommt Kanadas Regierungschef Justin Trudeau morgen in die Stadt und wird die Festrede bei dem berühmten Festakt halten. Trudeau folgt damit einer persönlichen Einladung von Bürgermeister Olaf Scholz.

Trudeau tritt zusammen mit Gabriel auf

Laut Medienberichten tritt der kanadische Premier zusammen mit Außenminister Sigmar Gabriel auf. Außerdem wird Scholz sprechen. Zuvor tragen sich die Politiker ins goldene Buch der Stadt ein.

Scholz: "Kanada leistet seit vielen Jahren Vorbildliches"

Zu der Einladung erklärte der Bürgermeister: "Unsere Verfassung verpflichtet uns als Stadt darauf, im Geiste des Friedens eine Mittlerin zwischen allen Erdteilen und Völkern der Welt zu sein". Nie sei dieser Verfassungsauftrag aktueller als derzeit, und das jährliche Matthiae-Mahl sei ein wichtiger Bestandteil. Trudeau sei international eine der leidenschaftlichsten Stimmen für die liberale Demokratie, betonte Scholz. Der kanadische Regierungschef hatte etwa nach dem von Trump verhängten Einreisestopp für Muslime aus sieben Ländern demonstrativ Flüchtlinge in seinem Land willkommen geheißen.

Scholz freue sich auf den Austausch über die Herausforderungen, "vor denen wir als offene Gesellschaften derzeit stehen". Kanada leiste seit vielen Jahren Vorbildliches für fairen Welthandel, "geordnete Einwanderungspolitik", Weltoffenheit, Rechtsstaatlichkeit, Integration und "wirtschaftliche Vernunft".

Straßburg , Berlin, Hamburg

Hamburg ist eines von drei Zielen auf Trudeaus Europa-Reise. Am Donnerstag sprach der Premier bereits vor dem Europäischen Parlament in Straßburg. Vor dem Matthiae-Mahl trifft er Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin.

Im vergangenen Jahr waren Großbritanniens damaliger Premier David Cameron und die Bundeskanzlerin Ehrengästedes Matthiae-Mahls. Damals wollte die Hansestadt ein klares Zeichen für einen Verbleib Großbritanniens in der EU setzen - ohne Erfolg. Der Festakt wird seit 1356 ausgetragen und ist damit das älteste noch veranstaltete Gastmahl der Welt.

