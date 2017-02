Stand: 18.02.2017 21:05 Uhr

Berlinale: Gold für Liebesfilm aus Ungarn von Patricia Batlle

Der Goldene Bär der Internationalen Filmfestspiele Berlin geht an das ungarische Liebesdrama "On Body And Soul" ("Körper und Seele"). Juypräsident Paul Verhoeven überreichte der ungarischen Regisseurin Ildikó Enyedi den Bären mit den Worten "Großer Film!". Die Tragikomödie spielt auf einem Schlachthof in Budapest, wo sich zwei introvertierte Mitarbeiter in der Kantine kennenlernen. Sir stellen fest, dass sie dieselben Träume haben, in denen sie als Hirsche durch den verschneiten Wald geistern.

Es ist erst der vierte Goldene Bär für eine Regisseurin bei der Berlinale. An einen ungarischen Film ging die wichtigste Auszeichnung des Festivals zuletzt vor 42 Jahren. Insgesamt 18 Filme konkurrierten im Wettbewerb um die Trophäen des Festivals.

Silberne Bären nach Finnland, Österreich und Korea

Den Silbernen Bären für die beste Regie erhielt der Finne Aki Kaurismäki für sein Flüchtlingsdrama "Auf der anderen Seite der Hoffnung". Mit den Silbernen Bären für die besten Schauspieler wurden der Österreicher Georg Friedrich und die Sükoreanerin Kim Min-hee ausgezeichnet. Friedrich spielt im deutschen Roadmovie "Helle Nächte" von Thomas Arslan einen Vater, der auf einer Reise nach Norwegen mehr Kontakt zu seinem Teenagersohn aufbauen will. Die 34-jährige Koreanerin Min-hee spielt in Hong Sangsoos Tragikomödie "On The Beach At Night Alone" eine Schauspielerin, die nach einer Affäre mit einem Regisseur für etwas Abstand nach Hamburg reist, um etwas Abstand zu gewinnen. In der Hansestadt genießt sie die Ruhe des Winters vor allem im Stadtpark und am Falkensteiner Ufer. Danach kehrt sie nach Korea zurück.

Berlinale-Termin für 2018 steht bereits

Den Großen Preis der Jury erhielt der Franzose Alain Gomis für sein musikalisches Drama "Félicité". Darin versucht eine Bar-Sängerin im Kongo verzweifelt, Geld für die Operation ihres verunglückten Sohnes aufzutreiben.

Moderatorin Anke Engelke führte während der Preisverleihung im Berlinale-Palast durch den Abend. Gemeinsam mit Festivalchef Dieter Kosslik verkündete sie den Termin für die nächste Berlinale: Sie soll vom 15. bis 25. Februar 2018 stattfinden. Die gesamte Liste der Preisträger finden Sie hier.

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 19.02.2017 | 00:00 Uhr