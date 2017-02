Stand: 10.02.2017 09:42 Uhr

Hamburger Filmemacher auf der Berlinale von Annette Yang

Ein altes Musikplakat - damit nahm der Film seinen Anfang. Dass am Ende die Berlinale steht, davon hätten die beiden Filmemacher Timo Großpietsch und Christian von Brockhausen nie zu träumen gewagt. "Dieses Plakat habe ich aufgehoben, über mehrere Umzüge", erzählt von Brockhausen: "Und Timo fragte, was ist denn die Geschichte dahinter? Das ist eine Geschichte aus einem Dorf, von einer Band, die ganz groß geflogen und tief gefallen ist."

Hamburger Filmemacher bei der Berlinale Hamburg Journal - 09.02.2017 19:30 Uhr Die Hamburger Filmemacher Christian von Brockhausen und Timo Großpietsch zeigen bei der Berlinale ihre Doku "Könige der Welt" über Band Union Youth, die heute Pictures heißt.







4,1 bei 10 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Die deutsche Antwort auf Nirvana

Anfang der 2000er galt Union Youth als die deutsche Antwort auf Nirvana. Aus Niedersachsen schafften sie es nach Los Angeles. Es folgte: Der große Knall.

Zwei Jahre lang begleiteten die NDR Filmemacher die Band. "Sie hatten mit uns zwei Hobbytherapeuten mit", sagt Timo Großpietsch. "Sie kamen nicht drumherum, über sich selbst zu sprechen., Wenn sie abends noch mal gemütlich beieinander sitzen wollten kamen wir und haben Fragen gestellt, dass die ins Gespräch kamen. Und so kamen sie auch nie zur Ruhe und haben über Sachen geredet, die sie, wenn wir normal unterwegs gewesen wären, nie besprochen hätten. Das ist schon intim. Da bespricht man Sachen, die elementar sind, wie Freundschaft Liebe, Tod, was man noch machen will im Leben."

Jugendherberge statt Luxushotel

Weitere Informationen In Berlin ist wieder der Bär los! NDR Kultur Filmkritikerin Katja Nicodemus ist voller Vorfreude auf die 67. Berlinale und gibt einen Ausblick, was auf dem größten deutschen Filmfestival zu entdecken sein wird. mehr

Denn zehn Jahre später arbeitet die Band an einem Comeback. Pictures nennen sie sich inzwischen. Bassist Michi lebt in Hambrug. Nun wollen sie ihren Traum ein zweites Mal wahr werden lassen - und müssen von vorn anfangen. Statt Luxushotels nun Jugendherberge, statt Drogenrausch muss Sänger Matze in eine Entzugsklinik mit Streichelzoo.

"Wir wollten keine Musikdoku machen", sagt Christian von Brockhausen. "Wir wollten was machen, was Leute vielleicht inspiriert. Es ist auch ein Film über unsere Generation. Und es wäre schön, wenn Leute sich das angucken und über so eine Geschichte was über Musik lernen."

Eine große Plattenfirma hat die Band inzwischen utner Vertrag genommen. Der Film "Könige der Welt" feiert seine Premiere bei der Berlinale und kommt im Herbst in die Kinos. Ein weiterer Traum, der nun wahr wird.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 09.02.2017 | 19:30 Uhr