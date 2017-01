Stand: 15.01.2017 18:00 Uhr

Elbphilharmonie: Chicago Symphony Orchestra umjubelt von Marcus Stäbler, NDR Kultur

Nach den Eröffnungstagen in der Elbphilharmonie mit Klangkörpern aus Hamburg war am Wochenende zum ersten Mal ein internationales Orchester in der Elbphilharmonie zu Gast. Das Chicago Symphony Orchestra spielte unter Leitung von Riccardo Muti zwei Konzerte im neuen Konzerthaus.

Mit hohen Erwartungen kam das Publikum am Sonnabend in den Großen Saal der Elbphilharmonie. Und die wurden nicht enttäuscht. Das Chicago Symphony Orchestra beeindruckte mit brillantem Klang und Präzision. Schon im ersten Teil, bei wenig bekannten Werken von Hindemith und Elgar. Vor allem aber in der zweiten Hälfte - mit dem berühmten Stück "Bilder einer Ausstellung" von Mussorgsky in der Orchesterbearbeitung von Maurice Ravel, dem Hauptwerk des Abends.

Chicagoer Exzellenz im großen Konzertsaal







"Es gibt keine Schwachstellen im Orchester"

Chefdirigent Riccardo Muti formte dort eine packende Interpretation mit großen Spannungsbögen und demonstrierte den Ausnahmerang seines Orchesters. "Ich denke, das Chicago Symphony Orchestra, die Wiener und die Berliner Philharmoniker sind die drei Top-Orchester mit komplett unterschiedlichen Qualitäten", sagte Muti. "Das Chicago Symphony Orchestra wird ja traditionell das 'große Schlachtschiff' genannt, wegen seiner großen Kraft. Aber das Bild stimmt nicht mehr. Diese Musiker wissen einfach, was sie zu tun haben. Es gibt keine Schwachstellen im Orchester." Es sei inzwischen sehr vielseitig und flexibel. Es sei nicht mehr das, was man "amerikanisches" Orchester nennen würde, sondern ein internationales Orchester.

Chefdirigent Muti zeigt Souveränität

Muti macht gar nicht viel auf dem Pult, das aber sehr deutlich. Mit seiner aufrechten Haltung, den Rücken durchgedrückt, hat er das ganze Orchester im Blick und im Griff. Dabei verströmt der 75-jährige Italiener mit jeder Faser des Körpers eine große Souveränität und die kontrollierte Energie eines Panthers, der jeden Moment zupacken könnte, aber es gar nicht muss. Weil die Musiker ihm ohnehin jeden Wunsch und jede Weisung von Händen ablesen. Mit klaren und zugleich eleganten Gesten gab er die Einsätze und modellierte die plastischen Klangbilder von Mussorgsky aus. Das kecke Ballett der Küken in ihren Eierschalen, das Spielen der Kinder im Streit, oder die Romanze vor dem alten Schloss.

Ein Konzert zum Einrahmen

Das Chicago Symphony Orchestra begeisterte vor allem mit seiner viel gerühmten Bläserbesetzung. Jedes Solo ein Genuss, jeder Akkord gestochen scharf auf den Punkt. Muti zauberte Farben, die man nachts in seine Träume mitnimmt und nutzte die Möglichkeiten des Raums für eine gewaltige dynamische Bandbreite: vom weichen Saxofonsäuseln bis zur atemberaubenden Schlusssteigerung, die einen mit der geballten Wucht der Blechbläser in die Sitze drückte. Was für ein Sound! Ein überwältigendes Klangerlebnis für den ganzen Körper. Wohin man auch schaute, überall große Augen und Ohren und ein leuchtendes Staunen über ein Konzert zum Einrahmen.

Und auch Muti zeigte sich angetan von Hamburgs neuem Konzerthaus: "Es ist ein objektiver Saal, der keine Schwächen verdeckt. Man braucht ein sehr gutes Orchester, das sich wohl fühlt - und die richtigen Noten spielt."

Weitere Informationen mit Video Oratorium "Arche" begeistert das Publikum Kent Nagano und das Philharmonische Staatsorchester haben am Freitag das Oratorium "Arche von Jörg Widmann in der Elbphilharmonie uraufgeführt. Vom Publikum gab es begeisterten Applaus. (14.01.2016) mehr Elbphilharmonie: Der Kleine Saal ist eröffnet Der Große Saal gilt als Herzstück der Elbphilharmonie, der Kleine Saal als "Seele" des neuen Konzerthauses. Das Ensemble Resonanz hat diesen am Donnerstag feierlich eröffnet. (13.01.2016) mehr Alles zur Eröffnung der Elbphilharmonie Nach fast zehnjähriger Bauzeit ist die Elbphilharmonie in Hamburg endlich eröffnet worden. Hier finden Sie alles zur Eröffnung und zur spannenden Baugeschichte dieses Konzerthauses. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Klassisch in den Sonntag | 15.01.2017 | 08:00 Uhr