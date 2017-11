Stand: 10.11.2017 12:58 Uhr

Gemütlich machen: Am Wochenende ist Sofawetter

Ab Freitagnachmittag wird's unbehaglich in Norddeutschland. Das wird auch am Wochenende so bleiben, wie Alexander Hübener vom Institut für Wetter- und Klimakommunikation im Gespräch mit NDR.de prognostiziert: "Wir erwarten starken, stürmischen Wind und kräftige Schauer - vereinzelt kann es auch Graupelschauer geben." Dieser kleine Wintergruß vorab könne auch zu kurzzeitiger Straßenglätte führen.

Kleiner Lichtblick erst am Sonntag

Das typische Erkältungswetter zieht sich bis Sonntag hin: Die Temperaturen pendeln sich tagsüber zwischen vier und sieben Grad ein. Ein kleiner Lichtblick: Am Sonntagnachmittag werden Schauer etwas seltener. Einen trockenen Herbstspaziergang will Hübener aber nicht versprechen. Verantwortlich für den Kaltlufteinbruch ist Tief "Michael".

Höchste Zeit für Teegenuss

Um sich vom schlechten Wetter nicht die Stimmung verhageln zu lassen, empfiehlt es sich also, es sich zu Hause richtig gemütlich zu machen. Wie wäre es mit einem leckeren Ostfriesentee? Der Genuss des Tees ist in Ostfriesland eine kleine Zeremonie. Nirgendwo sonst auf der Welt wird so viel Tee getrunken wie in Ostfriesland. Serviert wird er traditionell mit einem Schuss Sahne und Kluntje.

Waffeln in verschiedenen Variationen

Nächster Tipp gegen einen verfrühten Winter-Blues: heiße Waffeln. Vollkornwaffeln mit Kirschsoße werden sogar von den "Ernährungs-Docs" empfohlen. Aber auch dampfende Dinkel-Nuss-Waffeln mit Blaubeer-Kompott können den Gaumen erfreuen. Wem der Appetit mehr nach klassischem Kuchen steht, dem empfehlen wir Omas Apfelkuchen. Aus dem gleichen Teig lassen sich übrigens auch kleine Muffins backen.

Omas Apfelkuchen Mein Nachmittag - 03.11.2017 16:20 Uhr Der saftige Kuchen schmeckt lecker und ist einfach zu backen. Viele kleine Apfelstücke stecken in dem lockeren Rührteig. Der Clou: eine süße Glasur aus Orangensaft.







Stoff zum Lesen

Zu einem Sofawochenende gehört selbstverständlich auch die passende Lektüre. In dem vierten und letzten Teil des autobiografischen Romans "Die Zweisamkeit der Einzelgänger" von Joachim Meyerhoff geht es unter anderem um den Beginn einer seltsamen Liebesgeschichte. Meyerhoff hat in den vergangenen sechs Jahren mit seinen Romanen die Herzen eines Millionenpublikums erobert - mit Witz und literarischem Schliff.

Buchtipp Unter der Oberfläche lauert der Schmerz Mit dem autobiografischen Roman "Die Zweisamkeit der Einzelgänger" endet Joachim Meyerhoffs Romanzyklus. Sein Stil ist gleichermaßen von Witz und tiefem Schmerz geprägt. mehr

Wenn Sie sich bei dem Schmuddelwetter lieber in die Ferne entführen lassen wollen, gibt es zahlreiche Sendungen in der NDR Mediathek. Die Reihe "Länder - Menschen - Abenteuer" nimmt sie zum Beispiel mit nach Kuba oder Panama.

Richtig heizen

Letzter Tipp: Machen Sie es sich zu Hause kuschelig warm. In Wohnbereichen sollten es 20 Grad sein, im Schlafzimmer reichen 16 bis 18 Grad. Wie Sie richtig heizen, ohne dass die Heizkosten explodieren, erfahren Sie in unserem Ratgeber.

