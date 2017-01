Stand: 25.01.2017 11:23 Uhr

Fernbus-Bahnhöfe: Hamburg top, Göttingen flop

Der ADAC hat die Fernbus-Bahnhöfe in Norddeutschland unter die Lupe genommen - und ein durchwachsenes Zeugnis ausgestellt. Vor allem die Bahnhöfe in Göttingen und Bremen kamen bei den Testern besonders schlecht weg: Sie erhielten das Prädikat "sehr mangelhaft" und stehen am Schluss einer Liste von zehn deutschen Fernbus-Haltestellen.

Mängel in Sicherheit und Service

Vielen Stationen mangele es an elektronischen Anzeigetafeln und Dächern an den Bahnsteigen, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Test des ADAC. In Göttingen würden zudem wettergeschützte Bahnsteige und Service-Einrichtungen fehlen. Gleiches gelte für den Bremer Busbahnhof. Der Bürgersteig sei häufig zu schmal für Rollstuhlfahrer, zudem gebe es keine automatischen Türen. Der Busbahnhof in Rostock bekam immerhin noch die Note "ausreichend".

Als "gut" wurden die Station in Hannover und der Hamburg Bus-Port bewertet. Die Hansestadt landete hinter dem Testsieger, dem vor Kurzem eröffneten Fernbusbahnhof am Stuttgarter Flughafen, auf Platz 2. Unter anderem wurde gelobt, dass die Fahrgäste beim Warten vor Wind und Wetter geschützt sind. "Die Freude über das gute Abschneiden ist groß und dient gleichzeitig als Ansporn, noch besser zu werden", sagte Andreas Ernst, Geschäftsführer der ZOB Hamburg GmbH. 2016 hatte der ZOB in Hamburg rund sechs Millionen Nutzer.

Die Wertung des ADAC:

Göttingen ZOB: - Busbahnhof nicht deutlich beschildert

- Kein zentraler Ticketschalter für mehrere Anbieter

- Keine elektronischen Anzeigen mit aktuellen Informationen

- Bussteig nicht wettergeschützt zu erreichen und nicht überdacht

- Keine Videoüberwachung des Bussteigs

- Kein taktiles Leitsystem für Sehbehinderte, Bussteig für den Ein-/ Ausstieg von Rollstuhlfahrern zu schmal

+ Ausreichend viele Park- und Kiss+Ride-Plätze, Behinderten-Parkplätze sowie abschließbare Fahrradstellplätze

GESAMTNOTE "sehr mangelhaft"

Bremen ZOB: - Toiletten nicht sauber

- Busbahnhof nicht deutlich beschildert

- Keine elektronischen Anzeigen mit aktuellen Informationen

- Keine Videoüberwachung der Bussteige

- Kein taktiles Leitsystem für Sehbehinderte, Bussteige für den Ein-/ Ausstieg von Rollstuhlfahrern zu schmal

- Behinderten-Toilette nicht ausgeschildert, keine Behinderten-Parkplätze

+ Zentraler Ticket- und Infoschalter

GESAMTNOTE "sehr mangelhaft"

Rostock ZOB: + Videoüberwachung vorhanden

+ Umgebungs- und ÖPNV-Fahrpläne an zentraler Stelle

+ Babywickelplatz vorhanden

+ Ausreichend viele Parkplätze und Behinderten-Parkplätze

- Busbahnhof nicht deutlich beschildert

- Keine elektronischen Anzeigen mit aktuellen Informationen

- Bussteige nicht wettergeschützt zu erreichen und nicht überdacht

- Kein taktiles Leitsystem für Sehbehinderte

GESAMTNOTE: "ausreichend"

Hannover ZOB: + Zentraler Ticket- und Infoschalter für mehrere Anbieter

+ Videoüberwachung vorhanden'

+ Elektronische Anzeigen mit aktuellen Informationen

+ Taktiles Leitsystem für Sehbehinderte

+ Ausreichend viele Parkplätze

+ Eigene, mehrsprachige Internetseite mit aktuellen Fahrplanänderungen

- ÖPNV-Fahrpläne nicht zentral ausgehängt

- Bussteige für den Ein-/ Ausstieg von Rollstuhlfahrern zu schmal, keine Behinderten-Parkplätze

GESAMTNOTE: "gut"

Hamburg Bus-Port ZOB: + Busbahnhof komplett überdacht

+ Zentraler Ticket- und Infoschalter für mehrere Anbieter

+ Videoüberwachung vorhanden

+ Elektronische Anzeigen mit aktuellen Informationen

+ Wasch- und Duschplätze vorhanden

+ Eigene, mehrsprachige Internetseite mit aktuellen Fahrplanänderungen

- Kein taktiles Leitsystem für Sehbehinderte, keine Behinderten-Parkplätze

GESAMTNOTE "gut" zurück 1/4 vor

Positive Marktentwicklung, schlechte Infrastruktur

"Der Fernbusmarkt hat sich in den letzten Jahren schneller entwickelt als die dazugehörige Infrastruktur", sagte ADAC-Geschäftsführer Alexander Möller. Das Angebot der Städte spiegele nicht die Bedürfnisse der Fahrgäste wider. Es müsse dringend nachgebessert werden. Nötig dafür wären einheitliche Standards, die für alle Omnibusbahnhöfe in Deutschland gelten müssten.

