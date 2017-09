Stand: 27.09.2017 11:23 Uhr

Überteuerte Tickets: Online-Schwarzmarkt boomt

200 oder 500 Euro, oder darf es noch etwas mehr sein? Der Schwarzmarkt für Konzertkarten boomt - Tickets werden zu absurden Preisen angeboten. "Wenn da steht, Lang Lang kostet 5.000 Euro, das ist eine schöne Schlagzeile", sagt Christoph Lieben-Seutter, Intendant der Elbphilharmonie, aber Tickets zu solchen Preisen würden tatsächlich angeboten.

Wie mit Konzerttickets Geld gemacht wird Kulturjournal - 25.09.2017 22:45 Uhr Autor/in: Thorsten Mack Wer im Internet Konzerttickets kauft, bezahlt häufig zu viel. Schwarzmarkthändler bieten Konzerttickets auf Plattformen wie viagogo oder ebay oft um ein Vielfaches überteuert an.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Zudem wird das Publikum in die Irre geführt. Fans würden sich die Karten zu solch hohen Preisen kaufen, weil sie denken, sie seien auf einer offiziellen Ticketseite. "Sie geben einfach 150 Euro zu viel Geld aus!", erklärt Kiki Ressler von Kikis Kleiner Tourneeservice.

Teilweise sogar gefälschte Tickets

Auch die Künstler und Konzertveranstalter haben das Nachsehen, denn inzwischen ist das ein Milliardenmarkt. Das Reeperbahn Festival ist kein Milliardenmarkt, sondern ein Festival für kleinere Bands. Hier traf sich gerade die Musikszene, und die hat ein Problem: Der Ticket-Schwarzmarkt wird immer professioneller, macht weltweit rund acht Milliarden Euro Umsatz - auf Kosten von Künstlern, Veranstaltern und Fans. Denn, so Alex Richter von der Konzertagentur Four Artists: "Es wird Kaufkraft abgezogen. Massiv Kaufkraft. Es entsteht auch eine Art Vertrauensverlust seitens des Ticketkäufers, des Fans zur Band, weil der natürlich nicht nachvollziehen kann, dass ein Ticket 200, 250 Euro kostet. Teilweise kriegen sie auch Tickets, die gefälscht sind." Der Feind: Internet-Plattformen wie Viagogo. Hier ist alles zu bekommen - wenn man genug zahlt. "Viagogo ist definitiv der sogenannte Marktführer der Schwarzhändler, die das extrem professionell aufgezogen haben, sodass sie bei Google immer an der ersten oder zweiten Position sind, wenn dann jetzt ein Normalsterblicher ein Ticket sucht."

Eine Zumutung für die Fans

Der Käufer denkt, das wäre der offizielle Verkauf. Doch kostet so ein Tote-Hosen-Ticket im Normalverkauf eigentlich nur rund 50 Euro. Kiki Ressler, Konzertveranstalter der Toten Hosen dazu: "Was ist das, was wir unseren Fans zumuten wollen, oder: Was ist ein fairer Preis, sodass auch jeder hingegen kann?" Selbst ein noch nicht ausverkauftes Konzert hat hier überhöhte Preise - dafür wird dreist mit Platzkategorien getrickst.

Die Plattformen behaupten, sie seien nur der Handelsplatz, Privatpersonen verkauften die Tickets. Aber, erzählt Alex Richter, es habe Kollegen von ihm gegeben, die Hausbesuche bekommen hätten, wo Vertreter von Viagogo sich vorgestellt und gesagt haben: "Gebt uns Tickets, wir verkaufen die zu einem höheren Preis, und ihr bekommt entsprechend den Betrag XY."

Der Unmut fällt auf die Veranstalter zurück

Die Schwarzhändler verknappen das frei erhältliche Angebot, das treibt die Preise. Die Firmen sind kaum zu greifen, sie sitzen im Ausland, etwa in der Schweiz oder Holland. Das Internet macht es möglich. Auch der Run auf die Elbphilharmonie wird weidlich ausgenutzt. Der Unmut über die überteuerten Tickets fällt auch auf die Veranstalter zurück.

"Viele Kunden googeln Elbphilharmonie-Tickets, landen nicht auf offiziellen Verkaufsseiten, sondern eben genau auf solch einer Ticket-Weiterverkaufsplattform, und erst ganz am Schluss stellen sie fest: Hoppla, ich habe 400 Euro bezahlt, auf dem Ticket steht aber nur 28 Euro, hier geht etwas nicht mit rechten Dingen zu. Also, das sind dann schon einige Beschwerdebriefe, womit wir uns dann sehr detailliert mit den betroffenen Kunden auseinandersetzen, aber nicht viel tun können." Es ist nicht unsere Schuld, wir können das nicht prinzipiell verhindern", erklärt Christoph Lieben-Seutter.

Die Lösung: Tickets nur zum Nennwert

Was tun gegen den Wahnsinn, der die Kunden schröpft? Personalisierte Tickets helfen weiter, sind aber ziemlich viel Aufwand. Es geht aber auch anders, ganz im Sinne des Verbraucherschutzes. Das machen andere Länder wie Australien oder Frankreich vor. Dort gelten Tickets als eine Art Wertpapier - sie dürfen nur zum Nennwert weiterverkauft werden. Alles andere ist Wucher und wird gesetzlich verfolgt.

Konzertveranstalter Karsten Jahnke ist nicht zuversichtlich, dass sich das in Deutschland demnächst ändert: "In Deutschland ist das erlaubt. Sie können also praktisch draufschlagen. Und solange man das Gesetz nicht ändert, sehe ich da keine große Handhabe."

Weitere Informationen Elphi-Tickets: Lange Schlangen zum Vorverkaufsstart Der Karten-Vorverkauf für die nächste Saison in der Hamburger Elbphilharmonie hat begonnen. Vor den Ticketshops bildeten sich lange Schlangen, viele Konzerte waren rasch ausverkauft. mehr Elbphilharmonie: Wie komme ich an Karten? Endlich gibt es Konzerte in der Elbphilharmonie zu erleben. Die Nachfrage nach Tickets ist riesig. NDR.de erklärt, wo Sie Karten erhalten und wie Sie am besten zu den Konzerten kommen. mehr

Dieses Thema im Programm: Kulturjournal | 25.09.2017 | 22:45 Uhr