Eidinger: "Viele Russen hatten Angst vor der Rolle"

Er gilt als einer der größten Schauspieler Deutschlands: Der Berliner Lars Eidinger, Jahrgang 1976. Mit Thomas Ostermeiers Inszenierungen von "Richard III." und "Hamlet" ist er um die halbe Welt gereist, im Kino bekannt durch Maren Ades "Alle Anderen" oder Olivier Assayas' Geisterthriller "Personal Shopper", im Fernsehen zweimal als Psychopath im Kieler Tatort. Im Gespräch mit NDR.de im Rahmen der Weltpremiere von "Mathilde" beim Filmfest Hamburg erzählt Eidinger von den Dreharbeiten zum umstrittenen Film, von Russland, der russischen Sprache, seiner Rolle im TV-Mega-Projekt "Babylon Berlin" und seinem Interesse an James Bond.

Herr Eidinger, warum spielen ausgerechnet Sie als deutscher Hauptdarsteller in einer rein russischen Produktion?

Lars Eidinger: Die Frage habe ich mir im Laufe der Dreharbeiten auch immer wieder gestellt. Der Regisseur Alexej Utschitel hat zwei Jahre nach einem Schauspieler gesucht, den er sich in der Rolle vorstellen kann. Er hat mich in Moskau "Hamlet" spielen sehen und am Ende des Castings gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, nach Russland zu kommen, um vorzusprechen. Ob ich mir vorstellen könnte, auf Russisch zu spielen. Dann habe ich wahrscheinlich etwas leichtfertig ja gesagt.

Wie ist es weitergegangen?

Eidinger: Er hat mir nicht gleich gesagt, er würde mich für Nikolai II. casten wollen, weil er gedacht hat, das schreckt mich ab. Es gab eine Veranstaltung in einem Kino im GUM direkt am Roten Platz in Moskau, da wurde der Film den Leuten vorgestellt, die ihn finanzieren. Viele haben mich im Anschluss gefragt, ob ich keine Angst hätte. Da ging es gar nicht darum, dass ich der Rolle nicht gerecht werde, sondern um eine Angst, die unmittelbar mit dem Schicksal von Nikolai II. zu tun hat. Da mischt sich eine Form von Aberglaube rein. Dass man sagt, diese Figur ist ein Heiliger und jemand, der als Märtyrer verehrt wird. Ich glaube, Alexej Utschitel wollte es keinem russischen Schauspieler zumuten, diese Rolle zu spielen. Viele russische Schauspieler, die ich gefragt habe, haben gesagt, sie würden sich nicht trauen, Nikolai II. zu spielen.

Was war besonders reizvoll an dieser Rolle? Sie spielen den künftigen Zaren Nikolai II. noch vor seiner Krönung und seiner Ehe mit der deutschen Prinzessin Alix.

Eidinger: Erstmal muss man sagen, dass sich die Situation in Russland unmittelbar nach der Entscheidung, den Film machen zu wollen, verändert hat. Ich weiß nicht, ob ich den Film gemacht hätte, wenn ich gewusst hätte, wie sich das Land entwickelt. Was zum Beispiel das Verbot von "homosexueller Propaganda" betrifft, das besagt, dass man nicht in Gegenwart von Kindern über Homosexualität sprechen und sich nicht öffentlich küssen darf. Dass man zwar schwul sein, es aber nicht propagieren darf. Das andere ist die Krim-Krise. Das war alles danach. Und das hat mich auch im Verlauf in viele Konflikte gebracht.

Bei allem, was mich mittlerweile nahezu abstößt, war das erst einmal eine Faszination des Fremden. Ich wusste, mir ist Russland unheimlich fremd. Ich bin in Westberlin groß geworden, bin mit der russischen Sprache nie in Kontakt gekommen. Das war für mich die Chance zu sagen, ich fahre nach Russland, ich arbeite da und verstehe das Land besser und kann mir danach ein besseres Urteil über dieses Land erlauben.

