Stand: 25.07.2017 11:51 Uhr

Der Norden erlebt außergewöhnliche Regenmassen

Es sind bemerkenswerte Wassermengen, die in diesem Sommer auf den Norden herunterprasseln. 60, 70 Liter pro Quadratmeter oder mehr, regelmäßig gibt es Unwetterwarnungen. "Das ist tatsächlich außergewöhnlich", sagt Meteorologe Kent Heinemann vom Institut für Wetter- und Klimakommunikation in Hamburg im Gespräch mit NDR.de. Niederschläge, die normalerweise in einem ganzen Monat herunterkämen, fielen momentan innerhalb von zwei Tagen, teilweise sogar in noch kürzerer Zeit. Wer jetzt unmittelbar bevorstehende apokalyptische Szenarien befürchtet, sollte sich aber etwas beruhigen. Solche Wetterlagen kommen immer mal wieder vor, insbesondere im Sommer, wie Heinemann erklärt.

Weitere Informationen mit Video Steigende Pegel: DWD warnt vor Erdrutschen Der Regen in Niedersachsen fällt und fällt. Der Wetterdienst warnt teilweise vor "extrem ergiebigem" Starkregen. Mögliche Gefahren: Erdrutsche. In Südniedersachsen steigen die Pegel. (25.07.2017) mehr

Je größer der Temperaturunterschied, desto stärker das Tief

Der kräftige Dauerregen entsteht, wenn Tiefdruckgebiete im Sommer vom Mittelmeer zu uns in den Norden ziehen. Im warmen Süden saugen sich die Tiefs voll mit Feuchtigkeit. Wenn sie auf die kühlere Luft im Norden treffen, regnen sie sich ab. Je größer der Temperaturunterschied zwischen der mediterranen und der polaren Luft, desto stärker das Tief. Dass sich in den Sommermonaten viele dieser Tiefs bilden, ist Heinemann zufolge ganz normal.

Feuchte Luft prallt auf Gebirge

Zusätzlich verstärkt wird ein Tiefdruckgebiet, wenn es auf seiner Reise aus dem Südwesten in Richtung Nordosten auf Mittelgebirge wie den Harz trifft. Das Tief ist immer in Bewegung, es dreht sich gegen den Uhrzeigersinn. Am Gebirge prallt diese strömende Luft dann gegen eine Wand und ist gezwungen, nach oben zu steigen. Daraus entwickeln sich neben dem Regen, der ohnehin abregnet, weitere Schauer und auch Gewitter. Deshalb treffen sommerliche Unwetter vor allem Mittelgebirgsregionen.

Videos 00:31 Unwetter hält Feuerwehren auf Trab Sturmböen, Starkregen und Gewitter: Das Unwetter hat zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen in Hannover und der Region geführt. Komplette Straßenzüge standen unter Wasser. Video (00:31 min)

Klimawandel? Zu früh für ein Urteil

Ob die auffälligen Regenmengen und häufigen Unwetterlagen etwas mit dem Klimawandel zu tun haben, da streiten sich die Experten. Nach Heinemanns Einschätzung ist es zu früh für eine solche Schlussfolgerung. Zwar sei eine Zunahme dieser Wetterlagen zu beobachten, räumt der Meteorologe ein. Ob es sich um eine Wetteränderung handelt, die durch den Klimawandel verursacht wird, könne man aber erst in einigen Jahren beurteilen.

Hoffnung darauf, dass es bald vorbei ist mit dem Regen, kann Heinemann den Norddeutschen übrigens nicht machen. Nach einem Zwischenhoch am Mittwoch bleibe es bis Ende der Woche bei Schauern und einzelnen Gewittern. "Längere sonnige Abschnitte sehe ich erst mal nicht."

Wetter Wie wird das Wetter in Norddeutschland? Die Vorhersage für heute, morgen und die folgenden Tage. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR//Aktuell | 25.07.2017 | 14:00 Uhr