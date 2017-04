Stand: 15.04.2017 11:02 Uhr

Leiden und Auferstehen in der Elbphilharmonie

Am Karfreitag hat das Festival "Transatlantik" zwei völlig unterschiedliche Konzerte in die Elbphilharmonie gebracht. Im Großen Saal verlor der Chorus sine nomine den Kampf mit dem Publikum. Im Kleinen Saal begeisterte das Ensemble Resonanz unter der Leitung der Geigerin Isabelle Faust mit der Uraufführung eines Violinkonzertes von Oscar Strasnoy und mit einem rauschhaften Mozart.

von Daniel Kaiser

Der Applaus hat alles kaputt gemacht. In jeder noch so kleinen Pause wird geklatscht. Nach jedem Stück, manchmal sogar mittendrin - die Hände des Dirigenten Johannes Hiemetsberger sind da noch in Spannung erhoben. Die "Misa Criolla" von Ariel Ramírez (1921-2010), das lateinamerikanische Herzstück des Konzertes mit Panflöten- und Gitarrenbegleitung, ist so nur noch eine folkloristische Nummernrevue. Kyrie, Gloria und Credo aus der katholischen Messe werden zu einer ganz eigenen Leidensgeschichte. Die ganze erdachte Dramaturgie dieses Konzertes wird schlicht zerklatscht.

Künstler sind gefordert

Der Applaus klingt dabei aber nicht nach spontaner Überwältigung, sondern danach, dass die Menschen klatschen, weil sie denken, sie müssten klatschen. Sie handeln vermeintlich nach einer Etikette und verletzen sie doch im selben Moment. Eigentlich ist der Applaus an den "falschen" Stellen das ermutigende Signal, dass Menschen an Klassik Gefallen finden, für die diese Konzerte Neuland sind. Vielleicht müssten Künstlerinnen und Künstler ihr Publikum noch stärker an die Hand nehmen und sie vorher informieren, welche Dramaturgie sie sich gedacht haben.

Fingerschnipsend Zeit totschlagen

Der Chorus sine nomine bringt auch Gospels auf die Bühne, in denen jahrhundertealte transatlantische Erfahrungen zwischen den Kontinenten gespeichert sind. Mögen sich die Sänger auch immer wieder fast tanzend von dem linken auf den rechten Fuß im Takt bewegen, teilen ihre Gospelversionen das Schicksal der meisten derartigen Aufführungen außerhalb amerikanischer schwarzer Kirchen: Es bleibt alles nur ein Zitat, eine gut gemeinte Kopie. Völlig verzichtbar ist auch, dass eine Chorsolistin fingerschnipsend auf Expedition durch den Saal geht und dabei Improvisationen von Gospel-Fragmenten singt. Als inszenatorischen Farbtupfer hätte man das wohlwollend weggelächelt, doch entscheidet sich die junge Frau für die lange Strecke durch die Stuhlreihen. Es will kein Ende nehmen. Das ist eine gefühlte Viertelstunde Lebenszeit, die einem niemand mehr zurückgibt.

Letzte Zuflucht Brahms

Und dann ploppt auch noch das Mikrofon der Rezitatorin Marie-Christiane Nishimwe, die in den Rängen steht und einen ohnehin kaum nachvollziehbaren Text spricht, um dem Ganzen noch eine Tiefe zu verleihen. Es klingt aus den Lautsprechern wie eine Ansage in der U-Bahn. Allein die Brahms-Motetten ("Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz" und "Warum ist das Licht gegeben den Mühseligen") bringen wirklich Farbe und Seele in den Saal. Es ist eine Freude zu hören, wie sich der Chorklang immer wieder aufbäumt oder in himmlisches Pianissimo mündet. Ein kleiner, schwacher Trost.

Atemberaubender Mozart

Ganz anders im Kleinen Saal der Elbphilharmonie: Das Ensemble Resonanz mit dem Gast Isabelle Faust feiert hier mit Leidenschaft die Auferstehung eines oft totgenudelten Werkes: Mozarts weltberühmte Sinfonie Nr. 40 (KV 550), deren erster Satz sich schon über die Fernsehwerbung ins kollektive Unterbewusstsein gesummt hat. Das Ensemble zeigt mit einem enormen Drive, mit Ausbrüchen, dramatischen Pausen und Trugschlüssen Mozart als "Sturm und Drang"-Komponisten. Das ist wirklich atemberaubend.

Folk zwischen den Saiten

Die Uraufführung des Abends, das Violinkonzert "Automaton 2016" von Oscar Strasnoy, lässt Motive des Bluegrass aus den Südstaaten zwischen den Saiten von Isabelle Fausts Violinie vibrieren. Man hört Doppelgriffe auf der Geige wie in irischer Volksmusik. Hammond-Orgel und Violine überholen sich in den Läufen, die Pianistin wird zur DJane und spielt immer wieder sekundenlange Schnipsel von einer Bluegrass-Vinylplatte ein. Noch mitreißender ist aber das Werk "Südosten" aus dem Zyklus "Die Stücke der Windrose" von Mauricio Kagel (1931-2008) für Salonorchester - explosiv und erfrischend wie die knallroten Hosenträger des Klarinettisten. Man spürt auch an diesem Abend, dass es dem Ensemble Resonanz nie nur um Musik, sondern immer um alles geht. Am Ende gibt es lauten Jubel und viel Applaus für Isabelle Faust und das Orchester, die gemeinsam echte Glücksmomente erschufen und dem Konzert-Karfreitag dann doch noch ein Happy End schenkten.

