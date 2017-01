Stand: 17.01.2017 15:55 Uhr

56 Menschen verdanken Seenotrettern ihr Leben

56 Menschen wären im vergangenen Jahr wohl in Nord- und Ostsee gestorben, wenn Seenotretter ihnen nicht zu Hilfe gekommen wären. Laut Jahresbilanz der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) wurde 56 Personen das Leben gerettet, insgesamt 677 Menschen befreiten die Seenotretter aus bedrohlichen Situationen. 2015 waren es 538 gewesen. Oft konnten Gefahren abgewendet werden, bevor jemand zu Schaden kam, wie DGzRS-Sprecher Christian Stipeldey mitteilte.

Videos 03:32 min So retten Seenotretter Leben 31.07.2016 19:30 Uhr Hallo Niedersachsen Wie geht eine Rettung auf hoher See vonstatten? Das war beim Tag der offenen Tür der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) zu erleben. (31.07.2016) Video (03:32 min)

Gut 2.000 Einsätze in Nord- und Ostsee

1.200 Einsätze hatten Seenotretter den Angaben zufolge im vergangenen Jahr in der Ostsee, 819 waren es in der Nordsee. Etwa die Hälfte der Einsätze galt Wassersportlern. Bei ihren Einsatz- und Kontrollfahrten legten demnach allein die 20 großen Seenotrettungskreuzer knapp 72.000 Seemeilen zurück - das sind mehr als 133.300 Kilometer und damit mehr als drei Erdumrundungen.

Lebensbedrohliche Situationen an der Ostseeküste

180 Menschen hat die DGzRS an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns geholfen. Mehr als 20 Menschen wurden aus akuter Seenot gerettet, knapp 160 aus Gefahrensituationen befreit. Die Mitarbeiter der DGzRS waren im vergangenen Jahr insgesamt 500-mal zwischen Dassow und Heringsdorf unterwegs. Gleich dreimal an einem Tag mussten sie im September vergangenen Jahres raus. Vor Darßer Ort hatte ein Segler bei schwerem Seegang einen Notruf abgesetzt. Sein Katamaran drohte nach starkem Wassereinbruch zu sinken. Lebensgefahr bestand auch bei einem Skipper nordwestlich von Rügen. Sein Motorboot hatte einen Gegenstand gerammt und lief nun ebenfalls voll. Vor Poel nahmen die Seenotretter drei Segler auf, deren Sport-Katamaran gekentert war. Rechtzeitige Hilfe gab es auch für eine Kindergruppe an der Ueckermündung. Ihr selbstgebauter Katamaran drohte auf das offene Haff zu treiben. Die fünf Kinder und ihre Lehrerin wären dort bei starkem Wind und Wellen schnell in akute Seenot geraten. Erst im Dezember rettete ein Boot der DGzRS einen Nebenerwerbsfischer, der mit seinem manövrierunfähigen Boot über Stunden auf der Ostsee umhergetrieben war.

Flüchtlinge in Griechenland gerettet

Zu Hilfe kamen die Seenotretter auch geflüchteten Menschen vor der griechischen Insel Lesbos. Von März bis Juni bargen 53 Freiwillige dort Flüchtlinge aus Schlauchbooten - mit einem alten Rettungskreuzer, der eigentlich schon ausgemustert war. Unterstützt wurden sie von 23 Rettungsschwimmern der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Bei diesem Einsatz wurden laut Stipeldey 1.138 Menschen gerettet, darunter 202 oft kleinste Kinder. Die Seenotretter bildeten außerdem ihre griechischen Kollegen aus - und die erhielten im September eine Auszeichnung vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR). Ihr gemeinsamer Einsatz mit den internationalen Partnern "zeuge von bemerkenswerter Solidarität und Menschlichkeit", so die Begründung.

Heike Götz ist "Bootschafterin"

Mit Beginn des neuen Jahres haben die Seenotretter auch eine neue ehrenamtliche "Bootschafterin": Heike Götz, bekannt vor allem durch ihre Fahrradtouren durch den Norden in der Sendung Landpartie im NDR Fernsehen. Wenn sie bei hohem Wellengang und eisigem Wind an der Küste stehe, denke sie oft an die Seenotretter, sagte Götz. Dann sei es "gut zu wissen, dass es Männer und Frauen gibt, die genau jetzt hinausfahren". Sie sei zwar keine Wassersportlerin, für die Landpartie sei sie aber schon gepaddelt, gesegelt und auf Containerschiffen mitgefahren. Auch an einer Seenotrettungsübung hat Götz teilgenommen - und obwohl es nur eine Übung war, sei die Ankunft des DGzRS-Bootes beruhigend gewesen. "Danke, dass ihr da seid", so die Botschaft der "Bootschafterin" an die Retter.

Gegründet nach Schiffskatastrophe 1854

Die DGzRS wurde bereits 1865 gegründet. Vor Spiekeroog war im November 1854 ein Auswandererschiff gesunken, 84 Menschen kamen ums Leben. Die notwendigen Rettungsmittel standen nicht zur Verfügung, von Land konnte man nur tatenlos zusehen. Das Unglück war einer der Anlässe für die Gründung. Danach dauerte es noch knapp elf Jahre: Im Mai 1865 nahmen die Seenotretter ihre Arbeit auf. 84.037 Menschen haben sie seitdem gerettet. Gegründet wurde die Gesellschaft in Kiel, die Seenot-Leitzentrale hat ihren Sitz in Bremen.

Weitere Informationen mit Video Die neue "Berlin" liegt in Laboe bereit Mit Martinshorn und Schiffsfontänen ist die neue "Berlin" im Hafen von Laboe angekommen. Der Seenotrettungskreuzer löst seinen gleichnamigen Vorgänger ab. (15.01.2017) mehr Tag der Seenotretter: Wie die Helfer arbeiten Wochenlang war NDR Mitarbeiter Alexander Nortrup im Auftrag der DGzRS mit Seenotrettern unterwegs. Zum Tag der Seenotretter beantwortet er Fragen rund um die Helfer. (31.07.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 17.01.2017 | 09:00 Uhr