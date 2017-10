Stand: 31.10.2017 15:01 Uhr

Freie Fahrt auf allen Bahnstrecken

Zwei Tage nach dem Sturmtief "Herwart" läuft der Zugverkehr auf allen Bahnstrecken des Fernverkehrs in Norddeutschland wieder. Das teilte die Deutsche Bahn am Dienstag mit. Als Letztes wurde auf der Strecke zwischen Hamburg-Harburg und Cuxhaven der Busersatzverkehr eingestellt. Auch die Fernzüge auf den Strecken Hamburg-Kiel, Hamburg-Westerland, Hamburg-Rostock-Stralsund sowie Intercity-Züge auf der Strecke Hamburg-Berlin-Dresden-Prag fahren wieder nach Plan. Die Bahn geht davon aus, dass die Züge von Hamburg in Richtung Norden sehr voll sein könnten und nicht alle Fahrgäste mitkommen. Deshalb könnten Passagiere zwischen Hamburg und Kiel mit ihrem Ticket auch auf den Regionalverkehr ausweichen.

Bahnchaos durch "Herwart": Bahn in der Kritik Schleswig-Holstein Magazin - 30.10.2017 19:30 Uhr Sturm "Herwart" hat für umfassende Ausfälle im Bahnverkehr gesorgt. Nun gerät die Bahn in die Kritik: Sie schneide die Bäume an den Strecken nicht genug zurück.







Tickets für ausgefallene Züge behalten Gültigkeit

Bereits am Montag waren die Verbindungen Hamburg-Berlin, Hamburg-Hannover und Hannover-Berlin wieder aufgenommen worden. Tickets für ausgefallene Verbindungen behalten ihre Gültigkeit. Die Bahn veröffentlicht auf ihrer Homepage Detail-Informationen zum Fernverkehr und Regionalverkehr und schaltete eine Sonder-Hotline unter 08000-996633. Weitere Informationen zu Zugverspätungen und -ausfällen im Norden erhalten Sie im NDR Text.

Kritik: "Zu viel Wildwuchs an den Gleisen"

Unterdessen gibt es Kritik an der Bahn, weil diese zu wenig gegen den "Wildwuchs" an den Gleisen tue. Der Fahrgastverband "Pro Bahn" bemängelte im Gespräch mit NDR 90,3, die Bäume stünden zu dicht an den Gleisen. Sechs Meter Abstand sei viel zu wenig, wie die überall zerstörten Oberleitungen zeigten. "Pro Bahn" fordert einen Abstand von zehn bis 15 Metern - so wie früher. Die Deutsche Bahn wies die Vorwürfe zurück. Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) kündigte an, bei der kommenden Konferenz der Verkehrsminister im November das Thema auf die Tagesordnung zu setzen.

Havarierter Frachter vor Langeoog

In der Deutschen Bucht vor der Insel Langeoog kann der manövrierunfähige Frachter "Glory Amsterdam" weiterhin nicht geborgen werden. Wie das Havariekommando mitteilte, ist der Seegang zu stark und der Wasserstand zu niedrig. Es wurden stärkere Schlepper angefordert. Der Frachter war am Sonntagabend auf Grund gelaufen. Auf dem Schiff befänden sich 22 Menschen, sie seien unverletzt. Die "Glory Amsterdam" ist den Angaben zufolge unbeladen, hat jedoch etwa 1.800 Tonnen Schweröl und 140 Tonnen Marinediesel als Betriebsstoffe an Bord.

Bootsfahrer, Camper und Jäger kommen ums Leben

Der Sturm war am Sonntag mit Orkanböen über Norddeutschland gezogen. Mindestens drei Menschen starben. Auf dem Peenestrom bei Wolgast in Mecklenburg-Vorpommern kenterte ein Motorboot mit drei sächsischen Urlaubern. Zwei von ihnen kamen ums Leben. Die Suche nach einem dritten Passagier blieb bisher erfolglos. In Sehestedt im niedersächsischen Landkreis Wesermarsch ertrank ein 63 Jahre alter Camper. Er wurde von der Sturmflut an der Nordseeküste überrascht.

Ein mögliches viertes Opfer des Sturmes wurde bei Prangendorf (Landkreis Rostock) gefunden. Es handelt sich um einen 61 Jahre alten Jäger aus dem Emsland, der offenbar bei dem Sturm mit seinem Hochsitz umkippte und dabei starb.

Feuerwehren im Dauereinsatz

Der Sturm hatte Hunderte Feuerwehreinsätze ausgelöst. Meist ging es darum, Bäume und Äste auf Autos, Straßen und Gehwegen zu entfernen und umgekippte Baugerüste zu beseitigen. Zeitweise waren zudem etwa 9.000 Westmecklenburger vom Stromnetz abgeschnitten. Auch auf Sylt fiel der Strom aus.

Sturmflut in Hamburg und an den Küsten

Der Hamburger Hafen wurde am Sonntagmorgen von einer Sturmflut erfasst. Der Höchststand lag dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) zufolge bei mehr als drei Metern über dem mittleren Hochwasser. Der Fischmarkt und andere tiefliegende Gebiete an der Elbe wurden überflutet. Anwohner der Hafencity äußerten den Vorwurf, die Flutschutztore seien nicht rechtzeitig geschlossen worden.

An der Nordsee gab es an vielen Orten ebenfalls eine schwere Sturmflut. Auf der Insel Wangerooge wurde der Sand am Bade- und Burgenstrand zu 80 Prozent weggespült. Auch an der Ostsee gab es am Montag eine Sturmflut. Sie verlief ohne größere Schäden.

