Stand: 24.04.2017 15:20 Uhr

Absolute Mehrheit: Franzosen im Norden für Macron

Für Europa und gegen Rechtspopulismus - so lässt sich das Ergebnis des ersten Wahlgangs zur französischen Präsidentschaft in Norddeutschland zusammenfassen. Mehr als 4.400 wahlberechtigte Franzosen leben in Hamburg und Schleswig-Holstein. 2.561 davon gaben am Sonntag im französischen Generalkonsulat in Hamburg ihre Stimme ab, um darüber zu entscheiden, wer künftig die Geschicke ihres Heimatlandes lenken wird. 54,4 Prozent votierten für den parteilosen Emmanuel Macron. Der 39-jährige Sozialliberale vertritt pro-europäische Positionen. In Niedersachsen kam er auf 58,8 Prozent und in Bremen sogar auf 59,3 Prozent. Hätten nur die wahlberechtigten Franzosen im Norden das Sagen gehabt, wäre er also schon jetzt Nachfolger von Präsident François Hollande.

Rechtspopulistin Le Pen hat im Norden keine Chance

Ulrich Wickert legt sich auf Macron fest NDR Info - Aktuell - 24.04.2017 08:20 Uhr Autor/in: Liane Koßmann Emmanuel Macron wird sicher neuer Präsident, meint Ulrich Wickert. Der frühere ARD-Korrespondent und Moderator der Tagesthemen ist begeistert von Macrons unideologischer Art.







Tatsächlich muss Macron aber am 7. Mai in einer Stichwahl gegen die Rechtspopulistin Marine Le Pen antreten. Insgesamt kam Macron auf knapp 23,9 Prozent, seine Kontrahentin auf 21,4 Prozent. In Norddeutschland hatte die 48-jährige Chefin der rechtsextremen Front National keine Chance bei den Wählern: In Hamburg und Schleswig-Holstein kam sie nur auf 3,47 Prozent, in Niedersachsen auf 3,7 Prozent und in Bremen auf 3,5 Prozent. Der Linksaußen-Politiker Jean-Luc Melenchon erreichte in Hamburg und Schleswig-Holstein 13,9 Prozent, in Niedersachsen 12,95 Prozent und in Bremen 11,45 Prozent. Der Konservative François Fillon erzielte in Hamburg und Schleswig-Holstein 13,3 Prozent, in Niedersachsen 12,3 Prozent und in Bremen 12,5 Prozent.

Bürgermeister Scholz bewertet Macrons Abschneiden positiv

Das insgesamt gute Abschneiden von Macron im ersten Wahlgang sieht Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) als ein gutes Zeichen für Europa. "Ich bin optimistisch, dass die französische Nation sich im zweiten Wahlgang für Macron als Präsidenten und gegen Rassismus und Ressentiments entscheidet", sagte Scholz, der auch Bevollmächtigter der Bundesregierung für die deutsch-französische kulturelle Zusammenarbeit ist.

