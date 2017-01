Stand: 23.01.2017 21:54 Uhr

Abschiebungen nach Afghanistan - auch aus Hamburg

Erste Sammelabschiebung des Jahres nach Afghanistan: Am Montagabend ist vom Frankfurter Flughafen aus eine Maschine in Richtung Kabul gestartet. An Bord waren nach Angaben einer Abschiebebeobachterin der Diakonie Frankfurt 26 abgelehnte Asylbewerber. Die Abschiebung sei "ruhig und friedlich"verlaufen, das Flugzeug sei fast pünktlich gegen 20.40 Uhr gestartet, sagte sie NDR.de. Bei den Abgeschobenen handelt es sich den Angaben zufolge um alleinstehende Männer: 18 aus Bayern, vier aus Baden-Württemberg, drei aus Hamburg und einen aus Rheinland-Pfalz. Darunter sei auch ein Straftäter gewesen. Eine offizielle Bestätigung dafür gab es am Abend noch nicht.

Vor dem Abflug gab es eine Protestaktion am Frankfurter Flughafen. Zu dem Protest hatten eine afghanische Flüchtlingsorganisation und Pro Asyl aufgerufen. Die Initiatoren schätzten die Zahl der Teilnehmer auf rund 250. "Wir protestieren gegen Abschiebungen in ein Land wie Afghanistan", sagte Sarmina Stuman von der Afghan Refugees Movement. Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt sprach von einem "russischen Roulette auf dem Rücken der Flüchtlinge".

Drei abgelehnte Afghanen sind aus Hamburg

Auch nach Informationen der Hamburger Linken-Politikerin Christiane Schneider waren drei Afghanen aus Hamburg dabei. Ursprünglich seien zehn Abschiebungen aus der Hansestadt geplant gewesen, sagte die Bürgerschaftsabgeordnete NDR.de.

Die Abschiebeaktion hat die Debatte erneut angeheizt. Unmittelbar vor dem erneuten Abschiebeflug forderten Hilfsorganisationen ein Bleiberecht für afghanische Flüchtlinge. Abschiebungen in ein Kriegs- und Krisengebiet seien inhuman und unverantwortlich, erklärten Pro Asyl und der Paritätische Wohlfahrtsverband am Montag. Die Sicherheitslage in Afghanistan habe sich laut UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR in den vergangenen Monaten drastisch verschlechtert.

Schleswig-Holstein schiebt nicht nach Afghanistan ab

Diese Meinung unterstützt auch Schleswig-Holsteins Innenminister Stefan Studt (SPD). Eine Rückkehr "in Sicherheit und Würde" sei nicht gewährleistet, sagte der Politiker den Tageszeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Ein Sprecher von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) wollte sich in Berlin dazu nicht äußern. De Maizière hatte nach der ersten Sammelabschiebung von 34 Afghanen Mitte Dezember erklärt, dass er solche Aktionen künftig gemeinsam mit den Ländern regelmäßiger plane. Im Herbst hatte Deutschland mit Afghanistan ein neues Rücknahmeabkommen getroffen.

Abschiebungen nach Afghanistan sind umstritten

Die Abschiebungen sind umstritten, weil es in weiten Teilen Afghanistans Kämpfe zwischen Regierungstruppen und radikalislamischen Taliban gibt und es immer wieder zu Anschlägen kommt. Von den rund 250.000 in Deutschland lebenden Afghanen waren Mitte Dezember nach Angaben des Bundesinnenministeriums rund 11.900 ausreisepflichtig, davon sind etwa 10.300 geduldet.

