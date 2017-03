Stand: 22.03.2017 17:00 Uhr

Endlich Frühlingsgefühle im Norden

Endlich ist der Frühling auch in Norddeutschland da. Strahlend blauer Himmel und viel Sonnenschein haben am Mittwoch viele Menschen zu Spaziergängen ins Freie und an die Strände von Nord- und Ostsee gelockt. Aber auch in den Städten nutzten viele den Weg zur Arbeit oder ihre Pausen, um Sonne zu tanken. So war der Weg rund um die Hamburger Außenalster bereits am Vormittag gut besucht. In den Cafés an der Alster saßen Sonnenhungrige, andere genossen die wärmenden Strahlen auf Bänken in Parks.

Der Frühling hatte eigentlich bereits am Montag um exakt 11.28 Uhr begonnen - zumindest kalendarisch. Praktisch war aber bisher von Frühling in Norddeutschland noch nicht viel zu spüren. "Regenwand statt blaues Band" war das Motto. Doch jetzt ist endlich die Sonne da - und die weiteren Aussichten machen durchaus Hoffnung, dass die Frühlingsgefühle noch etwas länger anhalten.

Temperaturen steigen an

Die Meteorologen versprechen für die nächsten Tage eine Fortsetzung des guten Wetters. Für Freitag prognostizieren die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) einen sonnigen, frühlingshaften Tag mit Temperaturen von bis zu 13 Grad in Hamburg und 14 Grad im südlichen Emsland - an der See meist knapp unter 10 Grad. Auch am Wochenende soll der Sonnenschein überwiegen. Zeitweise wird es wolkig, aber meist trocken. Die Temperaturen erreichen bis zu 14 Grad in Niedersachsen, an der See wird es erneut etwas frischer.

