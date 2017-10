Stand: 06.10.2017 20:00 Uhr

Bahnstrecken nach Sturm noch tagelang gesperrt

Nachdem Sturmtief "Xavier" über Norddeutschland gewütet hat, herrscht weiterhin Chaos im Bahnverkehr. Reisende müssen noch einige Tage mit Behinderungen rechnen. Infolge des Sturms sind noch viele Strecken gesperrt. Auch heute gab es Zugausfälle, erhebliche Verspätungen und lange Wartezeiten an Bahnhöfen - etwa in Niedersachsen und in Mecklenburg-Vorpommern. In Schleswig-Holstein hat sich die Lage inzwischen einigermaßen entspannt. Der Fernverkehr in Hamburg ist dagegen massiv eingeschränkt. Wie die Bahn am Freitagabend mitteilte, werden einige Strecken in Richtung Süden erst Mitte kommender Woche wieder frei sein. Fortschritte gibt es dagegen auf der Strecke nach Hannover, die wieder eingleisig befahrbar ist - ab Sonnabend soll sie komplett frei sein. Alle anderen Fernstrecken bleiben vorerst gesperrt. Die Strecke Hamburg-Bremen wird wohl erst Mitte nächster Woche befahrbar sein. Für gestrandete Reisende stellte die Bahn in Hamburg am Freitagabend wieder sogenannte Hotelzüge zum Übernachten oder Ausruhen bereit. Außerdem bot sie Taxifahrten zu einigen Zielen an.

Der Tag nach dem Unwetter Hamburg Journal - 06.10.2017 19:30 Uhr Sturmtief "Xavier" hat Hamburg mit voller Wucht getroffen. Der Bahnverkehr wurde zeitweilig komplett eingestellt. Auch einen Tag später sitzen noch viele Reisende fest.







Strecke Hamburg-Berlin stark beschädigt

Die Verbindung zwischen Berlin und Hamburg wird wohl erst vom Montag an wieder befahrbar sein. Die Strecke sei besonders schwer von dem Sturmtief betroffen, so die Bahn. Auf einer Länge von sechs Kilometer seien die Oberleitungen massiv beschädigt. Einige Züge will die Bahn aber bereits am Sonnabend über eine Umleitungsstrecke - via Hannover - von Berlin nach Hamburg bringen, wie ein Konzernsprecher sagte. Die Verbindung Berlin-Hannover soll nämlich am Sonnabend wieder aufgenommen werden.

Tipp: Online-Fahrpläne checken

Die Aufräumarbeiten laufen seit Donnerstagabend auf Hochtouren. Mehr als 100 Mitarbeiter und 17 Spezialfahrzeuge zur Reparatur von Oberleitungen sind nach Angaben der Bahn im Einsatz. Die betroffenen Eisenbahnstrecken wurden durch Hubschrauberflüge erkundet, um eine Prognose für die Freigabe geben zu können.

Die Bahn rät, Durchsagen zu beachten und die Online-Fahrpläne zu checken. Über aktuelle sturmbedingte Ausfälle von Fernverkehrsverbindungen informiert die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite und hat eine kostenlose Sondertelefonnummer 0 8000 99 66 33 für Reiseauskünfte geschaltet. Wer am Donnerstag mit seiner Fahrkarte nicht ans Reiseziel kam, kann sie bis einschließlich 15. Oktober weiter benutzen. Auch die Zugbindung für Tickets ist nach Angaben der Deutschen Bahn aufgehoben. Außerdem können Tickets ohne Gebühr zurückgegeben werden, wenn die Zugfahrt nicht angetreten wird.

Private Bahngesellschaften raten von Bahnreisen ab

Auch die privaten Bahngesellschaften Metronom und Erixx raten Reisenden, sich auf ihren Webseiten über die neuesten Entwicklungen zu informieren. Alle Fahrgäste wurden gebeten, bis einschließlich des Wochenendes auf Bahnreisen zu verzichten. Noch sei nicht absehbar, wann die Strecken wieder zuverlässig befahren werden können. Die Kapazitäten der eingesetzten Busse seien erschöpft, die großen Bahnhöfe überfüllt.

Der Nahverkehr lief am Freitag nach Angaben der Bahn in Teilen wieder - insbesondere in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg. Die S-Bahn ist in der Hansestadt wieder auf allen Strecken unterwegs.

Fährverkehr zu Nordseeinseln weiter eingeschränkt

An der Küste ist der Fährverkehr von und zu den Ostfriesischen Inseln eingeschränkt. So wurden wegen hoher Wasserstände am Freitag einige Verbindungen nach Wangerooge abgesagt, am Nachmittag fuhren die Fähren aber wieder planmäßig. Die Fähre zwischen Cuxhaven und Neuwerk verkehrte auch am Freitag noch nicht. Für die deutsche Nordseeküste galt für heute eine Sturmflutwarnung, die um 17.30 Uhr aufgehoben wurde.

An den Flughäfen im Norden hat sich die Lage am Freitag entspannt. Alle Flüge konnten wie geplant starten und landen. Am Donnerstag hatte "Xavier" auch an den Airports zu Einschränkungen geführt.

"Xavier" richtet schwere Schäden an

































"Xavier" kam überraschend schnell

Anfang der Woche hatten die Meteorologen noch vor "frischem Wind", nicht aber vor Sturm oder Orkanböen gewarnt. "Der Sturm 'Xavier' war ein sogenannter Schnellläufer, der sich innerhalb von 24 Stunden aufgebaut hat", erklärte Elham Emami vom Institut für Wetter- und Klimakommunikation NDR.de. Deren Zugbahn lasse sich schlecht vorhersagen. Die Berechnungsmodelle seien selbst am Donnerstag noch unterschiedlich ausgefallen, so Emami weiter.

Drei Menschen sterben infolge des Sturms in Norddeutschland

Drei Menschen kamen beim Sturm im Norden ums Leben. Wie erst am Freitagmorgen bekannt wurde, war am Donnerstagabend im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ein Autofahrer leblos neben seinem Wagen gefunden worden. Nach Angaben der Rettungsleitstelle starb er wahrscheinlich an einem Herzinfarkt, als vor ihm ein Baum auf die Straße stürzte. In Mecklenburg-Vorpommern wurde am Donnerstag ein 51-jähriger Lastwagenfahrer in seinem Fahrzeug von einem Baum erschlagen. In Hamburg starb eine 54-jährige Frau, als ein Baum auf das Auto fiel, in dem sie saß. Deutschlandweit sind mindestens acht Menschen infolge des Sturms ums Leben gekommen.

Heftigster Sturm war am frühen Donnerstagnachmittag

"Xavier" hatte am Donnerstag zwischen 13 und 15 Uhr am heftigsten gewütet. In Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern wurden laut Deutschem Wetterdienst Böen der Windstärke 11, in Schleswig-Holstein mit Windstärke 10 erreicht. Die Spitzengeschwindigkeit von 113 Kilometer pro Stunde wurde an der Messstation Ruthenstrom an der Elbe gemessen. Zudem gab es teils heftigen Dauerregen.

In weiten Teilen von Westmecklenburg legte der Sturm auch die Stromversorgung lahm. Am Freitag waren immer noch Tausende Kunden ohne Strom. Der Energieversorger Wemag geht davon aus, dass die meisten Schäden bis zum Sonnabend behoben sind.

