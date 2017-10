Stand: 10.10.2017 16:41 Uhr

Bahn räumt auf: Berlin-Hamburg geht wieder

Fünf Tage nach dem kompletten Stillstand des Zugverkehrs wegen Sturm "Xavier" hat die Deutsche Bahn weitere Bahnstrecken in Norddeutschland wieder freigegeben. Unter anderem verkehren seit heute wieder Fernzüge zwischen Hamburg und Berlin in beiden Richtungen auf direktem Weg. Ursprünglich sollte die Strecke in Richtung Hamburg noch eine Woche lang gesperrt bleiben. Nun sei die Umleitung über Uelzen aber nicht mehr nötig, teilte die Bahn mit. Weil noch Strommasten repariert werden müssten, sei die Strecke allerdings stellenweise nur eingleisig befahrbar. Es sei mit Verspätungen zu rechnen.

Reisende sollten sich weiter vor der Fahrt informieren

Außerdem läuft seit heute früh der reguläre Verkehr zwischen Osnabrück und Hamburg nach Angaben eines Bahnsprechers wieder. Dort sei nicht mehr mit größeren Verspätungen zu rechnen. Auch auf der Metronom-Verbindung zwischen Cuxhaven, Stade und Hamburg rollen seit heute wieder Züge. Fahrgäste müssten aber bis zu 45 Minuten Verzögerung einplanen, teilte das Unternehmen mit. Ein neues Problem entstand am Morgen wegen einer Oberleitungsstörung bei Celle. Die Fernzüge zwischen Hannover und Hamburg wurden umgeleitet.

Die Deutsche Bahn empfiehlt Reisenden weiterhin, sich vor Fahrtantritt online oder über die kostenlose Sondertelefonnummer 0 8000 99 66 33 über Einschränkungen zu informieren.

Leer-Bremen bis zum Wochenende gesperrt

Zwischen Leer, Oldenburg und Bremen fahren nach wie vor keine Züge. Eine Sprecherin der Nordwestbahn sagte, dass die Gleise wohl noch bis zum Wochenende gesperrt blieben. Dort fahren stattdessen Busse. Auch auf Linien der Regio-S-Bahn gebe es Ersatzverkehr.

Über weitere Zugausfälle und Verspätungen im Nahverkehr gibt es Informationen auch auf den Webseiten der Unternehmen Metronom, Nordwestbahn, erixx und enno.

Fahrkarten bleiben länger gültig

Wer wegen der Folgen von Sturm "Xavier" mit seiner Fahrkarte nicht ans Reiseziel kam, kann sie bis einschließlich 15. Oktober weiter benutzen. Auch die Zugbindung für Tickets ist nach Angaben der Deutschen Bahn aufgehoben. Außerdem können Tickets ohne Gebühr zurückgegeben werden, wenn die Zugfahrt nicht angetreten wird.

Schäden auf 1.000 Kilometern Bahnstrecke

In einer Bilanz listete die Bahn die Schäden auf: Mehr als 1.000 Streckenkilometer seien betroffen gewesen. An mehr als 500 Stellen habe es Beschädigungen gegeben, die von Bäumen auf den Gleisen oder den Oberleitungen bis zu umgeknickten Oberleitungsmasten reichten. Alleine auf der Strecke zwischen Berlin und Hamburg habe es auf einer Länge von mehr als 40 Kilometern "massive Beschädigungen" gegeben.

Hamburg: Schäden in Millionenhöhe

Auch in Hamburg hinterließ "Xavier" Schäden in Millionenhöhe. Das teilte die Gebäudeversicherung Hamburger Feuerkasse am Montag mit. Wolfgang Breuer, Vorstandsvorsitzender der Feuerkasse, sagte im Gepräch mit NDR 90,3, dass noch immer Schadensmeldungen eingingen. Bisher wurden rund 2.500 Schäden gemeldet, davon hauptsächlich beschädigte Dächer und zerschlagene Wintergärten. Breuer rechnet mit Zahlungen an Kunden von zwei bis drei Millionen Euro.

Bei dem Sturm am Donnerstag vergangener Woche waren drei Menschen in Norddeutschland ums Leben gekommen, fünf weitere starben in anderen Teilen Deutschlands.