Wie viel Geschichte haben Sie dann in Russland gespürt?

Eidinger: Die Russen sind sehr stolz auf ihre Geschichte. Man wird auch ständig damit konfrontiert. Das hat immer den Charakter einer Stadtführung oder einer Museumstour. Wir hatten das große Glück und Privileg, an vielen Originalschauplätzen drehen zu können. Immer nachts, als die Touristen nicht da waren, sowohl im Winterpalast als auch im Peterhof bei Sankt Petersburg. Wir haben auch im Nachbau des Bernsteinzimmers gedreht und behauptet, das wäre unser Schlafzimmer. Da ist immer jemand da, der darüber informiert, wie viel Arbeit dahintersteckt, das zu restaurieren und instand zu halten. Es wird auch immer der Vergleich zu Versailles gezogen. Der Russe liebt es einfach, anzugeben. Understatement gibt es da nicht. Wenn ich vorgestellt werde, bin ich der größte Schauspieler Europas. Darunter interessiert es keinen.

Bei allem Pomp und den 7.000 Komparsen in diesem Historienfilm - wer ist der Nikolai, den Sie spielen?

Eidinger: Nikolai II. wird beeinflusst von einer Balletttänzerin, der fast ganz Russland verfallen ist. Und steht vor der Entscheidung: Folge ich dieser Leidenschaft oder folge ich meiner Liebe zu Alix von Hessen? Also, die Frau, die er auch geheiratet hat. Die eine steht für Anarchie und für Freiheit, die andere für die Vaterlandsliebe und eine gewisse Form von Disziplin und Konvention. Mir war wichtig, dass ich beide gleich groß setze. Ich finde es zu leicht zu sagen, 'der hat eine Affäre und in die Balletttänzerin ist er wirklich verliebt und seine Frau will er so schnell wie möglich loswerden'. Das Dilemma, und deswegen ist der Film interessant, ist zu zeigen, dass er in zwei Frauen verliebt ist. Dass er nicht weiß, wie er sich entscheiden soll. Eigentlich zerreißt es ihm das Herz. Was ich nicht verstehe ist, warum dieser Film von Seiten der Orthodoxen Kirche so vehement angegriffen wird. Was dieser Film versucht ist, nachvollziehbar zu machen, dass jemand zutiefst gespalten ist.

Sie haben eigens für den Film Russisch gelernt. Wie haben Sie sich das angeeignet?

Eidinger: Da muss ich in gewisser Weise eine kleine Bombe platzen lassen - das im russischen Original ist nicht meine Stimme. Es war schon so, dass ich das auf Russisch spielen sollte, das habe ich auch getan. Sie wussten, glaube ich, von Anfang an, dass es am Ende synchronisiert wird. Und haben auch gewusst, dass es viel leichter ist, eine Stimme darüber zu legen, wenn ich die Lippen dementsprechend bewege. Im Grunde war es naiv von mir zu denken, als jemand, der überhaupt gar keine Vorkenntnisse hatte, so zu klingen, als wäre man der russische Zar. Das haut nicht hin. Dass es am Ende nicht meine Stimme ist, okay. Das ist ein kleiner Wermutstropfen, aber der Aufwand hat sich schon gelohnt, weil der Effekt in Großaufnahmen schon verblüffend ist, wenn man sieht, dass sich meine Lippen absolut synchron zur Synchronstimme bewegen. Ich habe für einen Satz drei Tage gebraucht. Es ist keine Sprache, die leicht von den Lippen kommt.

Spätestens seit Dominik Grafs Serie "Im Angesicht des Verbrechens" weiß man, dass es eine große russische Minderheit in Berlin gibt. Gehen Sie jetzt mit anderer Aufmerksamkeit durch Berlin?

Eidinger: Ja, ich verstehe Russisch inzwischen ganz gut. Man darf nicht vergessen, ich hatte 80 Drehtage und habe alleine schon für Castings drei Wochen in Russland verbracht. Ich war eigentlich zwei Sommer komplett in Russland. Wenn jemand am Nebentisch Russisch redet, weiß ich, worüber sie reden.

