Stand: 23.02.2017 07:00 Uhr

Jagd auf Chiles Nationaldichter Neruda , Regie: Pablo Larraín Vorgestellt von Katja Nicodemus

Immer wieder hat sich der chilenische Regisseur Pablo Larraín mit der Geschichte seines Landes beschäftigt. Zuletzt erzählte er in seinem Film "El Club" von den Missbrauchsskandalen der katholischen Kirche von Chile. Und nun hat er einen Film über den chilenischen Nationaldichter Pablo Neruda gedreht.

Dieser Film handelt von einer Jagd. Einer Menschenjagd. Oder besser Künstlerjagd. Der Gejagte ist Chiles berühmtester Dichter, Pablo Neruda. Im Jahr 1948 kritisiert er den damaligen chilenischen Präsidenten Gabriel González Videla in einer flammenden Rede. Er nennt ihn einen Handlanger der amerikanischen Politik, der die chilenische Opposition unterdrücke. Der Präsident reagiert sofort. Er schreibt Neruda zur Fahndung aus und engagiert einen hochrangigen Polizisten für dessen Verfolgung.

Kein klassisches Biopic

Pablo Larraíns Film ist alles andere als ein klassisches Biopic. Er hat nichts zu tun mit der Nacherzählung eines Lebens. Vielmehr zersplittert der Regisseur einen Lebensabschnitt von Pablo Neruda, zerteilt ihn in einzelne spannungsvoll inszenierte Szenen, die manchmal frei erfunden sind und manchmal biografisch verbürgt.

Mitten bei der Arbeit an seinem legendären Gedichtzyklus "Canto General" taucht Pablo Neruda unter, begibt sich auf eine Reise durch die chilenische Provinz. Luis Gnecco spielt den korpulenten Dichter, der sich trotz seines Erfolges und seines Wohlstandes als Kommunist sieht. Er verleiht ihm Verschmitztheit und Lebenslust. Nerudas Verfolger wiederum wird gespielt von dem mexikanischen Starschauspieler Gael García Bernal. Er ist der Polizist Peluchonneau, ein Mann ärmlichster Herkunft, der um Anerkennung kämpft. Mit einer Mischung aus Hass und Bewunderung heftet er sich an Nerudas Fersen. Auf der einen Seite der melancholische Jäger - und auf der anderen der Dichter, der eine gewisse Freude am Verfolgtsein entwickelt.

Die Widersprüchlichkeiten des "Salonkommunisten"

Larraíns Film beleuchtet Pablo Neruda von allen Seiten. Er zeigt auch die Widersprüchlichkeit des so genannten Salonkommunisten, der gerne gut feiert, gut isst, gut trinkt, der Freude am luxuriösen Leben und an ausschweifenden Partys hat. Dennoch wird seine bodenständige Poesie vom chilenischen Volk wie revolutionäre Schriften gelesen und rezitiert.

Pablo Larraíns Film "Neruda" könnte auch ein Fiebertraum von Pablo Neruda über seine eigene Verfolgung sein. In jedem Fall ist es kein Film über den weltbekannten Dichter, sondern ein Film in seinem Geiste geworden: Anarchisch, subversiv, sinnlich mit einer großen Lust am Verwischen aller Spuren, die zu seiner Enträstelung führen könnten.

Neruda Genre: Biografie Produktionsjahr: 2016 Produktionsland: Chile, Argentinien, Frankreich, Spanien, USA Zusatzinfo: mit Luis Gnecco, Gael García Bernal, Mercedes Morán Regie: Pablo Larraín Länge: 108 Min. FSK: FSK ab 12 Jahre Kinostart: 23. Februar 2017

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Matinee | 23.02.2017 | 07:20 Uhr