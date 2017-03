Stand: 01.03.2017 10:00 Uhr

Wenig Bewegung auf dem Arbeitsmarkt im Norden

Dank des milden Winters und einer stabilen Konjunktur hat sich die Zahl der Arbeitslosen im Februar in Norddeutschland nur minimal geändert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist in allen vier Ländern sogar ein positiver Trend zu verzeichnen. Auch die Nachfrage der Betriebe nach neuen Beschäftigten bleibt auf hohem Niveau. Arbeitsmarktanalysten wittern "Vorboten einer deutlichen Frühjahresbelebung". Bundesweit registrierte die Bundesagentur für Arbeit (BA) 2,76 Millionen Arbeitslose. Das sind 15.000 weniger als im Januar und 149.000 weniger als vor einem Jahr. Die norddeutschen Länder im Detail:

Niedersachsen: Unveränderte Arbeitslosenquote

Die Arbeitslosigkeit in Niedersachsen ist im Februar im Vergleich zum Vormonat fast unverändert geblieben. Gleichzeitig stieg die Zahl der Menschen deutlich, die in Qualifizierungsmaßnahmen auf Arbeit und Ausbildung vorbereitet werden. Im Februar waren 263.500 Frauen und Männer ohne Job. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 6,2 Prozent. Im Vergleich mit den Zahlen vom Februar 2016 waren allerdings 1,5 Prozent weniger arbeitslos.

Schleswig-Holstein: Positive Entwicklung im Vergleich zu 2016

Auch in Schleswig-Holstein ist die Arbeitslosenzahl im vergangenen Monat nur minimal angestiegen. Insgesamt waren 100.700 Männer und Frauen ohne festen Job. Das waren gut 400 oder 0,4 Prozent mehr als im Januar. "Eine positive Entwicklung verdanken wir sowohl dem milden Winter als auch den konjunkturell stabilen Rahmenbedingungen", sagte Regionaldirektionschefin Margit Haupt-Koopmann. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 6,6 Prozent - vor einem Jahr betrug sie 6,9 Prozent.

Mecklenburg-Vorpommern: Frühlingshauch auf dem Arbeitsmarkt

In Mecklenburg-Vorpommern ist ein Frühlingsvorbote schon jetzt auf dem Arbeitsmarkt zu verzeichnen: Die Zahl der Erwerbslosen sank im Februar um 500 auf 84.900. Im Vergleich zum Februar 2016 waren 10.200 Männer und Frauen weniger arbeitslos. Die Arbeitslosenquote liegt demnach jetzt bei 10,3 Prozent. Der Februar ist in dem Bundesland ein besonderer Monat: 2005 wurde laut Regionaldirektion die höchste Arbeitslosigkeit seit der Wiedervereinigung registriert. Damals waren 211.600 Menschen ohne Job. Heute sei die Zahl der Arbeitslosen um 60 Prozent geringer.

Hamburg: Beschäftigung steigt

In Hamburg hat sich die Quote im Februar hingegen kaum verändert. Insgesamt waren 72.000 Menschen in der Hansestadt arbeitslos, das waren 0,1 Prozent mehr als im Monat zuvor. Die Arbeitslosenquote betrug unverändert 7,2 Prozent. Im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres hat sich die Lage auf dem Hamburger Arbeitsmarkt jedoch gebessert. Die Arbeitslosigkeit reduzierte sich um 2,5 Prozent, die Quote ging um 0,3 Punkte zurück. Gleichzeitig stieg die Beschäftigung um mehr als 25.200 Arbeitnehmer auf 948.700 Beschäftigte.

Gemeldete Arbeitslose und Arbeitslosenquote (gerundete Werte) Februar 2017 Januar 2017 Februar 2016 Niedersachsen 263.500 6,2% 263.500 6,2% 267.500 6,4 % Schleswig-

Holstein 100.700 6,6% 100.300 6,6% 104.800 6,9 % Mecklenburg-

Vorpommern 84.900 10,3% 84.400 10,3% 95.200 11,5 % Hamburg 72.100 7,2% 72.000 7,2% 73.800 7,5 % Bund 2.760.000 6,3% 2.777.000 6,3% 2.911.000 6,6 %

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 01.03.2017 | 10:00 Uhr