Stand: 13.02.2017 13:04 Uhr

Endlich Frühling in Sicht - oder doch nicht?

Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern - der Frühling ist im Anmarsch. Letzteres hoffen zumindest viele Menschen in Norddeutschland. Doch Meteorologe Alexander Hübener vom Institut für Wetter- und Klimakommunikation in Hamburg bremst die von den Sonnenstrahlen angeheizte Euphorie. "Als Frühling würde ich das noch nicht bezeichnen", stellt er trocken fest.

Wintersonne in Norddeutschland













Tagsüber Sonne, nachts Frost

Das derzeitige Hoch namens "Erika" sorge für wolkenlosen Himmel mit Sonnenschein - und der Wind drehe in den nächsten Tagen von Ost nach West. Das bedeutet laut Hübener, es wird tagsüber milder. Im Nordwesten an der Ems können bis Mittwoch sogar Temperaturen von bis zu 11 Grad erreicht werden. "Dort kann man den Glühwein dann schon mal gegen einen Cocktail austauschen", scherzt Hübener. Das sollte allerdings besser tagsüber erledigt werden, denn nachts sinken dem Meteorologen zufolge die Temperaturen deutlich unter 0, im Osten Norddeutschlands sogar auf bis zu minus 8 Grad.

Ab Donnerstag wieder dichte Bewölkung

Wer kann, sollte das gute Wetter in den kommenden Tagen nach Möglichkeit auskosten, denn ab Donnerstag ist es schon wieder vorbei mit eitel Sonnenschein: Der Himmel zieht sich zu und die zum Teil dichten Wolken können für Regen oder Sprühregen sorgen. Das Positive am Ganzen: Es wird insgesamt milder, die Nächte sind ab Donnerstag frostfrei, gegen Ende der Woche könnten die Nachttemperaturen sogar plus 7 Grad erreichen. Auch fürs Wochenende sind die Aussichten ähnlich.

Februar ist noch mitten im Winter

Und wann wird es nun endlich so richtig Frühling? Mit milden Temperaturen und strahlendem Sonnenschein? "Der Februar ist noch ein voller Wintermonat", sagt Hübener. "Wann es so richtig mit dem Frühling losgeht, kann ich noch nicht sagen."

