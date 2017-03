Stand: 03.03.2017 11:45 Uhr

Bilanz: Die ersten Wochen der Elbphilharmonie von Marcus Stäbler

Seit der Eröffnung der Elbphilharmonie sind knapp 50 Tage vergangen. Zeit für eine erste Zwischenbilanz. Wie verlief die Diskussion um die Akustik im großen Saal? Wie kamen die vielen musikalischen Höhepunkte an? Marcus Stäbler hat die wichtigsten Ereignisse und Meinungen zusammengefasst.

Die Salzburger Nachrichten schwärmen nach der Elbphilharmonie-Eröffnung am 11. Januar: "Obertonreich, klar und doch einen angenehmen Mischklang produzierend, klanglich hat sich die Elbphilharmonie zweifelsohne an die Weltspitze katapultiert." Auch der Rezensent der Berliner Zeitung war beglückt: "Seinem Auftrag, einen der besten Konzertsäle der Welt zu schaffen, ist der Akustiker Yasuhisa Toyota beeindruckend gerecht geworden - das muss selbst anerkennen, wer von der Berliner Philharmonie verwöhnt ist."

So lief die Eröffnungsfeier





































So euphorisch urteilten viele Kritiker über die Akustik der Elbphilharmonie - doch es gab auch einzelne und dafür ziemlich markante Gegenstimmen. Manuel Brug von der "Welt" etwa beklagte sich über seinen Platz schräg hinter dem Orchester und schimpfte über den Klang in Messiaens Turangalila-Sinfonie: "... alles einheitslaut, breiig. Jedenfalls hinter den Hörnern. Man hört keinen Raum mehr. Nur ein am Anschlag lärmendes Orchester auf einem zu klein anmutenden Podium."

Lob und Kritik

Elbphilharmonie-Intendant Christoph Lieben-Seutter nimmt solche Einwände gelassen: "Das nervt, ehrlich gesagt, gar nicht, weil der Saal bestimmte Charakteristika hat, das muss man nicht mögen. Der Saal ist per Definition das Gegenteil vom Wiener Musikvereinssaal."

Um die Möglichkeiten des Raums auszutesten, hat der Intendant im dreiwöchigen Eröffnungsfestival ein breites Spektrum an unterschiedlichen Musikgattungen und Besetzungsgrößen präsentiert, darunter mehrere Auftritte des NDR Elbphilharmonie Orchesters und des NDR Chores, aber auch Konzerte von internationalen Gästen wie den Wiener Philharmonikern oder dem Cellisten Yo-Yo Ma. "Das war eine Art Leistungsschau in drei Wochen", erklärt der Intendant, "Wofür ist das Haus gedacht, was soll hier alles möglich sein."

Mit der Akustik und dem künstlerischen Niveau ist Christoph Lieben-Seutter ebenso zufrieden wie mit den begeisterten Reaktionen des Publikums. Die Freude wird allerdings von einigen praktischen Problemen getrübt. Dazu gehören die langen Warteschlangen an der Damentoilette ebenso wie die gelegentliche Stolpergefahr.

Betriebliche Kinderkrankheiten

Der Intendant weiß um all diese Schwierigkeiten und arbeitet mit seinem Team daran, die Sicherheit und den Komfort zu erhöhen und außerdem die Pannen beim Ticketkauf im Internet zu beheben: "Man muss sehen, da geht es nicht einfach darum, einen stärkeren Server hinzustellen, sondern das ist ein komplexes Zusammenspiel zwischen vier Systemen von vier Firmen, die laufend Workshops haben, wo es hier wochenlang Telefonkonferenzen gab, Tests gab, es wurde wirklich viel, viel investiert, trotzdem ist wieder was schief gegangen."

Aber diese Probleme sollen spätestens bis zum Vorverkauf für die nächste Saison behoben sein, die Christoph Lieben-Seutter im April vorstellt: "Es wird in dieser Preisklasse weiter gehen, und es werden weiter Top-Orchester kommen. Es wird noch mehr Angebote geben, aber dann auf zehn Monate verteilt, und man kann sich auf viele spannende Projekte freuen."

