Stand: 29.03.2017 10:43 Uhr

Marine Le Pen - skrupellos und Kumpeltyp? Marine Le Pen - Tochter des Teufels. Vom Aufstieg einer gefährlichen Frau und dem Rechtsruck in Europa von Tanja Kuchenbecker Vorgestellt von Verena Gonsch, NDR Info

Marine Le Pen, die Spitzenkandidatin des rechtsextremen Front National, hat Chancen Frankreichs Präsidentin zu werden. Zumindest für den ersten Wahlgang Ende April scheint ihr Sieg nicht ausgeschlossen. Entscheidend wird der zweite Wahlgang Anfang Mai sein. Das demokratische Europa fürchtet sich vor diesem Szenario. Aber wer ist überhaupt Marine Le Pen? Das beschreibt die Pariser Journalistin Tanja Kuchenbecker in der ersten deutschsprachigen Biografie: "Marine Le Pen - Tochter des Teufels".

Das Phänomen Marine Le Pen versteht man nicht ohne ihren Vater Jean Marie. Sie wird 1968 als dritte Tochter von Jean-Marie Le Pen und seiner Frau Pierette Lalanne geboren. Als sie vier Jahre alt ist, gründet ihr Vater die rechtsextreme Partei Front National und bleibt 39 Jahre lang ihr Vorsitzender. Fünf Mal versucht er vergeblich französischer Präsident zu werden.

Jean-Marie Le Pen gilt als "Teufel" der französischen Politik. Er leugnet öffentlich den Holocaust, macht mit antisemitischen und rassischen Äußerungen Schlagzeilen und wird zwei Dutzend Mal rechtskräftig deswegen verurteilt. Die Erbschaft eines millionenschweren rechtsextremen Zementfabrikanten ermöglicht ihm ein finanziell sorgenfreies Leben und den Aufbau der Partei.

Familie Le Pen steht lange zusammen

Die "Tochter des Teufels", wie Marine Le Pen in Frankreich genannt wird, stand lange ebenso wie der Rest der Familie geschlossen hinter ihm - vor allem, als die Mutter Mitte der 1980er-Jahre die Kinder von einem Tag auf den anderen im Stich ließ.

"Für seine Tochter Marine wurde der Vater nun zu einer Identifikationsfigur - in ihrer Wut und Trauer über die verlorene Mutter. Sie wurde sein größter Fan. Jean-Marie war in ihren Augen ein völlig anderer als der gewalttätige, unnachgiebige Demagoge, als den ihn die Presse beschrieb. Sie sah in ihm, wie sie in ihrer Autobiografie schreibt, einen Lebemann, einen Bon vivant, tolerant und locker, väterlich, aber auch fordernd." Zitat aus dem Buch "Marine Le Pen - Tochter des Teufels"

Keine seriöse Karriere möglich

Marine Le Pen stellt, ebenso wie ihre beiden Schwestern, ihr Leben in den Dienst des Front National. Wie die Buchautorin Tanja Kuchenbecker es interpretiert, auch als Folge der Stigmatisierung des Clans. Mit dem Namen Le Pen findet die Juristin Marine Le Pen keine Anstellung bei einer seriösen Kanzlei. Sie wird die Rechtsberaterin des Front National und nach und nach unersetzlich für die Partei.

Rauswurf des Vaters aus dem Front National

Als sie merkt, dass die antisemitischen Äußerungen ihres Vaters dem Weg des Front National zu einer Volkspartei im Wege standen, stellte sie ihn ohne Skrupel kalt. "Vatermord" heißt das in Frankreich. "Marine Le Pen hatte immer ein sehr enges Verhältnis zu ihrem Vater. Doch seitdem sie die Partei übernommen hat, geht sie gegen ihren Vater und seine antisemitische Rhetorik vor. Bei den Europawahlen 2014 kam es dann zum Eklat der beiden und schließlich hat sie ihn aus der Partei ausgeschlossen", sagt Kuchenbecker. "Ihr 'Vatermord' - wie er in Frankreich genannt wird - war ein geschickter Schachzug. Er sollte die Welt von einem neuen Front National überzeugen." Ein Front Nation Light, wie ihn Tanja Kuchenbecker nennt.

Marine Le Pen vertritt harten Populismus-Kurs

Die Rechnung scheint aufzugehen. Breite Wählerschichten, die den Vater noch ablehnten, können sich jetzt vorstellen, die rechtsextreme Politikerin zu wählen, die einen harten Populismus-Kurs vertritt: Raus aus der EU, raus aus der Nato, raus mit den Flüchtlingen und Immigranten.

Kuchenbecker beschreibt Le Pen, die zweifach geschiedene Mutter dreier Kinder, folgendermaßen: "Marine Le Pen ist sehr durchsetzungsfähig und charakterstark. Sie ist sehr machtbewusst, geradezu von Macht besessen. Sie will unbedingt Präsidentin von Frankreich werden. Aber sie hat zwei Gesichter: Auf der einen Seite ist sie der Kumpeltyp, gleichzeitig kann sie sehr, sehr hart und aggressiv sein, wenn es darum geht, ihre Ziele zu erreichen."

Widersprüche zwischen Politik und Privatleben

Offiziell propagiert Marine Le Pen ein sehr konservatives Familienbild, in dem die Mutter zu Hause an Heim und Herd lebt, sie selbst ist aber Vollblut-Politikerin und lebt in wilder Ehe seit acht Jahren mit einem Front-National-Politiker zusammen.

Tanja Kuchenbecker kommt zugute, dass sie seit Langem in Paris lebt. Sie liefert in ihrem Buch einen interessanten Abriss des Phänomens Marine Le Pen. Eine wirkliche Biografie ist das Buch im Gegensatz zur Ankündigung allerdings nicht. Die Autorin hat nicht selbst Marine Le Pen kennengelernt oder ihr nahe stehende Personen interviewt. Trotzdem ist das Buch eine lesenswerte Lektüre, vor allem für diejenigen, die sich wenig oder kaum mit französischer Politik auskennen.

Marine Le Pen - Tochter des Teufels. Vom Aufstieg einer gefährlichen Frau und dem Rechtsruck in Europa von Tanja Kuchenbecker Seitenzahl: 224 Seiten Genre: Sachbuch Verlag: Heder Veröffentlichungsdatum: 20. Februar 2017 Bestellnummer: 978-3-451-37509-5 Preis: 22,99 €

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Buchtipp | 30.03.2017 | 11:50 Uhr