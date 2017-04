Stand: 27.04.2017 14:11 Uhr

Rostocker Kunsthalle zeigt Nazi-Kunst von Lenore Lötsch

"Artige Kunst. - Kunst und Politik im Nationalsozialismus" heißt die Ausstellung, die ab Sonnabend in der Rostocker Kunsthalle gezeigt wird. Sie präsentiert exemplarische Werke der offiziell geduldeten und geförderten Kunst des Nationalsozialismus und stellt ihnen Werke von verfolgten oder verfemten Künstlern gegenüber.

Dorfidyllen mit Ackergäulen, muskulöse Männerkörper beim Rudern, ein Paris in Kniebundhose, der die Blonde zur schönsten Frau der Welt wählt - selten waren diese großformatigen Werke von Hoyer, Janesch oder Saliger in den vergangenen Jahrzehnten zu sehen. Seit 1945 wurden sie wie gefährliche Giftschrankware behandelt und auch in der Vorbereitung zur Ausstellung "Artige Kunst" lehnten Museen in Berlin und München das Konzept ab.

Darf solche Kunst überhaupt gezeigt werden?

"Viele Kollegen sagen, das darf gar nicht gezeigt werden", erklärt Jörg Uwe Neumann, Kunsthallenchef in Rostock und einer der Ausstellungskuratoren. "Manche sagen: 'Das ist vielleicht doch zu gefährlich. Vielleicht können wir das unseren Besuchern gar nicht zutrauen - oder zulassen, dass sie das sehen. Vielleicht finden sie das nachher noch gut, das kann ja auch passieren!' Das sehe ich eben definitiv nicht so. Was man wirklich braucht, ist, dass alles gezeigt werden kann - und die Politik die Museen nicht dahingehend beeinflusst, was sie zeigen."

Auch Werke von verfolgten oder verfemten Künstlern dabei

In den Räumen der Kunsthalle sind aber neben Skulpturen von Arno Breker oder Fotos von Leni Riefenstahl auch die Werke von verfolgten oder verfemten Künstlern wie Felix Nussbaum, Otto Dix, Kathe Diehn-Bitt oder Alexej von Jawlensky zu sehen. Schirmherr der Ausstellung ist Norbert Lammert. Am Sonnabend beschäftigt sich ein wissenschaftliches Symposium in der Kunsthalle mit den Fragen, was Nazi-Kunst ist - und ob sie ausgestellt werden sollte.

