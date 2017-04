Stand: 06.04.2017 15:04 Uhr

Eurogate zieht Bilanz: Zuwächse am JadeWeserPort

Am JadeWeserPort in Wilhelmshaven scheint es zwar aufwärts zu gehen, dennoch ist Deutschlands einziger Tiefwasserhafen noch immer weit entfernt von seiner Zielmarke: Rund 482.000 Standardcontainer (TEU) sind 2016 am JadeWeserPort umgeschlagen worden und damit immerhin 13 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Der Zielwert liegt allerdings bei 2,7 Millionen TEU. Der Hafen habe aber auf jeden Fall nach wie vor seine Berechtigung, sagte der wissenschaftliche Geschäftsführer des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) in Bremen, Burkhard Lemper.

Kann der positive Trend fortgesetzt werden?

Lemper macht für die "Anlaufschwierigkeiten" am JadeWeserPort, wie er es formuliert, die gesamtwirtschaftliche Entwicklung verantwortlich. "In den letzten beiden Jahren konnte das Containerterminal in Wilhelmshaven deutliche Zuwächse erzielen", betonte Lemper. Mit der Aufnahme des Hafens in die Fahrpläne zumindest einer weiteren Allianz bestünden gute Aussichten für eine Fortsetzung dieses positiven Trends.

Eurogate-Geschäft stagniert

Während der JadeWeserPort leichte Zuwächse verzeichnete, stagnierte das Geschäft des Hafenumschlagsbetreibers Eurogate insgesamt. An den zwölf Standorten der Gruppe gingen 14,6 Millionen TEU über die Kaikanten. Insgesamt zeichne sich seit dem vierten Quartal 2016 eine Besserung und ein merkliches Anziehen der Nachfrage ab, die sich auch im Frühjahr 2017 fortzusetzen scheine, sagte Lemper. Der Jahresüberschuss des Unternehmens stieg im Vergleich zu 2015 um 3,3 Prozent auf 75,9 Millionen Euro. Der Umsatz legte um 8,1 Prozent auf 639,4 Millionen Euro zu, wie Eurogate am Donnerstag in Bremen mitteilte.

Containerumschlag teilweise sogar rückläufig

Die Entwicklung würde auch die leicht verbesserten Prognosen für Weltwirtschaft und Welthandel bestätigen. Das Gesamtjahr 2016 verlief dabei eher verhalten. "Sowohl global als auch in Nordwesteuropa gab es über weite Teile des letzten Jahres lediglich eine stagnierende, teilweise sogar leicht rückläufige Entwicklung des Containerumschlags", betonte Lemper.

