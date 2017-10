Stand: 04.10.2017 16:18 Uhr

Filmfest Hamburg - das Festival wird 25 von Patricia Batlle

Das Filmfest Hamburg feiert sein 25-jähriges Bestehen mit rund 130 Filmen aus 59 Ländern im Programm. Am Donnerstag eröffnet der Western "Lucky" mit Harry Dean Stanton von John Carroll Lynch die Jubiläumsausgabe des Festivals. Zahlreiche Prominente werden zur Premiere des Filmes über den sympathischen Eigenbrötler Lucky erwartet, der nach einem Sturz sein Leben neu ordnen muss.

Filmfest in Hamburg Nordtour - 30.09.2017 18:00 Uhr Das Filmfest Hamburg lädt vom 5. bis 14. Oktober dazu ein, auf filmische Entdeckungsreise zu gehen. Neu ist der Preis Sichtwechsel für Filme, die einen neuen Blick eröffnen.







Dazu gehören Karoline Eichhorn, Catrin Striebeck und Peter Lohmeyer ebenso, wie die Regisseure Özgür Yildirim, Hark Bohm, Fatih Akin und Politprominenz wie der Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda, der Bürgermeister Olaf Scholz und NDR Intendant Lutz Marmor.

Neu im Programm: "Nur Gott kann mich richten" mit Moritz Bleibtreu

Anders, als ursprünglich geplant, läuft Fatih Akins in Hamburg gedrehter und beim Filmfest von Cannes preisgekröntes NSU-Drama "Aus dem Nichts" nicht beim Filmfest, obwohl die meisten seiner Filme hier gezeigt wurden. Dafür ist ein neuer Film dazu gekommen, der nicht im gedruckten Heft steht: Özgür Yildirims ("Chiko") Gangsterfilm "Nur Gott kann mich richten" mit Moritz Bleibtreu, Kida Khodr Ramadan und Birgit Minichmayr. Darin kommt Ricky (Bleibtreu) nach Jahren Haft aus dem Gefängnis und wird von seinem Bruder und einem Freund in einen vermeintlich todsicheren Coup verwickelt. Hauptdarsteller Bleibtreu war schon häufig Gast beim Festival - unter anderem mit Akins Kiez-Komödie "Soul Kitchen". Der Hamburger und Birgit Minichmayr sind zur Deutschlandpremiere des Filmes angekündigt, für die es noch Karten gibt.

Douglas-Sirk-Preis für Wim Wenders

Keine Karten mehr gibt es für einige begehrte Vorstellungen. Abgesehen von der Eröffnung, ist auch die Abschlusspreisgala mit dem Cannes-Sieger-Film "The Square" von Ruben Östlund, der auch anreisen wird, ausverkauft. Ebenso die Deutschland-Premiere des Liebesdramas "Submergence" mit James McAvoy und Alicia Vikander von Wim Wenders. Der 72-jährige Autor, Regisseur und einstige HFBK-Professor erhält den Douglas-Sirk-Preis des Festivals.

Viele prominente Gäste beim Festival

Das Filmfest Hamburg lebt seit 25 Jahren von der Begegnung der Künstler mit dem Publikum. Es kommen daher viele Gäste in die Hansestadt. Viele davon aus Frankreich: Regisseur François Ozon und sein Darsteller Jérémie Renier stellen ihren Thriller "L'amant double" vor, Schauspiel-Legende Jeanne Balibar die Biografie "Barbara" und Autorenfilmer Claude Lanzmann ("Shoah") seine Dokumentation "Napalm". Schauspielerin Vanessa Paradis hat ihre Anreise hingegen abgesagt. Ihr Ehemann, Regisseur Samuel Benchetrit, führt den gemeinsamen Film "Chien" (Hund) ohne die Künstlerin vor.

Außerdem stellen Wotan Wilke Möhring den Tatort "Die dunkle Zeit vor" und Axel Milberg den Tatort "Borowski und das Land zwischen den Meeren". Jürgen Vogel begleitet sein Drama "Der Mann aus dem Eis", in dem er den Gletscher-Urmann Ötzi spielt, Lars Eidinger den russischen Film "Mathilde", in dem er Zar Nikolaus II verkörpert. Regisseur Volker Schlöndorff reist zur Hansestadt mit seinen Fernseh-Krimi "Der namenlose Tag" an, Devid Striesow, gleich mehrfach vertreten, etwa das Drama "Licht". Ganz große Premiere feiert das in und um Hamburg gedrehte Roadmovie "Simpel" von Markus Goller. Die Schauspieler Emilia Schüle, Frederick Lau und David Kross kommen natürlich zur Premiere - die ausverkauft ist.

