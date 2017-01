Stand: 16.01.2017 16:36 Uhr

Will Smith begegnet Liebe, Zeit und Tod Verborgene Schönheit , Regie: David Frankel Vorgestellt von Walli Müller

Wenn es nach den Schauspieler-Namen geht, müsste der Film "Verborgene Schönheit" der Top-Film der Woche sein: Mit Kate Winslet und Helen Mirren sind zwei Oscar-Preisträgerinnen dabei und die Kollegen Will Smith, Edward Norton und Keira Knightley wurden zumindest schon mehrfach für Oscars nominiert. Großes Star-Aufgebot also in diesem Hollywood-Drama von David Frankel. Aber auch ein großer Film?

Filmtrailer: "Verborgene Schönheit" "Verborgene Schönheit" ist ein durchaus unterhaltsames Film-Märchen, das man sich gut anschauen kann. Einen bleibenden Eindruck aber hinterlässt der Film ebenso wenig wie tiefere Einsichten.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Aus dem Siegertypen wird ein seelisches Wrack

Wenn er einen Vortrag hält, hängen die Kollegen an seinen Lippen. Howard, gespielt von Will Smith, ist so eine Art Guru der New Yorker Werbe-Branche, denn er weiß, was im Leben der Kunden zählt: "Liebe, Zeit, Tod - diese drei abstrakten Begriffe verbinden alle menschlichen Wesen auf dieser Erde. All das, was wir uns wünschen. Alles, worauf wir nicht verzichten wollen, und alles, was wir uns dann schließlich kaufen, geschieht deshalb, weil wir uns letzten Endes nach Liebe sehnen. Wir wünschen, wir hätten mehr Zeit, und wir fürchten den Tod."

Drei Jahre später sieht man denselben Mann als Schatten seiner selbst. Er baut meterhohe Mauern aus Dominosteinen und lässt sie einstürzen. Ein sprechendes Bild für das, was ihm passiert ist: Howard hat seine sechsjährige Tochter verloren und damit all seinen Glauben und Lebenswillen. Tagelang verbarrikadiert er sich in seiner Wohnung und schreibt zornige Briefe - an die Liebe, die Zeit und den Tod. Für seine Kollegen in der Werbe-Agentur ist er gar nicht mehr ansprechbar.

Was also tun, um die Firma zu retten? Die Kollegen entwickeln einen außergewöhnlichen Plan: Sie engagieren drei Schauspieler, die Howard leibhaftig als Liebe, Zeit und Tod begegnen sollen. Tatsächlich entfaltet die Aktion therapeutische Wirkung.

Die Film-Idee überzeugt Helen Mirren

Oscar-Preisträgerin Helen Mirren, die im Schauspiel-Trio den Tod verkörpert, hat die originelle Grundidee des Drehbuchs überzeugt: "Ich hatte so etwas in der Art vorher noch nie gelesen. Und das ist ja nun wirklich nicht leicht zu schaffen in einer Film-Welt, in der irgendwie alles schon mal erzählt wurde. Mir gefiel einfach das Konzept des Films."

Ja, in Hollywood wissen sie, wie man Drehbücher schreibt. Dieses ist dramaturgisch perfekt ausgeklügelt; ein Drama mit komödiantischen Elementen, bei dem jede emotionale Reaktion des Publikums vorausberechnet ist. Genau das ist das Problem, das man mit dieser Art Hollywood-Produktion haben kann: "Verborgene Schönheit" ist ein durch und durch kalkulierter Tränendrüsen-Film. Wenn man hier vor Rührung weinen muss, fühlt man sich gleichzeitig manipuliert - wie der arme Howard von den allegorischen Figuren, die ihm begegnen.

Eine zu Tränen rührende Schicksalsgeschichte

Kann man in den schlimmsten Schicksalsschlägen - wie dem Tod des eigenen Kindes - eine "verborgene Schönheit" entdecken? Der Film sucht nach einer Antwort darauf und damit nach einer tröstlichen Botschaft, mit der er das Publikum entlassen kann. Ob man daran glauben will? Helen Mirren tut es: "Irgendetwas Positives ist ja in den schwierigsten, dunkelsten Situationen zu finden. Oft zeigt sich das Schöne in der Art, wie Menschen füreinander da sein können."

"Verborgene Schönheit" ist ein durchaus unterhaltsames Film-Märchen, das man sich - auch wegen der erlesenen Schauspieler - gut anschauen kann. Bleibenden Eindruck aber hinterlässt der Film ebenso wenig wie tiefere Einsichten.

Verborgene Schönheit Genre: Drama Produktionsjahr: 2016 Produktionsland: USA Zusatzinfo: mit Will Smith, Kate Winslet, Keira Knightley, Helen Mirren Regie: David Frankel Länge: 97 min FSK: FSK ab 6 Jahren Kinostart: 19. Januar 2017

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 18.01.2017 | 06:40 Uhr