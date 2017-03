Stand: 28.03.2017 12:00 Uhr

Immobilienpreise in Hamburg ziehen weiter an

Die Nachfrage nach Immobilien in Hamburg ist ungebrochen, die Preise in der Hansestadt und im Umland steigen weiter an. Das zeigt eine Studie der Bausparkasse LBS. Vor allem im Zentrum müssen Käufer tiefer in die Tasche greifen als noch im Vorjahr. "Die Preise steigen besonders da, wo die Verkehrsanbindung gut ist", sagte ein Sprecher. Die Preise für neue Eigentumswohnungen im Stadtgebiet stiegen um 12,6 Prozent. Bestehende Häuser und Wohnungen kosten jeweils rund acht Prozent mehr als noch im Jahr 2016. Die Quadratmeterpreise in Hamburg liegen dabei zwischen rund 2000 Euro in Randlagen und bis zu durchschnittlich 8719 Euro im Stadtteil Rotherbaum.

Eigentum ist sehr gefragt

Niedrige Zinsen machen offenbar Lust auf eine eigene Immobilie. "Viele Käufer erfüllen sich jetzt den Traum vom Eigentum. Diese hohe Nachfrage lässt die Immobilienpreise weiter steigen", fasst Peter Magel, Vorstandsvorsitzender der LBS, das Studienergebnis zusammen. "Dabei gleichen die niedrigen Zinsen zum großen Teil die Kaufpreisentwicklung aus. Wer außerhalb der Top-Lagen sucht, kann in vielen Stadtteilen weiterhin seine Immobilie noch in der Höhe durchschnittlicher Mietkosten finanzieren." Aber auch im Umland wurden bestehende Häuser und Wohnungen im Schnitt um 7,7 bzw. 13,3 Prozent teurer.

Preise steigen seit Jahren

Die Preise für Immobilien in Hamburg und dem Umland haben auch in den vergangenen Jahren weiter angezogen. Deutlich teurer wurden Neubauten. Die Preise für bestehende Objekte erhöhten sich ebenfalls - allerdings weniger stark als in den Vorjahren. Das zeigt die Studie der LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Forschungsinstitut F + B (Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt GmbH). Für bestehende Häuser stieg der Preis um 2,8 Prozent. Neubauten verteuerten sich um 16,4 Prozent. Bestandswohnungen kosteten in Hamburg 8,5 Prozent mehr, für neue Eigentumswohnungen mussten im Schnitt 6,7 Prozent zusätzlich angelegt werden.

Was ist der Immobilienatlas? Die LBS Bausparkasse Schleswig-Holstein-Hamburg wertet regelmäßig den Markt für Gebrauchtimmobilien, Neubauten und Grundstücke in Hamburg und Schleswig-Holstein aus. Für die Studie 2017 wurden im zweiten Halbjahr 2016 rund 15.100 öffentlich zugängliche Immobilienangebote in Hamburg und im Umland ausgewertet, davon 12.568 Angebote für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Eigentumswohnungen aus dem Bestand.

Weitere Informationen Immobilienatlas 2016: Die Ergebnisse Häuser und Wohnungen in Hamburg werden immer teurer. Besonders wer neu bauen will, muss mehr zahlen. Ins Hamburger Umland zu ziehen, ist keine Lösung. Auch hier steigen die Preise. (22.03.2016) mehr mit Video Projekt: Bezahlbares Wohnen in Winterhude? Eine Hamburger Immobilienfirma will im Nobelviertel Winterhude günstigen Wohnraum bauen. Für das Projekt ohne staatliche Förderung bekommt die Firma nun Rückenwind vom Mieterverein. (27.03.2017) mehr mit Video "Elbtower" an den Elbbrücken geplant Die Hamburger Hafencity soll an ihrem östlichen Ende ein neues Wahrzeichen erhalten. Geplant ist der Bau des Wolkenkratzers "Elbtower", der 200 Meter hoch werden soll. (09.03.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.03.2017 | 14:00 Uhr