Stand: 03.11.2017 13:33 Uhr

Nordische Filmtage zeigen Studenten-Oscar-Film von Kathrin Bohlmann

Sie kommt aus Lübeck, lebt in Hamburg und ist Studenten-Oscar-Preisträgerin: die Regisseurin Katja Benrath. Für ihren Film "Watu Wote - all of us" hat sie die renommierte Auszeichnung vor wenigen Wochen in Los Angeles bekommen. Mit den Studenten-Oscars ehrt die Akademie in Beverly Hills Auslands-Regisseure und junge Talente von Filmhochschulen. Jetzt wird der Film von Katja Benrath bei den Nordischen Filmtagen in Lübeck gezeigt.

Preisträgerin Goldener Studenten-Oscar für Lübeckerin Am Donnerstagabend wurden in Beverly Hills die diesjährigen Studenten-Oscars vergeben. Auch die Lübeckerin Katja Benrath von der Hamburg Media School erhielt die begehrte Auszeichnung. mehr

Katja Benrath macht Filme mit Tiefgang. Eigentlich ist sie ein lustiger Mensch, wie sie selbst sagt. Aber ihr dramatischer, brutaler Kurzfilm "Watu Wote" ist so gar nicht lustig. Er war für die 38-Jährige eine Herzensangelegenheit. Er beruht auf einer wahren Geschichte. Kenia im Dezember vor zwei Jahren. Angst und Misstrauen wachsen zwischen Muslimen und Christen.

Eine junge Christin ist in einem Bus unterwegs, zusammen mit anderen Reisenden, hauptsächlich Muslimen. Der Bus wird von Terroristen beschossen. Die Muslime beschützen selbstlos die junge Christin. Ein Sieg der Menschlichkeit, sagt Katja Benrath. Sie - Studentin der Hamburg Media School - hatte die Geschichte bei BBC gehört. Sie spürte einen inneren Auftrag, erzählt die Regisseurin mit den dunklen lockigen Haaren: "Ich habe das Gefühl, wir leben in einer Zeit, wo diese Geschichten viel zu wenig und andere Geschichten viel zu viel erzählt werden. Ich glaube, wir brauchen dringend das Gefühl, das Menschen in der Lage sind füreinander aufzustehen."

Die Dreharbeiten in Kenia waren spannend und schwierig

Veranstaltungen mit Audio Nordische Filmtage: Premiere mit VR-Brille In Lübeck laufen die Nordischen Filmtage. Bis Sonntag werden neun Deutschlandpremieren, eine Weltpremiere und erstmals auch eine Produktion mit Virtual-Reality-Brille gezeigt. mehr

Die Dreharbeiten in Kenia waren spannend, bunt und schwierig. Die Kamera des Teams wurde gestohlen. Benraths Bruder musste aus Deutschland das neue Equipment einfliegen. Der Hauptdarsteller kam kurzzeitig aus unerfindlichen Gründen ins Gefängnis. Viel Security war am Set, berichtet Katja Benrath. Zur Belohnung kam der Studenten-Oscar. Der habe ihr Leben wahnsinnig verändert. Das Interesse sei jetzt sehr groß geworden. Allerdings seien die Angebote für ihre nächsten Projekte schon vorher dagewesen.

Katja Benrath sagt: Sie mache keine Filme für Auszeichnungen oder irgendwelche Jurys. Nun kommt sie zurück in ihre Heimatstadt Lübeck. Denn die Nordischen Filmtage zeigen ihren oscargekrönten Kurzfilm.

Gemeinsam mit ihrer Familie und ihren Freunden wird sie sich "Watu Wote - all of us" in der Lübecker Stadthalle anschauen. Benrath freut sich darauf: "Ich bin mit den Nordischen Filmtagen aufgewachsen, und ich habe in meiner Jugend in der Stadthalle und im Kino gearbeitet. Deshalb bin ich sehr glücklich, dass ich mit diesem Film jetzt nach Lübeck kommen darf." Zumal die Nordischen Filmtage für alle Filmemacher eine große Bedeutung haben, so die norddeutsche Regisseurin.

Großartige Filme werden auch in Deutschland gemacht

Los Angeles - Mallorca - Lübeck. Katja Benrath ist seit dem Studenten-Oscar viel unterwegs. Es gibt viele Anfragen, viele neue Projekte. Und auch schon Hollywood hat bei der Wahl-Hamburgerin angeklopft: "Es gibt tatsächlich Menschen in Hollywood, die Interesse bekundet haben, mit mir zu arbeiten. Tatsächlich bin ich mit denen auch noch in Verhandlung. Das hat für mich aber keine Priorität. Ich glaube, dass wir auch hier in Deutschland fantastische Filme machen können. Und da, wo das gute Projekt ist, werde auch ich sein."

"Watu Wote - all of Us" Der Film läuft am 3. November 2017, 22.15 Uhr im CineStar, Kino 7.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Von Binnenland und Waterkant | 03.11.2017 | 20:00 Uhr