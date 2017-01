Stand: 25.01.2017 14:00 Uhr

Natalie Portman als Kennedy-Witwe "Jackie" Jackie , Regie: Pablo Larraín Vorgestellt von Katja Nicodemus

Einen Oscar hat sie schon, für die Rolle einer Ballettänzerin in Darren Aronofskys Film "Black Swan". Gerade wurde Natalie Portman wieder nominiert: für ihre Rolle der Jackie Kennedy in dem Film "Jackie".

Filmtrailer: "Jackie" Natalie Portman schafft es in "Jackie", der Stil-Ikone Jacqueline Kennedy Leben einzuhauchen, der Tragödie ein menschliches Gesicht zu geben - ein schillernder und faszinierender Film.







Der Schock nach dem Attentat

Es ist der richtige Film zur richtigen Zeit. Denn es macht Sinn, jetzt, nach dem Wechsel im Weißen Haus, auf der Leinwand über die vielleicht glamouröseste und stilvollste Bewohnerin dieses Gebäudes nachzudenken: Jackie Kennedy. In "Jackie", dem Film des chilenischen Regisseurs Pablo Larraín begleitet die Kamera sie in den Wochen nach dem Tod ihres Mannes. Jackie Kennedy versucht, wieder die Kontrolle über ihr Leben zu gewinnen. Die Kontrolle über ihren Platz in der Geschichte und über das, was die Welt über sie und John F. Kennedy denken soll.

Kurz nach der Ermordung von John F. Kennedy in Dallas sitzt Jackie Kennedy auf dem Familienanwesen einem Journalisten gegenüber. Theodore White vom Life-Magazine soll die Wahrheit schreiben über Kennedys Tod und dessen Beerdigung - genauer: Jacqueline Kennedys Wahrheit.

Natalie Portman spielt die Präsidentenwitwe vibrierend, intensiv, schwankend zwischen Nervosität und Selbstbeherrschung. Von der Rolle der Frau an seiner Seite wechselt ihre Jackie in die Rolle einer symbolischen Nachlassverwalterin, sie wird zur Regisseurin ihres eigenen Präsidentinnenfilms.

Pompöse Trauerfeier mit militärischen Ehren

Die - zunächst vielleicht noch unbewusste - Inszenierung beginnt schon in den Stunden nach dem Attentat als Jackie Kennedy, noch unter Schock, ihr blutbespritztes Kleid wie ein Kostüm in einem Shakespeare-Drama trägt. Die Kamera zeigt ihre leidenschaftlichen Diskussionen mit Sicherheitsleuten und ihrem Schwager Bobby Kennedy. Entgegen allen Einwänden fordert Jackie Kennedy eine Prozession zum Soldatenfriedhof von Arlington, einen Trauermarsch in Begleitung von mehr als einhundert Staatsoberhäuptern.

Die Bilder der Beerdigung sind ikonisch geworden: Die verschleierte Witwe im eleganten schwarzen Kostüm. Die beiden Kinder an ihren Händen, als sie die Stufen des Capitols hinuntergeht. Der vor dem Sarg seines Vaters salutierende kleine Sohn. Aber Pablo Larraín beschränkt sich nicht auf die Nachinszenierung. Er schenkt seiner Hauptfigur ihre eigenen großen Momente in der filmischen Fiktion.

Eine seiner Einstellungen zeigt Jackie Kennedy vor dem Spiegel in der Air Force One, als sie sich das Blut und das Gehirn ihres Mannes aus dem Gesicht wischt, während der Schock ihre Züge verzerrt. Ein weiterer großer Moment ist die Nacht, in der Jackie alleine Abschied nimmt vom Weißen Haus, sich mit Wodka und Wein betrinkt, in wechselnden Roben durch die Zimmer läuft.

Eine Meisterin der Selbstbeherrschung

Jackie Kennedy gab dem Weißen Haus seine Geschichtlichkeit zurück, indem sie die Gegenstände früherer Präsidenten aus dem Keller holte, Möbel zurückkaufte, Zimmer restaurieren ließ. Und nun? Muss sie dieses selbst geschaffene Reich verlassen.

Über 14 Jahre hinweg schrieb die reale Jackie Kennedy einem irischen Priester Briefe, in denen sie ihren Mann auch kritisch betrachtete, seine notorische Untreue zur Sprache brachte. Pablo Larraín lässt den Geistlichen, den Jackie nur zweimal traf, auftreten. John Hurt spielt diesen väterlichen, verständnisvollen Vertrauten, dem sie ihr Herz öffnet.

Pablo Larraíns Film zeichnet das Bild einer Frau zwischen Schock und Selbstbeherrschung. Seine Heldin ist besessen davon, ihr eigenes Bild und das Bild ihrer Ehe bis aufs letzte Detail zu kontrollieren. In einer bewegenden Szene sieht man die Präsidentenwitwe mit hochhackigen Schuhen über das grüne Gras des Soldatenfriedhofs von Arlington irren. Selbst in der tiefsten Verzweiflung ist das Leben für Jackie Kennedy ein Laufsteg. Der Film lässt keinen Zweifel daran, dass sie ihn mit Würde zu beschreiten wusste.

Jackie Genre: Biografie Produktionsjahr: 2016 Produktionsland: USA Zusatzinfo: mit Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig Regie: Pablo Larraín Länge: 100 min FSK: FSK ab 12 Jahre Kinostart: 26. Januar 2017

