Stand: 03.10.2017 13:00 Uhr

Mord und Korruption in Kairo Die Nile Hilton Affäre , Regie: Tarik Saleh Vorgestellt von Bettina Peulecke

Filmemacher werden nicht selten von der Realität inspiriert. So auch der schwedische Regisseur Tarik Saleh, der den Fall der Ermordung einer libanesischen Sängerin im "Nile Hilton Hotel" im Jahre 2008 in gewisser Weise jetzt wieder aufrollt.

Die Ausgangslage ist klar: Ohne Bestechungsgelder läuft im ägyptischen Polizeiapparat gar nichts. Auch der Beamte Noredin ist da keine Ausnahme. Er ist ein desillusionierter, wortkarger Beamter, der aufgrund von familiären Verbindungen gerade befördert wurde und nun im gehobenen Dienst abkassieren kann. Sein Untergebener ist ganz aus dem Häuschen, als er seinen Chef informiert, wer da gerade auf dem Präsidium aufgetaucht ist: Die tunesische Sängerin Gina sucht nach ihrer verschwunden ihrer Freundin Lalina.

Der Fall wird wieder aufgenommen

Links "Ich bin ein Kino-Extremist" Tarik Saleh über seinen Politthriller "Die Nile Hilton Affäre" (bei deutschlandfunkkultur.de) extern

Lalina, die schöne Sängerin wird mit durchgeschnittener Kehle in einer Luxussuite im Nile Hilton Hotel aufgefunden. Doch bevor Noredin ermitteln kann, wird der Fall als Selbstmord zu den Akten gelegt, obwohl ein sudanesisches Zimmermädchen einen Mann gesehen haben soll. Der Besuch der Freundin bringt Noredin dazu, sich erneut dem Fall zuzuwenden - ebenso wie der verführerischen Gina selbst. Seine Nachforschungen führen ihn in die gesellschaftliche Oberklasse. Hin zu einem angesehenen Politiker, der Noredin einen Briefumschlag in die Hand gibt - er war an diesem Abend mit ihr im Hotel und sieht sich nun Gerüchten ausgesetzt.

Ein spannender, stimmiger Krimi

Aber es geht um mehr als Gerüchte. Die "Nile Hilton Affäre" ist mehr als ein stimmiger, spannender Krimi. Allein die Figurenkonstellation - einsamer, schweigsamer Polizist, verwegene Femme Fatale und eingeschüchterte Zeugin - ist eine klassische des Genres. Darüber hinaus aber zeigt Regisseur Tarik Saleh, ein Schwede mit ägyptischen Wurzeln, Strukturen eines Landes, das von Korruption und Vetternwirtschaft, Lügen und Heuchelei geprägt ist, in der aufgeheizten Atmosphäre kurz vor dem Sturz Mubaraks. Im Grunde genommen stellt Noredin ja Nachforschungen über sich selbst an. Und am Ende stellt er fest, dass er schuldig ist. "Ich als Regisseur stelle auch Nachforschungen an, über all das, was ich an meinem Land liebe und was ich hasse. Denn ich empfinde eine Hassliebe zu Ägypten", erklärt Tarik Saleh.

Der schwedisch-libanesische Schauspieler Fares Fares, der schon in den Verfilmungen der dänischen Carl Morck-Reihe als Ermittler unterwegs war, verleiht der Figur des unnahbaren Noredin jene unverwechselbare Aura, die nur ganz starke und ganz zerbrochene Helden in einer gnadenlosen Welt haben.

Die Nile Hilton Affäre Genre: Krimi Produktionsjahr: 2017 Produktionsland: Schweden, Deutschland, Dänemark Zusatzinfo: mit Fares Fares, Hania Amar, Mari Malek Regie: Tarik Saleh Länge: 111Min. FSK: FSK 12 Kinostart: 5. Oktober 2017

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Neue Filme | 04.10.2017 | 06:40 Uhr