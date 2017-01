Stand: 01.01.2017 05:08 Uhr

Der Norden feiert friedlich ins neue Jahr

Nach den sexuellen Übergriffen in Hamburg und Köln im vergangenen Jahr sowie dem Terroranschlag in Berlin vor zwei Wochen haben die Behörden in Norddeutschland die Sicherheitsvorkehrungen für den Jahreswechsel 2016/2017 deutlich erhöht.

Keine besonderen Vorkommnisse

Mehrere Tausend Hamburger feierten an beliebten Treffpunkten der Stadt friedlich in das neue Jahr. Bis zum frühen Sonntagmorgen habe es an der Reeperbahn, den Landungsbrücken und am Jungfernstieg keine besonderen Vorkommnisse gegeben, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Die Hamburger Polizei zeigte in der Neujahrsnacht besonders viel Präsenz. Der Vorankündigung zufolge waren rund 530 Beamte auf dem Kiez und am Jungfernstieg unterwegs, außerdem kamen Flutlichter zum Einsatz. Entlang der Reeperbahn wurden zudem die Überwachungskameras wieder eingeschaltet, um gegebenenfalls schnelle Fahndungserfolge zu ermöglichen, wie Innensenator Andy Grote (SPD) im Vorfeld sagte. Grote überzeugte sich am Silvesterabend persönlich auf dem Kiez von der Arbeit der Polizei. Das neue Sicherheitskonzept sei jedoch nicht ausschließlich auf die Prävention von sexueller Gewalt, sondern auch auf einen Terrorfall ausgelegt, betonte der Senator. So seien die Partygänger im Hinblick durch Fahrbahnsperrungen zusätzlich geschützt worden. Viele Feiernde hätten auf die verstärkte Präsenz der Beamten mit Erleichterung und Dankbarkeit reagiert, so Grote.

Zwischenzeitliche Einschränkungen

"Es sieht so aus, als wären in diesem Jahr sogar noch einige Tausend Menschen mehr zum Feiern auf die Reeperbahn gekommen", sagte Polizeipressesprecher Timo Zill. Silvester 2015 waren im Viertel zu Spitzenzeiten rund 50.000 Besucher unterwegs gewesen. Einige Bereiche im Umfeld der Reeperbahn waren zwischenzeitlich jedoch eher schwächer besucht, wie NDR 90,3 berichtete. Sicherheitskräfte hätten einigen Gruppen zeitweise den Zutritt zu Clubs auf der Großen Freiheit mit den Hinweis verwehrt, dass es nicht so voll werden dürfe. Allerdings waren die Läden zu dem Zeitpunkt eher leer, wie eine Reporterin von NDR 90,3 überprüft hat. Die Betreiber seien nicht sonderlich erfreut gewesen.

Polizeipräsident Ralf Martin Meyer lobte hingegen den erfolgreichen Einsatz der Polizei, insbesondere die "sichtbare Präsenz" der Beamten in problematischeren Bereichen. Man habe aus den Fehlern und Schwachpunkten der vergangenen Silvesternacht gelernt und die Lehren daraus gezogen.

Niedersachsen: Rücksichtslose Böllerei und der "normale Wahnsinn"

Auch die Menschen in Niedersachsen und Bremen starteten weitgehend friedlich ins neue Jahr: Bei den Partys und Feuerwerken im ganzen Land kam es bis eine Stunde nach Mitternacht nicht zu größeren Zwischenfällen, wie die Polizeidienststellen mitteilten. In Hannover hieß es aber auch, bei der Böllerei auf dem zentralen Platz Kröpcke hätten einige Feiernde ihre Raketen rücksichtslos auf Passanten abgeschossen, nach Augenzeugenberichten zum Teil sogar mit voller Absicht. Berichte über Verletzte gab es aber nicht. In Lüneburg sagte eine Polizeisprecherin dagegen: "Es ist erstaunlich ruhig. Hoffen wir, dass es so bleibt." Auch in Braunschweig gab es keine größeren Zwischenfälle. In Göttingen hatte die Polizei kurz nach Mitternacht mit einer größeren Schlägerei viel zu tun, Schwerverletzte gab es aber auch dort nicht. "Der normale Silvester-Wahnsinn, aber nichts Größeres", hieß es von den Polizeieinsatzzentralen in Oldenburg und Osnabrück.

