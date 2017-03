Stand: 21.03.2017 16:54 Uhr

Hamburger Opernfundus zieht nach Rothenburgsort von Daniel Kaiser

Die Hamburgische Staatsoper bekommt neue Werkstätten und ein zentrales Lager für Kostüme und Kulissen. Der Neubau für 68 Millionen Euro entsteht auf einem ehemaligen Bahngelände in Rothenburgsort in der Nähe der Elbbrücken - der Neuen Huckepackbahnhof im Billebogen. Das hat Kultursenator Carsten Brosda angekündigt.

"Die Staatsoper erhält neue moderne Werkstätten und Fundi, die so erstmals an einem Ort zusammengeführt werden", sagte Brosda. So würden sich die Arbeitsbedingungen für die Staatsoper und die logistischen Voraussetzungen erheblich erleichtern. Bislang hat die Hamburgische Staatsoper mehrere renovierungsbedürftige Standorte verteilt auf Hamburg: Kostüm- und Maskenfundi in Eidelstedt und Dekorationswerkstätten, sowie einen Kulissenfundus in Barmbek.

Opernfundus zieht an den Billebogen Hamburg Journal 18.00 - 21.03.2017 18:00 Uhr Der Senat hat grünes Licht für die Bebauung des ehemaligen Huckepackbahnhofs in Rothenburgsort gegeben. Die Staatsoper bekommt dort neue Werkstätten und Lagerräume.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Platz für neue Wohnungen

Damit ist im nächsten Jahr Schluss, so Brosda: "Da wir insbesondere in Barmbek die Möglichkeit haben, im größeren Umfang Wohnungsbau zu realisieren und dort 675 Wohneinheiten neu errichten können, nutzen wir die Gelegenheit, ein neues Bauwerk zu errichten."

Noch befindet sich auf dem Gelände eine große Brache. Der Neubau für die Staatsoper wird erst der Anfang sein. Zum Wohnen ist es dort zu laut. Aber nach und nach sollen sich auf dem Neuen Huckepackbahnhof Firmen ansiedeln. Ein innovatives Quartier mit bis zu 3.000 Arbeitsplätzen soll entstehen. Baubeginn ist allerdings nicht vor 2019.

Stadtplanung Stadt baut "Speicherstadt des 21. Jahrhunderts" Auf dem Gelände des ehemaligen Huckepackbahnhofs in Rothenburgsort entsteht ein großes Gewerbegebiet. Der Hamburger Senat will dort Gewerbehäuser mit bis zu vier Etagen hochziehen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Abendjournal | 21.03.2017 | 19:00 Uhr