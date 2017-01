Stand: 20.01.2017 13:09 Uhr

Ein Klassiker für ganz Kleine von Korinna Hennig, NDR Info Kulturredaktion

Bücher zum Vorlesen für sehr kleine Kinder zu finden ist ziemlich schwierig, besonders wirklich gut gemachte. Manchmal hilft der Griff zum Klassiker: Der Brite Roger Hargreaves begann 1971 mit einer Kinderbuchreihe, die schon für Zwei- bis Dreijährige funktioniert: Die "Mr. Men Little Miss"-Bücher, über 100 Millionen Mal verkauft in 28 Ländern. Seit ein paar Jahren gibt es sie in neuer Übersetzung - und mittlerweile auch als Hörspiel.

"Diese Geschichte beginnt, als Mr. Krach tief schlafend in seinem Bett im Schlafzimmer lag, in seinem Haus ganz oben auf einem Hügel. Er schnarchte. Und Mr. Krachs Schnarchgeräusche sind wirklich hörenswert, wie ihr euch vorstellen könnt." Ein Zitat aus einem "Mr. Men Little Miss"-Buch

Einfach, aber gewitzt

Der Kosmos der "Mr. Men und Little Miss"-Geschichten ist übersichtlich: Alle Figuren sind smileyartige, knallbunte Wesen, die eigentlich nur aus einer einzigen Eigenschaft bestehen. Und die passt oft nicht zum Rest der Welt. Mr. Krach zum Beispiel ist einfach zu laut für seine Nachbarn, die ihm deshalb eine Lektion erteilen wollen. Oder Miss Sonnenschein: Sie wohnt irgendwie am falschen Ort - im Jammerland, da, wo niemals gelacht werden darf.

"Aber warum ist denn Lächeln hier nicht erlaubt?", lachte Miss Sonnenschein. "Jetzt hat sie auch noch gelacht!" schrie der König. "Ja, warum denn nicht?", schmunzelte Miss Sonnenschein ... Ein Zitat aus einem "Mr. Men Little Miss"-Buch

Putzzwang, Grusel und Kekse

Was sehr simpel klingt, funktioniert erstaunlich gut. Denn die Geschichten von Roger Hargreaves sind durchaus unterschiedlich und haben alle ihren ganz eigenen Witz. Da ist zum Beispiel Miss Kicher, die ihr Kichern verloren hat, Miss Tipptopp, die unter Putzzwang leidet, Miss Grusel, die gerne andere erschreckt, und da ist Mr. Kitzel, der mit seinen schrecklich langen Armen nicht nur Kekse aus der Küche holen kann, ohne aufzustehen.

"Mr. Kitzel war heute in Höchstform. Was hatte er für einen fantastischen Vormittag gehabt! Er hatte Mr. Knickrig gekitzelt, bis der nur noch ächzte. Und Mr. Vielfraß, bis er krächzte. Und Miss Sonnenschein, bis sie zitterte. Und Mr. Schweigsam, bis er bibberte." Ein Zitat aus einem "Mr. Men Little Miss"-Buch

Vor knapp 30 Jahren schon starb der Autor Roger Hargreaves, doch bis dahin hatte er sich über 80 verschiedene Charaktere ausgedacht. Sein Sohn Adam führt die Reihe fort. In Deutschland erschien sie eine Weile unter dem Titel "Unsere kleinen Damen und Herren". Seit ein paar Jahren gibt es nun die Neuübersetzungen: hübsche kleine Geschichten für zwischendurch oder auf Reisen - im Format einer CD, also nur unwesentlich größer und schwerer als ein Pixibuch, dafür mit deutlich mehr Inhalt. Dazu kommen jetzt die "Mr. Men Little Miss"-Hörbücher, produziert vom Südwestrundfunk.

Schlichte, aber gut gemachte Hörbücher

Was die kleinen Bücher ausmacht, gilt auch für die CDs: Es sind bunte, aber einfache Geschichten, die dabei kein bisschen langweilig oder lieblos sind. Die Hörspiele heben sich angenehm ab von vielen überambitionierten Erzählungen mit übertrieben spaßig plappernden Tieren und betulich verniedlichten kleinen Königen. Wirklich gut gesprochen und nicht mit einem überproduzierten Klangteppich zugekleistert, sondern mit einzelnen Instrumenten untermalt.

Der Nervfaktor für mithörende Erwachsene, zum Beispiel im Auto, ist darum vergleichsweise gering - und beim Vorlesen können auch größere Geschwister zuhören. Einzige Nebenwirkung: Wenn die Kinder hinten auf dem Buch die über 70 Titel antippen und sagen: "Das hier will ich haben, und das hier, und das hier ..."

