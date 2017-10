Stand: 10.10.2017 18:19 Uhr

Immobilien an Küsten werden teurer

Es wird immer teurer an Schleswig-Holsteins Küsten zu wohnen - das geht aus dem Immobilienmarktatlas der Landesbausparkasse (LBS) hervor. Am stärksten sind die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser in Dagebüll gestiegen - hier kosten Häuser 55,6 Prozent mehr als noch bei der letzten Erhebung 2015. An der Ostseeküste stiegen die Preise in Oldenburg (Kreis Ost-Holstein) am heftigsten: Hier kostet eine Eigentumswohnung 41,1 Prozent mehr pro Quadratmeter. Immobilien für weniger als 1.500 Euro pro Quadratmeter sind nur noch in wenigen Regionen zu bekommen.

Sylt-Effekt macht andere Regionen teurer

Laut LBS steigen die Preise für Eigentum in Wassernähe weiter. Am teuersten sind Immobilien in Kampen auf Sylt. Hier werden für Ein- und Zweifamilienhäuser 21.500 Euro pro Quadratmeter verlangt. Kampen ist damit der teuerste Ort im Land. Weil die Immobilien auf der beliebten Insel zunehmend teurer werden, weichen Leute, die gern ihr eigenes Plätzchen am Wasser haben wollen, auf andere Regionen aus: "In den letzten Jahren profitieren die Inseln Amrum und Föhr sowie Sankt Peter-Ording von dieser Entwicklung. Hier gibt es eine verstärkte Nachfrage. Dieser Effekt wirkt auf die Preise."

Timmendorfer Strand holt auf

In Sankt Peter-Ording etwa stiegen die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser um 30,2 Prozent. Auf Amrum (ein Plus von 11,2) und Föhr (Steigerung von 15,1) sind vor allem die Preise für Eigentumswohnungen gestiegen. Die teuersten Orte an der Ostseeküste sind Timmendorfer Strand, hier kostet der Quadratmeter eines Ein- oder Zweifamilienhauses 4.370 Euro, 40 Prozent mehr als im Vorjahr.

Auch gute Nachrichten vom Markt

Aber es gibt auch gute Nachrichten für Suchende: In Eckernförde (-1,8 Prozent), Wennigsstedt/Braderup (-4,3 Prozent) Harrislee bei Flensburg (-7 Prozent) und in Sierksdorf an der Lübecker Bucht (- 18,6 Prozent) sind die Preise für Immobilien gesunken.

Für die Studie im Auftrag der LBS hat das Hamburger Forschungsinstitut vom Juli 2016 bis zum Juni 2017 rund 9.150 öffentlich zugängliche Immobilienangebote aus Gemeinden mit über 20.000 Einwohnern ausgewertet.

