Stand: 16.03.2017 09:45 Uhr

Holländischer Dominostein ist nicht umgefallen

Bei der Parlamentswahl in den Niederlanden hat die rechtsliberale Partei von Ministerpräsident Mark Rutte mit klarem Vorsprung gewonnen. Sie kommt nach den jüngsten Hochrechnungen auf rund 21 Prozent der Stimmen. Der befürchtete Rechtsruck mit einem Sieg der Freiheitspartei von Geert Wilders ist ausgeblieben. Alles noch mal gut gegangen - oder bleibt der Populismus eine Gefahr für die Volksparteien Europas?

Ein Kommentar von Ludger Kazmierczak, ARD-Korrespondent in den Den Haag

Die Niederländer haben sich für Stabilität und gegen das Chaos entschieden. Der Sieg für Premier Rutte ist kein Liebesbeweis der Wähler. Nein, viele haben nur für ihn gestimmt, um Wilders zu verhindern. Wieder mal hat es nicht gereicht für den Rechtsausleger der niederländischen Politik. Wie schon bei der Europawahl bleibt der Populist hinter den Erwartungen zurück.

Wilders, Chef und einziges Mitglied seiner Partei für die Freiheit, wollte den Siegeszug der Neuen Europäischen Rechten anführen. Im April sollte sich ihm in Frankreich Marine Le Pen anschließen, im September dann Frauke Petry von der AfD bei der Bundestagswahl. Einen patriotischen Frühling hatte er prophezeit. Daraus wurde nichts. Warum?

Wilders manövrierte sich selbst ins politische Abseits

Niederlande-Experte: Wilders war aufgepumpt NDR Info - 16.03.2017 09:31 Uhr Autor/in: Krohn, Tim Wie ist das Ergebnis der Parlamentswahlen in den Niederlanden zu bewerten? Ein NDR Info Interview mit Friso Wielenga, Direktor des Zentrums für Niederlande-Studien an der Uni Münster.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Wilders hat es nicht geschafft, weil er sich selbst ins politische Abseits manövriert hat. Nicht so sehr wegen seiner Politik. Christdemokraten und Rechtsliberale haben sich sogar einige seiner Positionen zu eigen gemacht, sind selbst nach Rechts gerutscht. Was es so schwer macht, einen Geert Wilders zu mögen, ist diese beleidigende, diffamierende Art - sein aggressiver Ton gegenüber Parlamentskollegen und allen, die nicht seiner Meinung sind. Als nach und nach fast alle Parteien eine Zusammenarbeit mit ihm ausschlossen, fiel er in den Umfragen zurück. Warum einen Kandidaten wählen, der sowieso nicht regieren wird?, haben sich die Wähler gedacht.

Rutte punktet mit energischem Auftreten

Rutte hat außerdem im Konflikt mit der Türkei durch sein konsequentes und energisches Auftreten punkten können. Und trotz der unanständigen Vorwürfe aus Ankara blieb er recht gelassen. Nur nicht provozieren lassen, lautete seine Devise. Nicht auszudenken, mag manchem Wähler durch den Kopf gegangen sein, Wilders wäre in dieser Situation Regierungschef gewesen.

Der Premier hat potenzielle Wilders-Anhänger davon überzeugt, dass er am rechten Rand des politischen Spektrums eine Alternative zum pöbelnden und polternden Populisten ist - auch entschlossen, nationale Interessen durchzusetzen, aber mit Stil und Anstand.

Im April geht das Spiel in Frankreich weiter

Auch die politischen Entwicklungen in England und den USA dürften viele niederländische Wähler nachdenklich gemacht haben. Der Brexit und der unberechenbare Präsident Trump zeigen eindrucksvoll, wie Populisten innerhalb kürzester Zeit viel Porzellan zerschlagen können.

Mark Rutte hat vor dieser Wahl gesagt, er hofft nicht, dass der Dominostein umkippt und dann auch die Steinchen in Frankreich und Deutschland zu Fall bringen wird. Der holländische Stein ist stehen geblieben. Im April geht das Spiel weiter - dann in Paris.

Weitere Informationen Schlappe für den Rechtspopulismus 16.03.2017 21:05 Uhr NDR Info Die regierenden Rechtsliberalen haben die niederländische Parlamentswahl gewonnen. Ist der Rechtspopulismus geschwächt? Diskutieren Sie mit! mehr Link Rutte siegt und sucht eine neue Regierung Die Niederlande sagen "Ja" zur EU: Bei den Parlamentswahlen hat sich Ministerpräsident Mark Rutte gegen den Rechtspopulisten Geert Wilders durchgesetzt. Mehr bei tagesschau.de. extern

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kommentare | 16.03.2017 | 08:20 Uhr