Stand: 13.09.2017 15:23 Uhr

Tief "Sebastian" wirbelt über den Norden

Willkommen im Herbst: Tiefdruckgebiet "Sebastian" sorgt dafür, dass es in Norddeutschland stürmisch, regnerisch und ungemütlich ist. "Heute kommt der Regen sogar von der Seite", sagte Alexander Hübener vom Institut für Wetter- und Klimakommunikation in Hamburg. Für Schleswig-Holstein, Hamburg und Teile Niedersachsens gilt eine Unwetterwarnung vom Deutschen Wetterdienst. An der Nordsee können demnach Orkanböen zwischen 120 und 140 Kilometer pro Stunde auftreten. Vom Emsland über Bremen und Hamburg bis zur Ostsee werden Böen bis zu 115 Kilometer pro Stunde erwartet.

Unwetterwarnung für den Norden NDR//Aktuell - 13.09.2017 14:00 Uhr Tief "Sebastian" bringt schweren Sturm und Orkanböen. Die stärksten Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometern pro Stunde werden für den Nachmittag und den Abend erwartet.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Flensburg lässt Kitas schließen

Der Sturm wirbelte bereits die Fahrpläne der Fähren durcheinander. So fuhren etwa die Schiffe zwischen dem Festland und den Inseln sowie Halligen im Wattenmeer teilweise nicht. Auch Deutschlands Hochseeinsel Helgoland ist per Schiff am Mittwoch nicht zu erreichen. In Flensburg schloss die Stadt wegen der Sturmwarnungen die städtischen Kindertagesstätten. Den Schulen wurde ebenfalls empfohlen, zu schließen. In Husum wurden am Mittag vier der fünf Messehallen bei der Windmesse geräumt. Die Besucher seien gebeten worden, die Hallen zu verlassen und sich in das Congresscenter beziehungsweise die feste fünfte Halle zu begeben, sagte ein Mitarbeiter der Messe.

Programmtipp NDR Info Redezeit: Stürmische Zeiten NDR Info Stürme und Starkregen richten immer wieder verheerende Schäden an. Kann man sich auf solche Phänomene vorbereiten? Gibt es wirksamen Schutz vor den Folgen? Die NDR Info Redezeit. mehr

Die Autozüge auf dem Hindenburgdamm, der die Insel Sylt mit Festland verbindet, fahren nicht mehr. Das teilten die Betreiber RDC und Deutsche Bahn mit. Ebenso gibt es Problemeauf der Bahnstrecke Flensburg Richtung Rendsburg und Kiel: Am Nachmittag wurde am Flensburger Bahnhof per Lautsprecher bekanntgegeben, dass der komplette Zugverkehr dort eingestellt ist. Nähere Informationen gibt es noch nicht. Auch zwischen Hamburg und Lübeck kommt es zu Ausfällen und Verspätungen.

Mann von Gerüstteil in Hamburg getroffen

In Hamburg forderte der erste schwere Herbststurm bereits ein Opfer. In der Innenstadt wurde ein Passant von Gerüstteilen getroffen und schwer verletzt. Wegen umgestürzter Bäume kam es zu Problemen im Bahnverkehr. Zudem kann seit dem frühen Mittwochnachmittag der Park Planten un Blomen nicht mehr besucht werden. Über die Schließung der Anlage informierte das zuständige Bezirksamt.

Weitere Informationen Prognose: Wie wird das Wetter? Hier finden Sie das aktuelle Wetter und die Vorhersage für ganz Norddeutschland. mehr

Kein Fährverkehr zwischen Rostock und Gedser

Das Sturmtief "Sebastian" erreichte am Mittwochmittag auch Mecklenburg-Vorpommern. Im Westen des Landes wurden erste Bäume umgerissen. Betroffen waren nach Polizeiangaben unter anderem die Bundesstraße 5 bei Pritzier und eine Straße nahe Parchim. Die Fährrederei Scandlines sagte ihre Fahrten zwischen Rostock und Gedser bis Donnerstagfrüh ab.

Vorerst kein Altweibersommer

Ein stabiles Hochdruckgebiet, das zu einem warmen Altweibersommer wie im vergangenen Jahr führen könnte, ist derzeit nicht in Sicht. Morgen sind noch mal schwere Sturmböen möglich. Ein kleiner Trost: "Am Wochenende kann es ein paar schöne Abschnitte geben", so Hübener. "Da könnte sogar ein Spaziergang mit Sonnenstrahlen drin sein."

Sommer 2017: Regen, Sturm und Schlamm