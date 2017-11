Stand: 02.11.2017 15:02 Uhr

Keine Hinweise auf konkrete Terrorziele

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) ist im Landtag auf Distanz zu einem Bericht der "Ostsee-Zeitung" gegangen. Das dem Blatt angeschlossene Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet, dass der in Schwerin festgenommene terrorverdächtige Syrer die Weihnachtsmärkte in Schwerin und Rostock als konkrete Anschlagziele ins Visier genommen habe. Auch die Rügenbrücke habe er als Terror-Tatort ins Auge gefasst. Das RND beruft sich auf zwei unterschiedliche Quellen in Sicherheitskreisen.

Bundesanwaltschaft: "Bericht entspricht nicht dem Ermittlungsstand"

Caffier sagte vor den Mitgliedern des Innenausschusses, Hinweise auf Anschlagsziele seien nicht bekannt - erst recht nicht in Mecklenburg-Vorpommern. Ansonsten erläuterte der Minister den Abgeordneten die schon öffentlich bekannten Umstände der Festnahme. Auch die federführende Bundesanwaltschaft in Karlsruhe äußerste sich auf Nachfrage ziemlich eindeutig zu der Zeitungsmeldung. Dieser Bericht entspreche nicht dem Ermittlungsstand, befand eine Sprecherin. Man werde das auch weiter nicht kommentieren. Die Sprecherin verwies auf die jüngsten Pressemitteilungen. Dort heißt es, es gebe keine Anhaltspunkte dafür, "dass der Beschuldigte bereits ein konkretes Ziel für seinen Sprengstoffanschlag ins Auge gefasst hatte". Sicherheitskreise halten darüber hinaus einen angeblichen vorgesehenen Sprengstoffanschlag auf die Rügenbrücke für eher unwahrscheinlich. Das würde nicht dem Muster des sogenannten Islamischen Staates entsprechen, heißt es.

Sprengstoffanschlag in Deutschland geplant

Der Syrer war am vergangenen Dienstag im Stadtteil Neu Zippendorf von Spezialeinheiten festgenommen worden. Laut Bundesanwaltschaft fasste Yamen A. spätestens im Juli den Entschluss, "in Deutschland inmitten einer größeren Menschenansammlung einen Sprengsatz zu zünden und dadurch eine möglichst große Anzahl von Personen zu töten und zu verletzen". Der Mann wollte dazu den hochexplosiven und häufig von Dschihadisten eingesetzten Sprengstoff TATP herstellen. Entsprechende Chemikalien habe er sich über einen Internetversandhändler besorgt.

Verdächtiger sitzt in Untersuchungshaft

Der Terrorverdächtige sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft. Wo Yamen A. inhaftiert ist, darüber schweigt sich die Bundesanwaltschaft aus - wahrscheinlich aber nicht mehr in Karlsruhe, dem Sitz der Behörde. Ermittler mahnten die Öffentlichkeit, jetzt nicht in wilde Spekulationen zu verfallen. Auch im Innenausschuss hat die Ermittlungsarbeit eine Rolle gespielt. Der Innenexperte der Linksfraktion, Peter Ritter, sagte nach dem Auftritt Caffiers, einige Fragen seien offen geblieben. Zum Beispiel, ob auch gegen den Internethändler, bei dem der Verdächtige seine Materialien für den Bombenbau bezog, ermittelt werde. Denn die Festnahme helfe nichts, wenn ein anderer dort erneut Zutaten für den Sprengsatz-Bau bestellen könne.

Afd: Landesregierung konzeptlos

Für den Fraktionschef der AfD, Nikolaus Kramer, macht der Fall deutlich, wie "konzeptlos die Landesregierung bei Fragen der Terror-Bekämpfung" dastehe. Der Mann habe sich als unauffälliger Flüchtling gegeben, der laut Aussage Caffiers auch Deutschkurse besucht habe. Er habe die Hilfe ausgenutzt, um seine Taten vorzubereiten, so Kramer.

GdP: Kein Grund für Euphorie

Die sicherheitspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Ann Christin von Allwörden, sieht in der Festnahmen den Beleg für das Funktionieren des Rechtsstaats. "Wir vertrauen unseren Behörden, die die Sicherheit unserer Bevölkerung gewährleisten und sich jeden Tag dieser Verantwortung stellen", erklärte die CDU-Politikerin. Unterdessen hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) die Politik davor gewarnt, angesichts des Fahndungserfolgs in Euphorie zu verfallen. Der Erfolg sei nur möglich gewesen, weil andere Tätigkeiten zurückgestellt worden seien. Noch immer gebe es bei Polizei und Verfassungsschutz zu wenig Stellen, so GdP-Landeschef Christian Schumacher. Er forderte mehr Ermittlungsbefugnisse für die Sicherheitsbehörden.

