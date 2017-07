Stand: 22.07.2017 09:55 Uhr

Ein Riecher für Käfer: "Abby" sucht Schädlinge von Christine Heinz, NDR.de

Wenn "Abby" die gelbe Weste sieht, weiß sie, dass es Arbeit gibt. Egal ob zwischen Containern im Hamburger Hafen oder im Wald - die Labrador-Hündin und ihr Herrchen Bernard Wegner aus dem niedersächsischen Buchholz haben eine wichtige Mission: Sie machen Jagd auf eingeschleppte Käfer - genauer gesagt auf den Asiatischen Laubholzbockkäfer und den Citrusbockkäfer. Beide Arten gelten als Quarantäne-Schädlinge. Um die Ausbreitung zu verhindern, arbeitet das Anoplophora-Spürhundeteam in ganz Deutschland. "Wir sind im Hamburger Hafen unterwegs, werden aber auch zum Beispiel zu Einsätzen nach Süddeutschland gerufen", sagt Wegner.

Dem gefährlichen Käfer auf der Spur Labradorhündin Abby sucht mit ihrem Herrchen Bernard Wegner nach gefährlichen Baumschädlingen. Das Team aus Buchholz ist in ganz Deutschland im Einsatz.







Eingeschleppt mit Lieferungen aus China und Indien

Die Käfer kommen mit Lieferungen aus China oder Indien nach Deutschland, oft unbemerkt in Holzkisten oder jungen Bäumen. Den Hamburger Hafen haben die Mitarbeiter vom Pflanzenschutzamt deshalb besonders im Visier. Auch Wegner und "Abby" sind dort im Einsatz. "Gerade der Hafen ist ein großes Risiko. Im Prinzip kann mit den Containern jeden Tag ein Käfer unbemerkt zu uns in den Norden kommen und sich hier ausbreiten", sagt Wegner.

"Der Käfer ist eine tickende Zeitbombe"

"In Hamburg gibt es noch keinen bekannten Befall", sagt Ingo Müller-Sannmann, der Leiter der Abteilung Pflanzengesundheitskontrolle in der Hansestadt. "Aber der Käfer ist eine tickende Zeitbombe. Ich will nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass es in Hamburg noch keinen Befall gibt." In Norddeutschland sind die gefräßigen Käfer bis jetzt nicht gefunden worden, das kann sich nach Einschätzung von Experten aber täglich ändern.

Regelmäßige Kontrollen

Einmal eingeschleppt, machen sich die Käfer über heimische Laubbäume wie Ahorn, Pappel oder Birke her und können sie im schlimmsten Fall zum Absterben bringen. Für ihre Larven bohren sie Gruben ins Holz. Die Larven fressen sich nach dem Schlupf weiter durch den Stamm und unterbrechen dabei häufig den Saftstrom im Baum, damit können sie den Baum enorm schädigen. In diesem Stadium ist ein Befall nur schwer zu erkennen. Erst, wenn die Larven nach rund zwei Jahren fertig entwickelt sind, bohren sie Gänge nach außen und verlassen durch kreisrunde, sogenannte Ausbohrlöcher den Baum.

Um zu verhindern, dass sich die Schädlinge unbemerkt breit machen, sind Mitarbeiter der Behörde regelmäßig im ganzen Stadtgebiet unterwegs und suchen nach Anzeichen für den Käfer. Den zu finden, ist allerdings sehr schwierig. "In einer Höhe von zehn Metern oder mehr sind die Anzeichen für einen Befall kaum zu erkennen. Meistens wird der Käfer erst bemerkt, wenn er schon Schaden angerichtet hat", sagt Müller-Sannmann. Spürhunde sind bei der Bekämpfung eine große Hilfe - ihre feinen Nasen bemerken selbst kleinste Spuren, die den Menschen leicht entgehen.

Strenge Beobachtung und Quarantänezonen

Für die Bekämpfung der beiden Käferarten gibt es strenge Regeln: Wird in einem Gebiet ein Käfer oder seine Larven gefunden, muss das dem zuständigen Amt vor Ort gemeldet werden. Außerdem muss eine Quarantänezone um den befallenen Baum errichtet werden. Nach Angaben des Julius-Kühn-Instituts beträgt sie mindestens 2.000 Meter. Diese Zone muss regelmäßig kontrolliert werden. Auch hier kommen Wegner und "Abby" zum Einsatz: Gemeinsam mit anderen Spürhunde-Teams übernehmen sie unter anderem das Monitoring und sorgen dafür, dass sich der Käfer nicht weiter ausbreitet.

Training mit Geruchsproben

"Abby" ist darauf trainiert, nicht nur zwischen Sträuchern und Bäumen, sondern auch zwischen Kisten und Containern Spuren der Schädlinge zu erschnüffeln. Damit sie in Form bleibt, übt Wegner mehrmals in der Woche mit seiner Hündin. Geruchsproben des Käfers in kleinen Plastikröhrchen werden im Wald versteckt und "Abby" auf die Suche geschickt. Für die Hündin ist das zwar anstrengend, "aber sie hat sichtlich Spaß an ihrem Job", sagt Wegner. Nach jedem erfolgreichen Fund wird sie ausgiebig gelobt und belohnt.

Spürhund "Abby" bei der Arbeit



















In der Schweiz und Österreich kennt man das Problem schon länger und arbeitet dort erfolgreich mit Spürhunden. Inzwischen haben sich beide Käferarten auch in Deutschland breit gemacht: In Bayern, Brandenburg, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen wurden die Schädlinge bereits entdeckt. Das Spürhunde-Team aus Niedersachsen ist deshalb auch dort regelmäßig im Einsatz und unterstützt die Behörden vor Ort.

Ausbildung in Österreich

Für die Ausbildung ist Wegner extra nach Österreich gefahren. Das Bundesforschungszentrum für Wald in Wien zertifiziert die Spürhunde-Teams, die im Anschluss an ihre Ausbildung europaweit im Einsatz sind. Ute Hoyer-Tomiczek und Dr. Gabriele Sauseng und bilden am Institut für Waldschutz jedes Jahr Spürhunde-Teams aus - so wie Wegner mit seiner "Abby". Die hat für heute auch die letzte Käferprobe erfolgreich aufgespürt. Weste aus, Zeit für einen langen Waldspaziergang.

