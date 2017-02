Stand: 21.02.2017 22:50 Uhr

Im Harz drohen Überflutungen

Der Deutsche Wetterdienst warnt für Mittwoch und Donnerstag vor starkem Tauwetter im Harz und hat eine entsprechende Unwetterwarnung herausgegeben. Durch tauenden Schnee und Regen würden zwischen 70 und 90 Liter Wasser pro Quadratmeter erwartet. Es bestehe die Gefahr von Überflutungen.

Mittwoch und Donnerstag wird es stürmisch

Außerdem könnte es am Mittwoch stürmisch in Norddeutschland werden. "Wir werden von einer Reihe von Sturmtiefs traktiert", sagte Peter Schwarz vom Institut für Wetter- und Klimakommunikation in Hamburg im Gespräch mit NDR.de. Ein neues Sturmtief werde den Norden erreichen, so die Prognose. Im norddeutschen Flachland sei dann mit Windstärken mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Orkanböen könnte es eventuell auf dem Brocken geben.

Genaue Vorhersage schwierig

Am Donnerstag erwischt den Norden ein Randtief. "Die können schon mal biestig sein", sagte Schwarz. Diese Einschätzung teilt auch Annett Püschel vom Seewetteramt Hamburg: "Der Donnerstag ist auf jeden Fall der Haupttag des Sturms, eventuell mit Orkanböen in höheren Lagen." Was aber genau passiere und vor allem wo genau, das sei wegen der derzeit noch unklaren Zugbahnen der Tiefausläufer schwierig vorherzusagen. Vermutlich wird vor allem Niedersachsen besonders betroffen sein, Schleswig-Holstein dagegen eher weniger, bis auf die Küsten. "Im Harz und auf den Nordseeinseln kann es bis in den Freitag heftig werden", meinte Schwarz.

