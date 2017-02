Stand: 02.02.2017 06:18 Uhr

Die Warnstreiks im Norden gehen weiter

Sechs Prozent mehr Gehalt! Mit dieser Forderung setzen die Gewerkschaften auch heute ihre Warnstreiks im öffentlichen Dienst im Norden fort. So ruft ver.di in Hamburg die angestellten Lehrer an den Schulen zu ganztägigen Streiks auf. Die Gewerkschaft rechnet mit 500 bis 1.000 Teilnehmern. Die Schulbehörde geht aber nicht von größeren Beeinträchtigungen aus, da der Großteil der Lehrer verbeamtet ist. Ab 9.30 Uhr ist am U-Bahnhof Hamburger Straße eine Kundgebung geplant. In der kommenden Woche soll es in Hamburg weitere Warnstreiks geben.

Ministerpräsident Albig will Straßenmeisterei besuchen

In Schleswig-Holstein werden nach Angaben von Frank Schischefsky, ver.di-Pressesprecher des Landesbezirks Nord, die 1.400 Beschäftigten des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) hat seinen Besuch bei der Straßenmeisterei Eckernförde angekündigt, um sich über die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten zu informieren. Der Warnstreik hat um Mitternacht begonnen und soll 24 Stunden dauern.

Auch in Niedersachsen sind Streiks der Straßenmeistereien angekündigt. Betroffen sind nach Angaben von ver.di die Regionen Hannover, Hameln, Nienburg, Braunschweig und Oldenburg. Eine Demonstration ist ab 10 Uhr vor der Landesbehörde für Verkehr in Hannover geplant.

Hunderte angestellte Lehrer protestierten schon gestern

Schon am Mittwoch beteiligten sich in Niedersachsen mehrere Hundert angestellte Lehrer an den Warnstreiks. Rund 30 Schulen waren betroffen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern legten Tausende Lehrer und Erzieher ihre Arbeit nieder. Zu einer Kundgebung der Bildungsgewerkschaft GEW in Schwerin kamen nach Angaben der Veranstalter 4.000 Teilnehmer.

Nächste Verhandlungsrunde am 16. Februar

Mit den Streiks, die auch kommende Woche weitergehen sollen, wollen die Gewerkschaften den Druck in der laufenden Tarifrunde der Landesbeschäftigten des öffentlichen Dienstes erhöhen. Eine dritte Verhandlungsrunde ist für den 16. Februar in Potsdam angesetzt.

Die Forderungen im aktuellen Tarifkonflikt Die Gewerkschaften im öffentlichen Dienst fordern in der Tarifrunde 2017 insgesamt sechs Prozent mehr Lohn. Auszubildende und Praktikanten sollen eine monatliche Erhöhung von 90 Euro erhalten. Außerdem verlangt die Arbeitnehmerseite strukturelle Verbesserungen im Tarifvertrag. So sollen die "sachgrundlosen Befristungen" von Arbeitsverträgen abgeschafft sowie eine verbindliche Übernahmeregelung für Auszubildende vereinbart werden.

Bei den Verhandlungen geht es zunächst um die Entgelte von rund einer Million Angestellten der Länder.