In Niedersachsen waren 20 bis 25 Prozent mehr Polizisten im Einsatz als in den Vorjahren. Auf beliebten öffentlichen Plätzen vor allem in großen Städten wurde mehr Präsenz gezeigt.

In manchen Orten mussten Feierwütige beachten, dass Feuerwerk komplett verboten war. Das galt beispielsweise erstmals für die komplette Innenstadt von Göttingen - aus Sorge vor Verletzungen. In vielen Fachwerkstädten und Nationalparks gab es das schon lange, etwa in Goslar, Celle oder Wolfenbüttel. Böllerverbote gelten auch in den Nationalparks Harz und im Wattenmeer.

Ruhige Nacht in Schleswig-Holstein

Ruhig verlief die Silvesternacht auch in Schleswig-Holstein. Bis zum frühen Morgen seien von den betreffenden Leitstellen keine besonderen Vorkommnisse gemeldet worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Einige Kommunen hatten eigene Böller-Verbotszonen eingerichtet. Auf Sylt und Amrum umfassten diese Zonen - die in der Regel dem Schutz brandgefährdeter Gebäude dienen - die Inseln komplett. Auch in ganz St. Peter-Ording galt ein absolutes Feuerwerksverbot. Auf Föhr war das Böllern nur an Stränden und auf Deichen erlaubt. Wer auf den Halligen nicht auf ein Feuerwerk verzichten wollte, musste sich mindestens 300 Meter von den Warften entfernen.

Die Polizei trat in der Silvesternacht im Land verstärkt auf: Sie war mit mehr Beamten und mehr Streifenwagen auf den Straßen unterwegs. Laut Landespolizei waren je nach Direktion 30 bis 100 Prozent mehr Polizisten im Dienst als an einem normalen Sonnabend. Nach Angaben der Polizeidirektion Flensburg waren besonders gut besuchte Bereiches zum Beispiel an der Hafenspitze in Flensburg, am Strand in St. Peter-Ording oder auf Sylt.

Mecklenburg-Vorpommern: Turmleuchten mit höherem Schutz

Auch im Nordosten war die Polizei in erhöhter Alarmbereitschaft. Es sei ein spezielles Sicherheitskonzept erarbeitet worden, hieß es aus dem Innenministerium. So habe die Polizei personell sämtliche Einsatzleitstellen und die 37 Reviere im Land verstärkt. Außerdem waren deutlich mehr Polizisten in Uniform und in Zivil unterwegs als in den Vorjahren. Auch Spezialkräfte der Bereitschaftspolizei wurden in dieses verstärkte Sicherheitskonzept eingebunden.

Zum Warnemünder Turmleuchten an Neujahr sind nach Angaben der Veranstalter rund 250 Mitarbeiter von Polizei und Sicherheitsdiensten im Einsatz - etwa ein Viertel mehr als in den Vorjahren. Einige Beamte sind mit Maschinenpistolen ausgestattet. Außerdem hat die Polizei technische Sperren - wie zum Beispiel Betonbarrieren - an Zufahrten aufgestellt.

Auch kaum Vorkommnisse in Köln und Berlin

Nach Informationen von tagesschau.de gab es in Berlin bislang nur kleinere Zwischenfälle. In der Hauptstadt sind rund 2.500 Polizisten im Einsatz. In der Kölner Innenstadt patroullieren etwa 1.500 Beamte - zehnmal mehr als vergangenes Jahr. Am Hauptbahnhof kontrollierte die Polizei eine Gruppe von bis zu 1.000 Menschen, vor allem Personen nordafrikanischer Herkunft. Meldungen über Straftaten gab es dabei jedoch nicht.

In Istanbul ereignete sich in der Nacht ein Angriff auf einen Nachtclub. Mindestens 35 Menschen starben. Man geht von einem Terrorangriff aus.

