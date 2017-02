Stand: 02.02.2017 15:41 Uhr

Mystery-Film "Goth" wird im Wendland gedreht

Die "Nordlichter" gehen in die dritte Staffel. Die drei neuen Filme der erfolgreichen Nachwuchsreihe im NDR Fernsehen gehören zum Genre Mystery. Nun starten die Dreharbeiten für den ersten von ihnen: "Goth". Julia Hartmann spielt darin die Hauptrolle. Die "Nordlichter" bei diesem Projekt sind Regisseur Nils Loof und Produzentin Rike Steyer der Hamburger Firma Skalar Film. Loof dreht den Film nach einem Buch von Ingo Lechner und Jens Pantring bis zum 21. Februar 2017 in der Lüneburger Heide und im Wendland.

Grusel auf einem alten Bauernhof

Die Malerin Jette lebt zurückgezogen auf einem alten Bauernhof. Sie ist an Schizophrenie erkrankt, fühlt sich ständig bedroht und verfolgt. Eines Tages findet sie ihre Zwillingsschwester Julia (Julia Hartmann) - nach einem Sprung aus der Dachkammer - vom Gartenzaun aufgespießt. Auf den ersten Blick sieht es aus wie Selbstmord. Ein Jahr später zieht Julia mit ihrem Mann Felix (Bernhard Piesk) und ihrem Sohn Niko (Oskar von Schönfels) auf den Hof.

Trotz der grauenvollen Erinnerung erhofft sich Julia dadurch eine Aussöhnung mit ihrer traumatischen Vergangenheit. Doch die Schwester bleibt für sie allgegenwärtig. Julia glaubt schon bald, ihre Stimme zu hören und ihren Geist zu sehen. Spukt es wirklich? Oder geschieht das alles nur in ihrer Einbildung? Julia hegt zunehmend Zweifel an dem vermeintlichen Suizid.

Loofs Kurzfilme bereits mehrfach ausgezeichnet

Nils Loof stammt aus Langenhagen bei Hannover und wohnt in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Er studierte an der Kunsthochschule Kassel Visuelle Kommunikation mit Schwerpunkt Film und Fernsehen. Er arbeitet als Autor und Regisseur und hat an der Hochschule Hannover eine Professur für Filmgestaltung in Theorie und Praxis inne. Loofs Kurzfilme wurden mehrfach ausgezeichnet.

Produzentin Rike Steyer ist gebürtige US-Amerikanerin und wuchs in Lübeck auf. Ihrem BWL-Studium in Rostock ließ sie an der Hamburg Media School ein Aufbaustudium im Fach Filmproduktion folgen. Ihr Abschlussfilm "Schautag" erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Ende 2009 gründete sie die Firma Skalar Film GmbH in Hamburg, deren Produktion "DeAD" 2013 bei der Berlinale lief.

Das NDR Fernsehen zeigt "Goth" voraussichtlich im November 2017. Die "Nordlichter"-Filme entstehen im Rahmen des Nachwuchsprogramms von NDR, Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein (FFHSH) und die nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen.

Dieses Thema im Programm: Nordlichter | 04.02.2017 | 19:42 Uhr