Wie hat Sie der Intendant Ostermeier der Berliner Schaubühne so lange weggelassen, wo sie seit dem Jahr 2000 im Ensemble sind? Spielt er deswegen auch eine Nebenrolle im Film?

Eidinger: Ich glaube, dass Alexej Utschitel gewusst hat, es wird beim Drehen terminlich schwer, und er hat bessere Karten, wenn auch Thomas Ostermeier ein Interesse daran hat, dass der Film fertig wird. Auf der anderen Seite schätzt er ihn auch sehr als Künstler und war begeistert von der Idee, Thomas in seinem Film mitspielen zu sehen.

Sie spielen auch in der TV-Serie "Babylon Berlin" mit, der bis dato teuersten deutschen Serie, die aktuell auf "Sky" läuft und nächstes Jahr in der ARD zu sehen sein wird ...

Eidinger: ... die Russen merkt man da auch, die haben einen wichtigen Part.

Welche Rolle spielen Sie dort?

Eidinger: Die Serie spielt in Berlin in den Zwanzigerjahren, vor dem Krieg. Ich spiele den Sohn einer Großindustriellen Familie, der an den Erwartungen seiner Mutter zerbricht. Weil er nicht dem Sohn entspricht, den sie gern hätte, weil er etwas Schwaches hat. Ihm habe ich etwas Weibliches, leicht Verzartetes gegeben. Er hat auch eine Affäre mit einer Russin.

In China werden Sie übrigens als der hübscheste Schauspieler Deutschlands gepriesen ...

Eidinger: Was? Wo haben Sie das denn gelesen?

In der Ankündigung zur chinesischen TV-Show mit Ihnen zur berühmten Inszenierung von Richard III., wo Sie mit dem Stück aufgetreten sind.

Eidinger: Aber Richard ist doch ganz hässlich! Der hübscheste Schauspieler Deutschlands (schmunzelt), das ist doch mal gut. Habe ich noch nie gehört.

Wo geben Sie mehr von sich preis - im Theater, wo Sie ganz dicht am Publikum sind, oder im Kino, wo Ihnen die Kamera dicht auf die Pelle rückt?

Eidinger: Ich hätte gedacht am Theater, weil es da unmittelbarer ist. Im Theater bin ich durch die langen Proben viel sicherer. Beim Film merke ich immer wieder, wie unsicher man ist, weil erst einmal alles fremd ist. Im Film muss alles sofort erfunden und umgesetzt werden. Da begibt man sich manchmal auf wackeliges Terrain, wo man gar nicht weiß, funktioniert das jetzt? Der Glaube, dass es im Film leichter ist, weil man alles wiederholen kann, bis es stimmt, ist ein Irrglaube. Weil die Zeit gegen einen arbeitet und das Geld. Wenn man dann einen Take verhaut, oder es nicht funktioniert, gucken schon alle auf die Uhr.

Wäre der Bösewicht in "James Bond" nicht etwas für Sie?

Eidinger: Da habe ich mich schon mehr oder weniger beworben, weil ich in London die Serie "SS-GP" gemacht habe. Die war von den gleichen Autoren, die auch die Bond-Drehbücher schreiben. Die Broccoli-Familie besetzt und entscheidet bei Bond. Da habe ich gesagt, die sollen den Broccolis ausrichten, ich wäre interessiert. Aber so etwas passiert - oder es passiert nicht. Ich habe neulich im Kino "Blade Runner 2049" gesehen und bin fast umgefallen. Die Schauspielerin Sylvia Hoeks darin war die erste Frau, die für "Mathilde" gecastet wurde. Die hat Alexej Utschitel nicht als Balletttänzerin besetzt, aber mit der hatte ich mein erstes Casting in Russland.

Die Fragen stellte Patricia Batlle, NDR.de

Der Film läuft bundesweit am 2. November im deutschen Kino an.

