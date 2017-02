Stand: 09.02.2017 10:45 Uhr

Elbvertiefung: Hamburg muss Pläne nachbessern

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat am Vormittag sein lang erwartetes Urteil zur Elbvertiefung verkündet: Laut der Nachrichtenagentur dpa haben die Richter das Millionen-Projekt grundsätzlich gebilligt, obwohl sie die Pläne in Teilen für rechtswidrig halten. Es gebe noch rechtliche Mängel, die von den Behörden jedoch nachträglich mit ergänzenden Planungen behoben werden könnten, entschied das Gericht. In seiner jetzigen Form sei der Planfeststellungsbeschluss rechtswidrig und nicht vollziehbar. Die Umweltschutz-Organisationen BUND und Nabu hatten gegen die Elbvertiefung geklagt. Die Vertiefung und Verbreiterung der Fahrrinne zwischen Hamburg und Cuxhaven soll rund zwei Jahre dauern und mehr als 600 Millionen Euro kosten. Es wäre die neunte Elbvertiefung seit dem 19. Jahrhundert.

Pressekonferenz mit Reaktionen um 12 Uhr im Livestream

Wie reagiert die Politik und der Hafen in Hamburg auf das Urteil aus Leipzig? Die Pressekonferenz mit Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) und dem Geschäftsführer der Hafenverwaltung HPA, Jens Meier, zeigen wir ab etwa 12 Uhr per Livestream auf dieser Seite. Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) will sich kurz vor 14 Uhr in Berlin äußern.

Diese Tiere und Pflanzen an der Elbe sind bedroht

















































Immer größere Schiffe

Die Gegner des Projekts befürchten, dass das Ökosystem des Flusses kippen und die Deichsicherheit gefährdet sein könnte. Der Hamburger Senat, Reeder und die Hafenwirtschaft hingegen wollen die Elbvertiefung, damit der Hafen für die neue Generation der Containerschiffe besser erreichbar ist. Künftig sollen auch Container-Riesen mit einem Tiefgang bis zu 13,50 Meter unabhängig von der Flut und bis zu 14,50 Meter auf der Flutwelle den Hafen anlaufen können. Zudem sollen bessere Möglichkeiten geschaffen werden, dass die Schiffe einander beim Ein- und Auslaufen passieren können. Ohne die Elbvertiefung, so die Befürchtung in Politik und Wirtschaft, werde Hamburg im weltweiten Wettbewerb an Attraktivität verlieren. Die Reeder haben in den vergangenen Jahren vor allem zwischen Europa und Asien immer größere Schiffe eingesetzt. Den Antrag zur Elbvertiefung hatte die Stadt Hamburg bereits im Jahr 2002 gestellt.

Umweltschützer zweifeln an Notwendigkeit

Die Umweltschützer bezweifeln grundsätzlich die Notwendigkeit der Elbvertiefung und verweisen darauf, dass kaum ein Schiff Hamburg voll beladen ansteuert. Zudem bleibe die Entwicklung des Containerumschlags weit hinter früheren Prognosen zurück, weil sich die globalen Warenströme veränderten und der Welthandel langsamer wachse. Tatsächlich schlägt Hamburg mit rund neun Millionen Standardcontainern pro Jahr kaum mehr um als vor zehn Jahren. Zudem erwarten die Organisationen BUND, WWF und Nabu negative Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt der Unterelbe.

Hintergrund Chronologie: Die Eingriffe in die Unterelbe Die Vertiefung der Fahrrinne ist seit der Industrialisierung immer wieder Thema an der Unterelbe gewesen. Seit dem 19. Jahrhundert hat es mehrere Anpassungen gegeben. mehr

Niedersachsen: Obstbauern befürchten Versalzung

Nicht nur in Hamburg, sondern auch in Niedersachsen wurde das Urteil mit großer Spannung erwartet. Mehrere regionale und nationale Umweltverbände hatten gegen die Elbvertiefung geklagt und einen Baustopp erwirkt. So sind zum Beispiel die Obstbauern im Alten Land in großer Sorge, dass im Falle einer erneuten Vertiefung der Salzwassergehalt im Fluss so weit ansteigt, dass sie ihre Apfelbäume nicht mehr mit dem Elbwasser beregnen können - etwa, um die Blüten bei Frost im Frühjahr vor dem Erfrieren zu schützen. Der Bund geht nach eigenen Angaben davon aus, dass sich der Salzwassergehalt nach der geplanten Elbvertiefung nicht spürbar verändern wird.

Elbvertiefung: Was riskieren wir? 45 Min - 06.02.2017 22:00 Uhr Hamburg will die neunte Elbvertiefung. Die Planer sagen, das gehe ohne Belastungen für die Natur. Doch wichtige Umweltaspekte sind nicht beachtet worden.







4,46 bei 41 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

Weitere Informationen Chronologie: Die Debatte um die Elbvertiefung Den Antrag zum weiteren Ausbau der Unterelbe hat Hamburg bereits 2002 gestellt. Aber wann und ob überhaupt die Bagger loslegen können, ist noch immer offen. mehr Elbvertiefung: Baggern oder bewahren? Die geplante siebte Elbvertiefung ist seit Jahren ein Zankapfel zwischen der Hafenwirtschaft und Umweltschützern. NDR.de bietet einen Überblick über Pläne und Risiken der Fahrrinnen-Anpassung. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 09.02.2017 | 10:00 Uhr