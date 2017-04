Stand: 02.04.2017 12:40 Uhr

NDR Buch des Monats: "Bevor es hell wird" Bevor es hell wird von Jens Eisel Vorgestellt von Claudio Campagna

Für seine Kurzgeschichten aus dem Band "Hafenlichter" hat der Wahlhamburger Jens Eisel mehrere Preise erhalten. Seine Geschichten spielen im Stadtteil St. Pauli unter Boxern, Tätowierern und Streunern auf dem Kiez. Jetzt ist Jens Eisels erster Roman erschienen. "Bevor es hell wird" heißt das Buch.

Es spielt wieder in Hamburg, wieder unter Menschen, die bürgerlich-akademische Kreise höchstens aus den Augenwinkeln wahrnehmen. "Bevor es hell wird" - ist es dunkel, der Roman erzählt die Geschichte eines Brüderpaares, das vom Schicksal schwer geprüft wird. Es ist das NDR Buch des Monats Mai.

Aufwachsen in einfachen Verhältnissen

"Das Erste, woran ich mich erinnere, ist das Gesicht des Polizisten im Rückspiegel des Streifenwagens. Ich sitze mit gefesselten Händen auf der Rückbank, und Blut tropft auf meine Jeans. Es ist ganz still, als wäre mein Kopf in Watte gepackt. Und dann höre ich eine kratzige Stimme aus dem Funkgerät, verstehe aber kein Wort. Draußen wird es gerade hell. …" Leseprobe

Jens Eisel liest aus dem Prolog. Es ist die Kardinal-Szene des Romans. Was Alex, der Erzähler, da genau getan hat, erfährt der Leser erst am Schluss. So viel aber ist klar: Die Tat bringt ihn für zwei Jahre ins Gefängnis. Abwechselnd erzählen zwölf Kapitel dann, wie es danach weitergeht und was davor geschehen ist.

Alex stammt aus einfachen Verhältnissen. Die Mutter ist alleinerziehend. Immer wieder zieht die Familie um. Es ist eine unstete Kindheit; doch in Hamburg fühlt sich der Junge endlich wohl. Sehnsüchtig sieht er den Container-Riesen auf der Elbe nach und er stromert durch die Straßen seines neuen Viertels.

Eisels Themen sind universal

Vorbild ist Hamburg-Ottensen, die Gegend, in der auch Jens Eisel lebt: "Es ist jetzt mein zweites Buch, das in Hamburg spielt. Und ich habe schon mit dem nächsten begonnen, das auch wieder in Hamburg spielen wird. Aber Hamburg ist gar nicht so wichtig. Es könnte überall spielen. Es könnte auch in Berlin spielen - ja doch, ich glaube, es könnte überall spielen, auch außerhalb Deutschlands."

Jens Eisels Themen sind universal. Es geht um Leben, Lieben, Tod. Alex' Kindheit endet jäh, als die Mutter an Krebs erkrankt und stirbt. Dennis, der ältere Bruder, verliert völlig das Gleichgewicht. Er trinkt, verschwindet tagelang und bricht seine Lehre ab, als Koch im "Krähennest". Alex kommt bei der Familie eines Freundes unter und lernt bei dessen Vater, wie man Autos repariert.

Alle Figuren im Roman gehen handwerklichen oder ungelernten Tätigkeiten nach; wie lange Jahre auch der Autor selbst: "Ich habe in verschiedensten Berufen gearbeitet. Ich habe nach der Hauptschule eine Schlosserausbildung gemacht und in verschiedenen Bereichen mein Geld verdient. So habe ich die Menschen kennengelernt, die ich in meinen Geschichten porträtiere. Deshalb die Themen."

Einfühlsame Alltagsdarstellungen

Den Alltag der ganz normalen Leute stellt Jens Eisel mit großem Einfühlungsvermögen dar: die Arbeit an der Theke oder in der Werkstatt. Die Vergnügungen in der freien Zeit danach: Angeln, Grillen, Ausflüge ans Wasser oder zum Dom. Gefühle zeigen sich in körperlichen Reaktionen, in feuchten Augen, Unwohlsein. Angesprochen werden sie fast nie.

"Ich habe wirklich einen Großteil meines Lebens in einfachen Jobs verbracht", erzählt der Autor. "Das ist so eine Männerwelt, in der oft nicht über Gefühle gesprochen wird. Weil einige Personen vielleicht einfach nicht gelernt haben, diese Dinge zu benennen."

Aus dem Gefängnis entlassen, versucht Alex wieder Tritt zu fassen. Er nimmt die Arbeit in der Werkstatt seines Freundes wieder auf, richtet sich als Schlafstätte einen alten Zirkuswagen ein. Und er lernt Linda kennen. Sie hat eine kleine Tochter und bedient in einem Café.

Ein Roman wie ein Hollywood-Drama

Der Roman, im Grunde eine lange Shortstory, ist von berührender Eindringlichkeit. Jede Szene ist genau beobachtet und schnörkellos erzählt; wie in einem Film‚ "dass da ein Film draus wird irgendwann, das war nie ein Hintergedanke beim Schreiben; natürlich würde ich das schön finden. Und ja, ich habe schon versucht, ein kleines Hollywood-Drama zu schaffen. Das war schon erzählerisch gewollt."

"Bevor es hell wird" startet als Film Noir und läuft dann auf ein Melodrama zu. Eines, das ans Herz geht; ohne kitschig zu sein.

"Aussteigen", sagt irgendjemand, von dem ich nur die Beine sehe. Er zieht mich aus dem Wagen, und mein Kopf knallt gegen den Türrahmen. Ich sehe noch mehr Polizisten, meine Füße auf einem gepflasterten Hof. Dann wieder ein Flur und wieder ein dunkles Zimmer. Ich rufe nach meinem Bruder, aber er antwortet nicht." Leseprobe

Bevor es hell wird von Jens Eisel Seitenzahl: 208 Seiten Genre: Roman Verlag: Piper Bestellnummer: 978-3-492-05768-4 Preis: 18,00 €

