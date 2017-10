Stand: 17.10.2017 13:16 Uhr

Große Unterschiede bei der Ganztagsbetreuung

Immer mehr Kinder in Deutschland besuchen Ganztagsschulen. Wie eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt, sind im Schuljahr 2015/2016 bundesweit 39,3 Prozent der Schüler auf eine Ganztagsschule gegangen. Zum Vergleich: Im Schuljahr 2002/2003 traf das nur auf 9,8 Prozent aller Schüler zu. Zwischen den Bundesländern gibt es jedoch große Unterschiede bei der Ganztagsbetreuung.

Stadt-Land-Gefälle bei Ganztagsschulen

Beim Spitzenreiter Hamburg hatten der Studie zufolge im Schuljahr 2015/2016 rund neun von zehn Kindern einen Platz in einer Ganztagsschule. Das entspricht 91,5 Prozent. Im Schuljahr 2002/2003 besuchten hingegen nur 5,7 Prozent der Schüler eine Ganztagsschule. Auch Niedersachsen liegt bundesweit weit vorne: Hier besuchen so viele Schüler eine Ganztagsschule wie in keinem anderen westdeutschen Flächenland: Ihr Anteil lag im Schuljahr 2015/2016 bei 49 Prozent. Im Schuljahr 2002/2003 waren nur 6,2 Prozent der niedersächsischen Schüler im Ganztagsschulbetrieb untergebracht.

In Schleswig-Holstein besuchten im Schuljahr 2015/2016 gut ein Viertel der Schüler (26,4 Prozent) eine Ganztagsschule. Im Schuljahr 2002/2003 waren es nur 3,6 Prozent. In Mecklenburg-Vorpommer stieg der Anteil von Schülern im Ganztagsschulbetrieb von 8,1 Prozent (Schuljahr 2002/2003) auf 41,1 Prozent (Schuljahr 2015/2016). Schlusslicht ist Bayern: Dort lag die Quote der Ganztagsschüler laut der Studie im Schuljahr 2015/2016 bei nur 16 Prozent.

Hohe Kosten für weiteren Ausbau

Um bis 2025 bundesweit für 80 Prozent der Schüler einen Ganztagsschulplatz anbieten zu können, müssten der Studie zufolge 15 Milliarden Euro in die räumliche Infrastruktur investiert und 47.600 zusätzliche Pädagogen eingestellt werden - darunter 31.400 Lehrkräfte und 16.200 sonstige Pädagogen wie Schulsozialarbeiter oder Erzieher. Um bis 2030 alle Kinder in einer Ganztagsschule betreuen zu können, müssten pro Jahr mindestens 300.000 zusätzliche Ganztagsschulplätze entstehen. "Das ist eine Größenordnung, die beim Kita- und Krippenausbau selbst in den Zeiten des stärksten Ausbaus nie erreicht wurde", sagt der Autor der Bertelsmann-Studie, Dr. Dirk Zorn. Die Macher der Studie kommen zu dem Ergebnis, dass Bund, Länder und Kommunen den erforderlichen Ausbau nur gemeinsam bewältigen können.

Wunsch nach Ganztagsbetreuung

Einer von der Bertelsmann Stiftung zitierten Umfrage zufolge wünschen sich momentan fast drei Viertel aller Eltern in Deutschland einen Ganztagsschulplatz für ihr Kind. Laut einer Erhebung des Deutschen Jugendinstituts gibt es dabei ein klares Ost-West-Gefälle: Danach haben 85 Prozent der Eltern in den neuen Bundesländern Bedarf an einem Platz in einer Ganztagsschule für ihr Kind - aber nur 57 Prozent im Westen.

