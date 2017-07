Stand: 17.07.2017 19:50 Uhr

Die Elbphilharmonie aus Lego

Florian Müller aus Hamburg arbeitet als Technologie-Berater und ist Hobby-Lego-Architekt. Die bunten Steine begeistern ihn, seit er ein kleiner Junge war. Schon früh hat er seine ersten Bauwerke geschaffen, nur als Teenager hat er ein paar Jahre pausiert. Vor sechs Jahren packte ihn die Lego-Leidenschaft dann erneut: Er kaufte sich die Erwachsenen-Sets. Die gibt es für das Guggenheim-Museum in New York, für das Kapitol in Washington und für die Oper von Sydney. Aber die Elbphilharmonie gibt es bislang leider nicht.

Bauplan für die Elbphilharmonie selbst kreiert

Das wollte Müller ändern und tüftelte an der Elbphilharmonie als "MOC" (Abkürzung aus dem Lego-Fachjargon für "my own creation" - "mein eigener Entwurf") ab Januar herum. Müller hat nach einem Gebäude gesucht, das architektonisch schön ist, relativ anspruchsvoll und das noch nicht so oft mit Lego gebaut wurde. Und weil die Elbphilharmonie direkt vor seiner Haustür steht und gerade erst eröffnet worden war, machte sich der Hamburger ans Werk. Zu sehen gibt es sein Kunstwerk derzeit nur im Internet, da er das Konzerthaus eigentlich nur für sich gebaut hat.

