Kommen jetzt mehr Radschnellwege im Norden?

Das Fahrrad feiert in diesem Jahr 200. Geburtstag. Das nimmt die Bundesregierung zum Anlass, im laufenden Jahr fast doppelt so viel wie sonst für den Bau von Fahrradwegen auszugeben: insgesamt rund 130 Millionen Euro. Davon sollen 25 Millionen Euro in die Förderung von Fahrradschnellwegen fließen. Erstmals werden diese "kleinen Fahrradautobahnen" explizit gefördert. Sie sollen gerade Pendler dazu bewegen, vom Auto aufs Fahrrad unzusteigen.

Hamburger ADFC kritisiert Förderung als zu niedrig

Der Hamburger ADFC hält diese Maßnahmen grundsätzlich für eine gute Nachricht. Aber mit Geld in der Höhe bundesweit könne man keine großen Sprünge machen, erklärte der stellvertretende Hamburger ADFC-Vorsitzende Dirk Lau im Gespräch mit NDR 90,3. Allein der neue Super-Radweg vom Großmarkt nach Rothenburgsort habe vier Millionen Euro gekostet - bei einer Länge von 1,2 Kilometern. Fahrradschnellwege ohne Gegenverkehr und Ampeln sind auch in Hamburg ein Thema. Allerdings sind die Planungen noch ganz am Anfang. Zur Zeit wird in der Metropolregion Hamburg noch nach möglichen Strecken für die extra breiten Wege gesucht.

Niedersachsen hat den bundesweit ersten Fahrradschnellweg

Das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr nannte die Förderung auf Anfrage von NDR.de "generell gut und überfällig". Fahrradschnellwege könnten eine attraktive Alternative für Pendler sein. "Niedersachsen war das erste Bundesland, das einen Radschnellweg gebaut hat, und zwar in Göttingen", sagte Pressesprecherin Sabine Schlemmer-Kaune. Die Fahrradautobahn würden jährlich 1,2 Millionen Radfahrer nutzen, Tendenz steigend. Auch ihr Ministerium hält die Höhe der Förderung für zu niedrig. Schnellradwege seien um ein Vielfaches teurer als normale Radwege. Die vier Kilometer lange Strecke in Göttingen habe 1,7 Millionen Euro gekostet. Konkret hat Niedersachsen laut Schlemmer-Kaune derzeit drei Schnellweg-Projekte in der Überlegung: Braunschweig-Wolfsburg, Hannover-Lehrte und eine Verlängerung in Göttingen.

Bremen will Radschnellweg von Bremen-Nord nach Arsten

Das Bremer Verkehrsressort hat nach Informationen von Radio Bremen bereits Interesse angemeldet und hofft auf einen Teil der 25 Millionen Euro. Das Geld könnte unter anderem in den geplanten Radschnellweg fließen, der künftig Bremen-Nord mit Arsten verbinden soll, meinte Behördensprecher Jens Tittmann.

ADAC hält Aufstockung für wichtiges Signal

Große Zustimmung zu der geplanter finanziellen Förderung kommt vom ADAC. Auch wenn vielleicht mehr Geld möglich und wünschenswert gewesen wäre: Die Aufstockung der Mittel sei ein wichtiges Signal, meinte ADAC-Sprecher Christian Hieff zu NDR 90,3. Der Bund der Steuerzahler dagegen kritisierte die Pläne des Bundes. Radschnellwege seien Sache der Länder und Kommunen. Subventionen des Bundes seien daher fehl am Platz.

