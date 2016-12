Stand: 27.12.2016 10:55 Uhr

Überflüssige Computerspiel-Verfilmung Assassin's Creed , Regie: Justin Kurzel Vorgestellt von Anna Wollner

Die Spielereihe "Assassin's Creed" von Ubisoft gehört zu den erfolgreichsten Computerspielen der letzten Jahre. Was erfolgreich ist, kommt irgendwann auch ins Kino - mit Michael Fassbender und Marion Cotillard in den Hauptrollen.

In den Händen des Templer-Ordens

"Wo bin ich? Um 18.00 Uhr gestern Abend wurden sie hingerichtet und für tot erklärt. Sie sind nicht länger existent." Keine gute Ausgangssituation für Callum Lynch, gespielt von Michael Fassbender. Ein paar Stunden nach seiner eigentlichen Hinrichtung wacht er in einem fensterlosen, betonierten Raum in Madrid auf, eingespannt auf eine Liege und kurz davor, verkabelt zu werden.

Callum Lynch ist in die Hände des modernen Tempelordens gefallen. Mit Hilfe der High-Tech "Machina Animus" soll er zwischen den Jahrhunderten hin und her springen, Momente seines Vorfahrens Aguilar de Nerha zu Zeiten der spanischen Inquisition neu erleben und dem Orden helfen, den sagenumwobenen Apfel aus dem Garten Eden zu finden.

Fassbender arbeitet mit "alten Bekannten"

Der deutsch-irische Schauspieler Michael Fassbender hat sich für "Assassin's Creed" erneut mit dem australischen Regisseur Justin Kurzel und seiner französischen Schauspielkollegin Marion Cotillard zusammengetan. Ihr letzter gemeinsamer Film war die bildgewaltige Shakespeareverfilmung "Macbeth".

Dabei hätten "Macbeth" und "Assassin's Creed" auffällig viele Ähnlichkeiten miteinander, so Michael Fassbender im Interview: "Die Leinwand ist hier größer. "Macbeth" hat sich einfach kleiner angefühlt. Wobei klein da auch nicht wirklich das richtige Wort ist. Natürlich hatte der Film seine ganz eigenen Herausforderungen. Ich glaube an Justin Kurzel und seine Fähigkeiten. Mir war klar, dass er den Sprung von Shakespeare zu einer Computerspielverfilmung schafft. Wir hatten allein 450 Leute am Set, die Kulissen waren gigantisch. Man braucht ein gewisses Temperament um einen solchen Film überhaupt stemmen zu können."

Hektische Action und wilde Spezialeffekte

An fehlendem Temperament mangelt es in "Assassin's Creed" nun wirklich nicht. Die Spezialeffekte in Computerspielästhetik wirken wie wild belebte Gemälde aus dem goldenen Zeitalter. Die Action ist hektisch, sprunghaft und beinhaltet die ikonografischen Momente aus dem Spiel: ein Todessprung aus schwindelerregender Höhe, Verfolgungsjagden über die Dächer der historischen Altstadt.

Dabei werden aber die Schauspieler zu Stichwortgebern degradiert, die staunend in der Kulisse rumstehen, selbst Michael Fassbender wirkt wie ein Fremdkörper im eigenen Film. Der Film lässt das Potential um den Kerngedanken des Spiels, nämlich den Umgang mit genetischen Erinnerungen und dessen Einfluss auf die Gegenwart, einfach links liegen. Eine angestrebte Fortsetzung ist in diesem Fall genauso überflüssig wie der Film als solches.

Assassin's Creed Genre: Fantasy-Action Produktionsjahr: 2016 Produktionsland: USA, Frankreich Zusatzinfo: mit Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons Regie: Justin Kurzel Länge: 116 Min. FSK: FSK 16 Kinostart: 27. Dezember 2016

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 27.12.2016 | 10:55 Uhr