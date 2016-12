Stand: 21.12.2016 11:30 Uhr

Deutsche Spitzenstars berauben eine Bank Vier gegen die Bank , Regie: Wolfgang Petersen Vorgestellt von Anna Wollner

Es klingt wie ein Aprilscherz zu Weihnachten: die Besetzungsliste von Wolfgang Petersens Remake "Vier gegen die Bank". Was in den Siebzigern schon einmal erfolgreich als Fernsehfilm lief, hat er jetzt noch einmal verfilmt - mit Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Jan Josef Liefers und Michael "Bully" Herbig in den Hauptrollen.

Altbewährte Story mit Slapstick-Einlagen

Wolfgang Petersen inszeniert in "Vier gegen die Bank" einen Banküberfall der besonderen Art. Die launige Komödie macht reichlich Anleihen bei "Oceans Eleven" - nur eben in einer Schmalspurvariante. Statt Brad Pitt, George Clooney und Co. sind es eben die größten deutschen Stars, die hier einen Banküberfall planen: Drei der vier wurden um ihre letzten Ersparnisse betrogen.

Til Schweiger ist ein erfolgloser Boxer, der von einem eigenen Studio träumt. Matthias Schweighöfer spielt einen erfolglosen Werber aus reichem Elternhaus, hat aber selbst nur lächerliche 272 Euro auf dem Konto. Jan Josef Liefers mimt den ehemals erfolgreichen Schauspieler mit verblassendem Ruhm, der schüchterne Anlageberater Tobias Blüme wird von Michael Bully Herbig dargestellt. Gemeinsam planen die vier den Coup ihres bürgerlichen Lebens: Sie wollen die Bank überfallen und sich ihr Geld zurückholen.

Schauspielstars mit Sinn für Selbstironie

Die Ansammlung der erfolgreichsten deutschen Schauspielstars der letzten 20 Jahre hätte ein großer Fluch für Wolfgang Petersen "Vier gegen die Bank" werden können, ist aber sein größter Segen: Alle vier spielen - beziehungsweise sind - mehr oder weniger die Klischees ihrer selbst - mit einer gehörigen Portion Selbstironie.

Schweiger ist ein bisschen tumb, rhetorisch nicht ganz versiert und neigt zu Gewaltausbrüchen verbaler und psychischer Natur; Schweighöfer ist ein bisschen zu geleckt und dandymäßig unterwegs; Liefers ist der große arrogante Star, der er selbst gerne wäre und Bully verhalten und verschmitzt und dabei unglaublich komisch.

Gerade Schweiger und Schweighöfer tut es gut, dass sie mal nicht selbst Regie führen, sondern sich von Wolfgang Petersen leiten lassen. Mit viel Witz, Charme und Selbstironie wird "Vier gegen die Bank" zu einer launigen Komödie, die überraschend viel Spaß macht.

Vier gegen die Bank Genre: Krimikomödie Produktionsjahr: 2016 Produktionsland: Deutschland Zusatzinfo: mit Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Michael Bully Herbig, Jan Josef Liefers Regie: Wolfgang Petersen Länge: 106 Min. FSK: FSK 12 Kinostart: 25. Dezember 2016

