Aus für Jamaika: Politiker im Norden geschockt

"Kein Vertrauen, kein gemeinsamer Geist" - so hat FDP-Chef Christian Lindner in der Nacht zu Montag den Ausstieg seiner Partei aus den Sondierungsgesprächen begründet. "Es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren", sagte Lindner. Nach wochenlangen Verhandlungen ist das Pilot-Projekt Jamaika auf Bundesebene somit gescheitert. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bedauerte die Entscheidung der Liberalen. Auch norddeutsche Spitzenpolitiker zeigten heute wenig Verständnis für den Abbruch der Gespräche.

Grüne werfen FDP "Budenzauber" vor

Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) kritisiert die Liberalen scharf: "Es legt den Verdacht nahe, dass die FDP die Entscheidung nicht erst gestern Nacht gefällt hat", sagte Fegebank am Montagmorgen im Gespräch mit NDR Info. "Das gehört für mich in die Abteilung Budenzauber und Populismus. Ich habe kein Verständnis dafür, dass die FDP nach so langen und schwierigen Verhandlungen einen solchen Weg gewählt hat." Das sei sehr bedauerlich. Fegebank sagte, sie sei ähnlich schockiert wie nach der Brexit-Entscheidung und nach der Trump-Wahl.

Fegebank: Schockiert vom Abbruch der Gespräche NDR Info - 20.11.2017 08:30 Uhr Autor/in: Liane Koßmann Hamburgs Zweite Bürgermeisterin, Katharina Fegebank von den Grünen, zeigt kein Verständnis für den Abbruch der Sondierungsgespräche in Berlin. Sie wirft der FDP "Budenzauber und Populismus" vor.







Günther: "Das ist schwer verdaulich"

"Das ist schon wirklich schwer verdaulich, der gesamte gestrige Tag eigentlich", sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), der in Schleswig-Holstein selbst an der Spitze einer Jamaika-Koalition steht. Die entscheidenden Fragen seien im Grunde geklärt gewesen. Selbst in der Migrationspolitik, wo es große Hürden zwischen Union und Grünen gegeben habe, sei ein Kompromiss absehbar gewesen, sagte Günther. "Von daher hat mich der Ausstieg der FDP am Ende schon wirklich sehr, sehr überrascht, gewundert und regelrecht geschockt."

Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck von den Grünen hofft nach dem Abbruch der Jamaika-Gespräche auf einen Wandel der politischen Kultur. "Jetzt ist die FDP weg, und wir stehen hier noch mit der CDU und der CSU und reden anders miteinander." Er hoffe, dass die Grünen mit Hilfe dieser Energie lähmende Flügelstreitereien überwinden könnten, sagte Habeck.

Suding verteidigt Ausstieg

Die FDP ist nun in Erklärungsnot. Hamburgs FDP-Vorsitzende Katja Suding verteidigte den Ausstieg ihrer Partei: "Weil wir Verantwortung haben für unsere Wähler, haben wir die Notbremse gezogen", sagte Suding am Morgen auf NDR Info. Die Hamburgerin ist auch stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende ist. Trotz vieler Angebote habe keine gemeinsame Basis gefunden werden können. "Deswegen haben wir genau das getan, was wir vorher gesagt haben: Wir gehen nur dann in eine Regierung, wenn eine liberale Handschrift erkennbar ist. Das ist mit dem vorliegenden Sondierungspapier nicht der Fall."

SPD lehnt Große Koalition weiter ab

Wie geht es nun weiter? Kommt es zu Neuwahlen oder formiert sich eine Große Koalition? Letzteres schloss SPD-Vize Ralf Stegner im Interview auf NDR Info aus: "Wir haben kein Wähler-Votum bekommen, diese Große Koalition fortzusetzen. Man kann nicht einfach sagen, dass die SPD jetzt in die Große Koalition gehen muss."

Ähnlich positionierte sich auch Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD). Er hatte am Sonnabend bei einem Landesparteitag in Wilhelmsburg noch einmal bekräftigt, dass die Sozialdemokraten nicht für die Bildung einer Bundesregierung bereit stehe. Bei einem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen müsse es Neuwahlen in Deutschland geben, sagte der stellvertretende Parteivorsitzende. "Wenn die das nicht schaffen, dann haben die sich blamiert und dann muss es Neuwahlen geben."

